Colorita e colorata come i suoi limpidi occhi azzurri, in tono con la maglia della Lazio che indossa, il 7 settembre Eleonora “Leo” Goldoni, 30 anni, centrocampista, ha bucato Instagram con un video controcorrente, dal titolo Credere in Dio non è da “sfigati”, non proprio il registro felpato con cui siamo abituati a sentir parlare di certe cose. Ma perfetto per andare dritto al cuore dei tantissimi ragazzi e ragazze che la seguono.

Eleonora, come ha deciso di fare un video così?

«Da tempo pregando sentivo forte l’impulso di condividere la positività che la fede stava dando alla mia vita, ma ho temporeggiato a lungo: vivo un ambiente in cui se dici che sei credente ti prendono subito per un bigotto. Ma mi dicevo: è una cosa bella che mette del bene nelle mie giornate, perché non devo farlo? L’ho fatto col massimo della schiettezza, perché Dio è tutt’altro che noia, anzi è molto creativo: quattro anni fa, dopo un periodo difficile, metterlo al centro mi ha aperto gli occhi. Se prima non essere tra le 11 titolari mi gettava nello sconforto, ora so che mi si chiede più coraggio, più umiltà, più supporto alle compagne che voglia di primeggiare. Nelle situazioni difficili ci sono i più grandi insegnamenti. Dopo aver postato il video ho pensato: domani esco e mi sommergono di insulti, e invece mi ha stupito ricevere tanti riscontri positivi, tanta condivisione, l’ho preso come un messaggio di Gesù: se ti indico la strada non ti lascio sola».

Come ha scelto il calcio?

«Da bambina ero scalmanata, il mio primo campo è stato la cameretta in cui giocavo con mio fratello maggiore: l’armadio e la porta a vetri erano le porte, mi sembra di sentire ancora le urla dei miei. A cinque anni papà mi ha portato a San Siro, è stato amore a prima vista: ho visto Martins festeggiare con la capriola e ho detto: anch’io voglio farlo. Mamma ha fatto di tutto per indirizzarmi alla danza, alla ginnastica, al tennis, ma io ero felice solo con il calcio, perché lì mi sentivo brava: ho giocato dai 6 ai 14 anni in squadre di soli maschi».

Eleonora Goldoni bambina, archivio personale

Com’è stato essere così esposta?

«Snervante perché i miei compagni, che mi proteggevano, erano presi di mira per la “femmina” in squadra, ma molto soddisfacente perché poi quando segnavo una doppietta, chi aveva riso andava a piangere dalla mamma. Gli allenatori, bravissimi, hanno reso la nostra specificità un valore aggiunto».

Oggi è tutto cambiato?

«È cambiato molto, ogni squadra ha la sezione femminile, con le “pulcine”, ai miei tempi saremo state due bambine in tutta la regione. Ma ci sono ancora mamme come la mia che temono che le loro figlie diventino maschiacci, che si possano fare male. Me lo dicono le bimbe a bordo campo o le ragazzine che mi scrivono sui social. A volte mi mettono in contatto con i genitori e spiego loro che la felicità di una figlia è la cosa che vale davvero. Cerco di dimostrare loro che una ragazza può essere femminile, ma anche brava a giocare, coraggiosa, ambiziosa e che non c’è contraddizione».

Com’è arrivata all’università negli Usa, patria del calcio femminile?

«Finito il liceo linguistico a Ferrara, un osservatore americano mi ha vista giocare nell’Italia Under19. Mi sono arrivate tre offerte di borse di studio sportive e accademiche negli Stati Uniti: Miami, New York e Tennessee. Senza sapere cosa fosse ho scelto il Tennessee perché mi aveva ispirato l’allenatore e perché c’erano già due ragazze italiane».

Che impatto è stato?

«Durissimo: mi sono trovata in mezzo tra laghi, mucche e cowboy. Abituata a una famiglia numerosa con cinque fratelli, per la prima volta ero sola. Di quell’inglese chiuso, io che al liceo ero bravissima, non capivo una parola e non riuscivo neanche a esprimermi in campo perché mi ero infortunata e volevo tornare a casa. Papà mi ha incoraggiata a resistere, perché sapeva che era il mio sogno studiare e giocare a calcio. Dopo 3-4 mesi è cambiato tutto ed è stata una esperienza fantastica, io che ero timidissima ho imparato, costretta dalla situazione, a socializzare, mi sono fatta amici in tutto il mondo».

In quel periodo ha avuto disturbi del comportamento alimentare, studiare nutrizione non l’ha difesa?

«Non avevo mai avuto bisogno di controllarmi in modo particolare, in quel momento senza accorgermene ho sfogato sul cibo la mia nostalgia. Ho preso dei chili, non tanti, ma ho cominciato a non piacermi. Mi facevo schifo e ho preso la china inversa. Tornata a casa in vacanza, trovavo ogni scusa per non stare a tavola con i miei. Avevo perso 15 chili, ma negavo l’evidenza, mi illudevo di avere il controllo. Poi un giorno mia madre è arrivata piangendo in camera mia dicendosi preoccupatissima per me. Ho capito che stavo facendo male alle persone che amavo, l’ho abbracciata e in lacrime per la prima volta ho ammesso di star male: mi ha fatto capire che stavo distruggendo il mio sogno di diventare calciatrice perché in quel modo non ce l’avrei fatta. Ne sono uscita da sola, tornata negli Usa, sono passata da lingue a Scienze della nutrizione, ma ci ho messo 4-5 anni per togliermi il senso di colpa per aver mangiato. Ne parlo perché può aiutare altri».

Il giorno della laurea negli States con papà e mamma

Che obiettivi ha nel calcio?

«Nel 2024 ho giocato pochissimo, mi scrivevano “sei solo bella e attiva sui social ma sei scarsa”, ho scelto la Lazio in Serie B dando un colpo all’orgoglio ma ritrovando la passione: siamo state promosse. Nel 2025 sono stata convocata in Nazionale per l’Europeo: un’esperienza bellissima anche se non ho giocato un minuto. I miei obiettivi sono: fare più gol e assist rispetto all’anno scorso; arrivare in zona Champions con la Lazio e andare al Mondiale con l’Italia».

Come si vede tra dieci anni?

«Mai ferma e mamma di tanti bambini. Vorrei anche portare avanti l’impegno con WeFootball Academy, la Onlus di Padova che fa progetti di educazione attraverso il calcio in Africa di cui sono socia ambasciatrice e magari registrare un mio brand».