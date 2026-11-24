Lunedì mattina l'Università Cattolica di Milano è stata teatro di un incontro dal profondo valore culturale, politico e nazionale, che verteva sugli argomenti trattati all'interno del libro Piano B. L'Italia che verrà. A prendere la parola in questa intensa mattinata sono stati alcuni degli autori del volume e gli ospiti chiamati a commentarlo, che hanno spiegato a un pubblico estremamente vario anagraficamente, da anziani professori a giovanissimi studenti, i contenuti di un testo che vuole parlare al cuore del nostro Paese: gli italiani stessi.

In un momento storico di forte smarrimento, dove sempre più individui e famiglie si trovano a dover fronteggiare il caro vita, la mancanza di lavoro per i giovani e gli svariati problemi che un mondo in subbuglio come quello attuale fa bussare alla porta di tutti, la prossima legislatura sarà decisiva per la politica italiana. È da questa convinzione che nasce il libro: siamo in un interregno, in cui gli assetti che ci hanno accompagnato per decenni sono saltati. Per questo un gruppo di quindici o sedici professori universitari ha voluto offrire un contributo all'anno elettorale, convinto che il dibattito pubblico non debba restare ristretto ai soli politici.

Nel momento in cui l'Italia arriva a questo appuntamento decisivo, gli autori individuano quattro debiti che influiscono pesantemente sul benessere del Paese: il debito pubblico, con circa 90 miliardi di interessi ogni anno, il debito demografico, tra i peggiori in Europa, un debito di produttività, che riguarda non solo le singole organizzazioni ma anche tutto il sistema, e un debito di educazione. Questa nazione però dispone ancora di svariate risorse: finanziarie, di ricerca, di impresa, le università e i centri di eccellenza. Bisogna voltare pagina e creare le condizioni per un nuovo patto nazionale perché, come ha ricordato il professor Rosina dell'Università Cattolica, il destino dell'Italia non è subire quello che sta succedendo.

Ma come si risollevano le sorti di uno Stato che appare sempre più in difficoltà? Mauro Magatti, Presidente di Fondazione Poetica, prova a individuare le diverse aree critiche, che necessitano di un cambio affinché la vita delle persone possa effettivamente migliorare. Il welfare è certamente una di queste: va riorganizzato, a partire dalla sanità, che continua a essere nominata senza che si trovi mai una soluzione concreta.

Le risorse per farlo non mancano. Vista dallo spazio l'Italia vale lo 0,6% del globo, ha ricordato Stefano Caselli, Dean di SDA Bocconi School of Management. Ma la ricchezza delle famiglie, 6.400 miliardi di euro di attività finanziarie più circa altrettanto in immobili, rapportata al PIL mondiale pesa il 12%. Questa ricchezza, per Caselli, è la nostra risorsa naturale, e pone la domanda da cui dipendono tutte le altre. I Paesi in via di sviluppo hanno risorse straordinarie gestite da altri, quelli sviluppati usano le proprie. Se l'Italia resta in attesa, i suoi risparmi finiranno per finanziare la crescita di Stati Uniti e Cina.

Come ha spiegato la Dott.ssa Elena Goitini, amministratore delegato di BNL BNP Paribas, per costruire un Paese capace di crescere bisogna capire che l'autonomia si costruisce anche gestendo i legami. Vale anche per il sistema finanziario: la banca raccoglie la fiducia dei risparmiatori e la trasforma nel progetto di chi intraprende. Se la relazione funziona il Paese cresce, se si inceppa il risparmio stagna.

E il risparmio in Italia è tutt'altro che un problema: quello delle famiglie è qualche punto sopra la media europea. La vera domanda è se arriva davvero alle imprese. La risposta onesta? Non ancora abbastanza. Serve costruire un ponte tra risparmio ed economia reale perché, ha sottolineato Goitini, il compito non è semplicemente conservare la ricchezza, ma aiutarla ad attraversare.

C'è poi l'aspetto legato ai salari, su cui è tornato lo stesso Caselli. Gli under 30 o 35 vanno pagati molto di più, senza aspettare che cresca la produttività: sarebbe come aspettare Godot. Serve un patto in cui le grandi imprese scelgano di farlo subito: non 50 euro, ma mille euro al mese, una cifra che ai loro bilanci non cambierebbe nulla. E non ci sarebbe alcuna rivolta interna, perché in azienda le persone sono già pagate diversamente.

Per Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, quello del libro dovrebbe essere in realtà «il piano A del Paese». Una proposta controcorrente, perché la campagna elettorale, di fatto già cominciata, si gioca sulle bandierine identitarie: sulla manovra finanziaria sono stati presentati circa 7.000 emendamenti, e l'anno scorso ne sono stati accolti 187. Sull'intelligenza artificiale Fontana si chiede se non sia ormai troppo tardi per competere. Meglio allora che le imprese la usino in modo massiccio per migliorare il sistema produttivo, concentrandosi sui campi in cui si può ancora competere.

Non si tratta di essere ottimisti o pessimisti, ha osservato Magatti, ma di avere speranza: a differenza dell'ottimismo, la speranza parte da un'analisi anche dura. Il mondo è tutto da rifare, aveva detto agli studenti in apertura, e per certi versi è una buona notizia.