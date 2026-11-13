Nvidia non produce soltanto i processori che fanno funzionare i sistemi di AI. È una piattaforma industriale: i suoi chip accelerano l’addestramento dei grandi modelli, i suoi sistemi sono al centro dei data center e il software CUDA ha creato un ecosistema difficilmente sostituibile. Chi la guida ha un peso decisivo sull’infrastruttura materiale dell’intelligenza artificiale.

Huang, 63 anni, fondò la società nel 1993 con Chris Malachowsky e Curtis Priem per portare la grafica tridimensionale nei videogiochi. La svolta arrivò con le GPU e poi con CUDA, piattaforma presentata nel 2006 per usare quei processori anche nei calcoli scientifici e, più tardi, nell’AI. Per tre decenni Huang ne è stato il volto e il motore, tenendo insieme ricerca, strategia, clienti e rapporti con i governi.

La sua uscita è arrivata dopo giorni di tempesta. Nvidia ha annunciato il 12 novembre le dimissioni con effetto immediato. Nelle settimane precedenti erano emerse notizie su una relazione di Huang con Alice Huang, non imparentata con lui, ex dirigente di Megaspeed, società di Singapore, sospettata dagli apparati Usa di legami con l’intelligence cinese. Reuters ha precisato di non aver potuto verificare autonomamente queste accuse.

Il board ha avviato un’indagine indipendente per verificare se il fondatore fosse stato obiettivo di un’operazione di influenza straniera. Nvidia ha precisato di non avere motivi, al momento, per ritenere che siano stati compromessi segreti aziendali o la sicurezza nazionale. Huang aveva ammesso di essere stato infedele alla moglie e si era assunto la responsabilità del proprio comportamento. Le dimissioni, tuttavia, non sono state accompagnate da una spiegazione ufficiale che le colleghi esplicitamente all’indagine.

A reggere la transizione è Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, nominata amministratrice delegata ad interim senza lasciare il ruolo di CFO. È la candidata della continuità e dei conti: conosce la macchina aziendale e ne ha seguito la trasformazione in gigante dell’IA. Prima aveva lavorato in Texas Instruments, Microsoft e Cisco. Resta da capire se la sua esperienza finanziaria possa sostituire anche la visione tecnologica di Huang.

Tra i nomi interni, quello che incuriosisce di più è Ian Buck. In Nvidia dal 2004, è uno degli ingegneri che hanno contribuito a sviluppare CUDA e oggi guida attività legate all’hardware e al software per i grandi sistemi di calcolo e l’AI. Conosce la piattaforma dall’interno e il mondo dei ricercatori e dei clienti: una candidatura che guarda alla continuità tecnologica.

Circolano anche nomi legati alla famiglia Huang, a cominciare dalla figlia Madison, che lavora nell’area del marketing dei prodotti per la physical AI, l’intelligenza artificiale applicata a robot e macchine, e dal genero Nico Caprez, impegnato nello sviluppo dell’infrastruttura globale per l’intelligenza artificiale. Sono ipotesi da trattare con cautela: lavorare in Nvidia non fa di loro candidati naturali al vertice. Lo stesso Huang ha detto che i figli dovrebbero guadagnarsi un ruolo, non ereditarlo.

Poi ci sono gli outsider. Rene Haas, amministratore delegato di Arm ed ex dirigente Nvidia, unisce conoscenza dell’azienda ed esperienza alla guida di una società tecnologica. Lisa Su, numero uno di AMD (un'azienda statunitense attiva nella progettazione di semiconduttori), porterebbe competenze ingegneristiche e industriali, ma sarebbe una scelta clamorosa: significherebbe strappare alla principale concorrente una delle sue figure più importanti. Tra le ipotesi circolano anche altri manager dei semiconduttori.

Il nome più sorprendente è Tim Cook. Trump lo ha indicato pubblicamente come l’uomo giusto per sostituire Huang, invocando una «leggenda» al posto di un’altra. Cook ha lasciato la guida di Apple a settembre ed è oggi presidente esecutivo del gruppo; il nuovo CEO è John Ternus. Ha guidato per quindici anni Apple e ha saputo succedere a un fondatore ingombrante come Steve Jobs. Ma non risulta che sia stato contattato né che abbia manifestato interesse. E passare da Apple a Nvidia significherebbe entrare in un settore diverso, segnato da rapporti industriali e politici delicati.

È qui che la successione smette di essere una gara tra curriculum. Nvidia è al centro della contesa tecnologica tra Stati Uniti e Cina: i suoi processori sono una risorsa strategica, le restrizioni all’esportazione verso Pechino una questione di sicurezza nazionale e Washington considera l’AI un terreno di competizione globale. Huang aveva costruito un rapporto diretto con Trump e sostenuto la necessità di mantenere uno spazio per le vendite in Cina. Chi arriverà dovrà tenere insieme Casa Bianca, clienti, concorrenti e una tecnologia in rapidissima evoluzione.

Per ora non esiste un successore designato. Il consiglio valuterà candidati interni ed esterni; Kress resta al comando provvisorio. La domanda non è soltanto chi indosserà la giacca nera di Huang. È se Nvidia riuscirà a dimostrare che il suo impero può sopravvivere al fondatore, e che il potere accumulato attorno a un solo uomo può diventare una struttura capace di durare. Nella nuova guerra dei microchip, il trono è vuoto. Ma il regno dell’intelligenza artificiale è ancora tutto da conquistare.