Si compra soprattutto l’usato per risparmiare, certo, ma anche perché è cambiato il modo di guardare alle cose. Non tutto deve essere appena uscito da una confezione per avere valore. E qualche volta, anzi, è proprio il contrario. Luisa Brambilla Strada, 60 anni, questa filosofia l'ha fatta diventare una regola di casa. Una famiglia numerosa, quattro figlie – due ancora in casa – e un'abitudine ormai consolidata: prima di comprare qualcosa di nuovo, si cerca nell'usato. Vestiti, libri, piatti, bicchieri e persino mobili. Perché quasi tutto può avere una seconda vita.

In Italia comprare e vendere oggetti di seconda mano non è più un’abitudine di nicchia, né una soluzione dettata soltanto dalla necessità. È diventato un comportamento sempre più diffuso, che racconta un diverso rapporto con i consumi. Secondo l’Osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa per Subito il second-hand spopola. Nel 2025 sono stati 28,2 milioni gli italiani che hanno acquistato o venduto qualcosa di usato: il 65% della popolazione. Il valore complessivo del mercato ha raggiunto i 27,2 miliardi di euro, pari all’1,2% del Pil nazionale. E c'è un dato che dice molto del cambiamento in corso: il 68% delle persone cerca prima l'usato e soltanto dopo il nuovo.

«Io compro vestiti usati partendo dal presupposto che quasi mai sono necessari. In casa mia il fast fashion è stato bandito da tempo. Quando le ragazze erano alle medie, a un certo punto ho impedito loro di andare a comprare presso quelle catene di abbigliamento che vendono a prezzi bassissimi. Anche per la questione dei materiali: le fibre sintetiche con cui sono fatti certi prodotti non le sopporto, mi danno proprio fastidio. Sono plastica, in fondo. Nei mercatini dell'usato, invece, riesco a trovare capi di buona qualità, in fibre naturali, a prezzi molto più bassi».

Luisa Brambilla. Per lei la scelta dell'usato viene prima di quella del nuovo.

Ma per Luisa non basta che un oggetto sia usato. C'è una condizione a cui tiene particolarmente: la solidarietà. «Per quanto mi riguarda, compro quasi sempre nei mercatini benefici. Così unisci due cose: acquisti qualcosa che ti piace e, nello stesso tempo, contribuisci a sostenere un bisogno sociale. Se poi trovi un mercatino frequentato da persone che donano cose belle, sei a cavallo. Puoi portarti a casa oggetti stupendi spendendo pochissimo, con anche la sensazione di aver fatto qualcosa di buono».

È una specie di caccia al tesoro, dove il premio non è soltanto il prezzo conveniente. «Il concetto è trovare roba bella, bella davvero, di qualità». Lo stesso vale per la casa. I servizi di piatti e i bicchieri acquistati tanti anni fa cominciano a perdere pezzi? Non si corre a comprarne uno nuovo. Si cercano i sostituti nei mercatini. Anche i mobili arrivano spesso dalla seconda mano: le sedie della cucina, per esempio, vengono dalla Fondazione Arché e sono costate venti euro l'una. E l'Ikea? «Credo di non entrarci da almeno dieci anni. Ho fatto proprio un voto: non voglio più andarci».

C'è poi una passione che negli anni si è trasformata quasi in una piccola mania: «Più una cosa è usata, più l’apprezzo. Mi immagino le vite che ha avuto, chi l'ha vista, chi l'ha toccata, in quale casa è stata. Mi faccio dei film che mi piacciono da matti e mi svuotano la testa». Gli oggetti, insomma, non sono soltanto oggetti. Hanno una memoria, anche quando non la conosciamo.

Succede soprattutto con i libri. «Quasi tutti quelli che leggo sono usati. C'è un continuo via vai dalle librerie dove si lasciano i libri che non si vogliono più conservare e si prendono quelli che si ha voglia di leggere. Nei mercatini benefici, poi, se ne trovano tantissimi a un euro, anche in bellissime edizioni. E a volte capita una cosa meravigliosa: apri un libro e trovi una dedica, un biglietto del treno, una frase sottolineata da qualcuno. È un valore aggiunto incredibile. Ti viene da immaginare chi lo ha letto prima di te».

L'acquisto di libri usati permette un enorme risparmio, da una mano all'economia circolare e regala l'emozione di trovarvi all'interno dediche, segnalibri o cartoline di un tempo passato. (Getty Images)

Anche gli oggetti di casa possono avere questo potere evocativo. Luisa cerca, per esempio, tazze simili a quelle che aveva sua nonna. «Sono cose che ti riportano indietro, che ti ricordano una persona, una casa, un momento della vita».

Le figlie hanno raccolto questa sensibilità, ciascuna a modo suo. Tra le pratiche più amate c'è lo scambio di vestiti con le amiche: grandi sacchi di abiti che periodicamente passano da un armadio all'altro, trasformando il riuso in un'occasione per incontrarsi e divertirsi. E non è un caso se anche il matrimonio di Isabella, lo scorso ottobre, ha avuto il suo piccolo contributo alla causa: l'abito da sposa è arrivato da Vinted per 15 euro, le scarpe sono costate 20. «È stata davvero fortunata e brava nella scelta. Ha trovato veramente un bell’abito. Adatto a lei e al suo stile».

Le quattro figlie di Luisa, con i loro sacchi, pronte per lo "scambio di vestiti" con le amiche.

Luisa racconta che per risparmiare frequenta anche gli stocchisti, dove si possono trovare capi di qualità a prezzi contenuti, spesso avanzati dalle collezioni della stagione precedente. Ma lì serve pazienza e un po' di disciplina: «Puoi passarci mezza giornata, è una caccia al tesoro. Devi sapere cosa cerchi, altrimenti rischi di comprare cose inutili. Io ormai prendo soltanto colori e modelli che so di poter mettere davvero».

Certo, non tutto si presta alla seconda mano, e non tutte le scelte familiari seguono la stessa filosofia. Le biciclette, per esempio, si comprano usate soprattutto per una ragione economica: il rischio, anzi a Milano quasi la certezza, che prima o poi vengano rubate. E poi c'è un'eccezione. «La macchina? No. Quella si compra nuova perché ci pensa mio marito. Ma se fosse per me...».