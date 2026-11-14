«Che gioia tornare a Chiclayo! È una benedizione per me essere di nuovo con voi». Leone XIV non nasconde la commozione nel ritornare nella diocesi peruviana di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, prima della nomina a prefetto del Dicastero per i Vescovi. Venerdì 13 novembre è una giornata speciale per Robert Francis Prevost, accolto da un’immensa folla che vuole riabbracciare quello che per tutti rimane «padre Robert». Circa un milione di persone si sono riversate lungo le strade della città per salutarlo, mentre oltre 500 mila fedeli hanno partecipato alla Messa celebrata nella spianata delle Pampas de Pimentel.

Fedeli a Chiclayo (EPA)

La gioia del ritorno e l’annuncio del Vangelo

È proprio durante l’omelia che il Pontefice manifesta tutta la sua gratitudine per l’affetto ricevuto e per le preghiere, in particolare quelle per la sua salute dopo il recente intervento chirurgico: «Siete stati e siete una benedizione per la mia vita e per il mio ministero episcopale». E chiede ai presenti di continuare a pregare per lui, perché possa «continuare a confermare i miei fratelli nella fede». Al centro della celebrazione c’è la missione evangelizzatrice della Chiesa. Leone ricorda che ogni battezzato, laico o ministro ordinato, è chiamato a essere discepolo missionario. Ma come annunciare il Vangelo nel mondo contemporaneo, attraversato dall’indifferenza religiosa, dal materialismo e dall’individualismo? La risposta del Papa è nella testimonianza: «Attraverso la testimonianza di una vita autenticamente cristiana e coerente. Anzitutto, mettendo Gesù Cristo al centro dell’annuncio e dell’esistenza». Non bastano le parole, dunque. L’evangelizzazione nasce dall’incontro personale con Cristo, che attende i credenti nell’Eucaristia e nella Parola, le «due mense di cui viviamo e ci nutriamo». E deve tradursi in uno stile di vita concreto, lontano da ogni forma di proselitismo e rispettoso della libertà di ciascuno. «La trasmissione gioiosa e vivificante del messaggio di salvezza comporta, da parte nostra, un atteggiamento di umiltà e premura, un profondo rispetto per la coscienza e la libertà di ogni persona». Un ruolo fondamentale spetta alle famiglie, definite dal Pontefice «piccole chiese domestiche», primo nucleo missionario della comunità cristiana. È nelle case, attraverso la preghiera condivisa e l’educazione alla carità, che comincia la trasmissione della fede. Una fede che non può essere separata dall’attenzione verso chi è più fragile: «La proclamazione della fede va unita alla carità e all’aiuto ai più bisognosi».

Il Papa durante la Messa (EPA)

Una Chiesa sinodale, non uniforme

Al Santuario di Nuestra Señora de la Paz, Leone XIV incontra vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi, équipe sinodali e consigli pastorali della diocesi e di altre regioni del Perù. Un appuntamento particolarmente significativo per il Pontefice, che conosce bene quel santuario, frequentato tante volte durante gli anni del suo ministero episcopale. Qui rende omaggio alla Madonna della Pace deponendo ai piedi della sua immagine una Rosa d’oro. Il discorso riprende uno dei temi centrali del suo pontificato: la sinodalità. Per costruire una Chiesa davvero missionaria occorre partire dal legame con Cristo, radicato nel Battesimo. La comunione non significa uniformità, ma capacità di valorizzare la diversità di vocazioni, culture e carismi, camminando insieme e assumendosi responsabilità condivise.

Il Battesimo, ricorda il Papa, non è soltanto un momento del passato, ma una chiamata permanente ad ascoltare la Parola, celebrare la fede, vivere la carità, partecipare alla vita della comunità e annunciare il Vangelo. Da qui anche il richiamo a valorizzare maggiormente i laici e il loro contributo alla vita ecclesiale. Una corresponsabilità che deve tradursi in una Chiesa capace di ascoltare, discernere e coinvolgere tutti i battezzati nella propria missione.

Leone XIV durante l'incontro con il mondo universitario all'Università cattolica «Santo Toribio de Mogrovejo» di Chiclayo (ANSA)

«La scienza senza coscienza rovina la vita di tutti»

La giornata di papa Leone a Chiclayo è proseguita all’Università cattolica Santo Toribio de Mogrovejo, dove ad attenderlo ci sono oltre seimila giovani. Anche qui il Papa è di casa: durante gli anni da vescovo ricoprì infatti l’incarico di Gran Cancelliere dell’ateneo. Nel suo discorso ripercorre con gratitudine quell’esperienza, ricordando gli insegnamenti ricevuti: «L’autorità è servizio, che il governo è ascolto e che l’educazione è nobile atto di speranza». Davanti agli studenti e ai docenti, il Pontefice affronta il rapporto tra fede, scienza e nuove tecnologie. L’università cattolica, afferma, non deve limitarsi a formare professionisti per il mercato del lavoro, ma educare persone capaci di mettere le proprie competenze al servizio della società e del bene comune. «Un progresso indifferente alla giustizia e alla dignità dei lavoratori si trasforma infatti in un meccanismo di oppressione e di scarto». Un monito particolarmente forte riguarda la rivoluzione digitale e il rischio di affidare alle macchine decisioni che riguardano la vita delle persone. Ai giovani, definiti «nativi digitali», Leone XIV chiede di non rinunciare al senso critico e di cercare «sempre quella saggezza che né le macchine né i programmi informatici possono avere». La tecnologia, avverte, non è mai neutrale: porta con sé gli interessi e le ambizioni di chi la progetta e la controlla. Il Papa mette in guardia anche dalle promesse del transumanesimo e del postumanesimo, che alimentano l’illusione di un essere umano perfezionato dalla cibernetica e dalla biotecnologia. «Il limite non è un difetto di fabbrica, ma la condizione della grandezza umana», afferma, contestando un modello di progresso riservato a pochi privilegiati mentre interi popoli continuano a vivere nella miseria. E offre una delle immagini più incisive del suo discorso: «I deserti non sono solo le aride distese di Lambayeque, che il santo pastore attraversò a cavallo: sono i nuovi analfabetismi morali e civili che escludono i poveri». Da qui l’appello agli universitari a diventare protagonisti di un sapere che non si chiuda nelle aule e nei laboratori, ma si traduca in giustizia sociale e attenzione agli ultimi: «Siate pensatori liberi, per i quali la verità viene prima dell’opinione e la giustizia prima dell’interesse».

Fedeli durante la Messa (EPA)

La Chiesa deve stare accanto a chi soffre

È il filo rosso che ha attraversato l’intera giornata di Chiclayo: una Chiesa che non si ripiega su se stessa, ma si mette in ascolto delle persone e delle loro sofferenze, capace di trasformare la comunione in servizio. Un ritorno a casa che, al di là dell’abbraccio affettuoso della sua gente, diventa anche un’occasione per rilanciare la sua idea di Chiesa: missionaria, sinodale e soprattutto vicina agli ultimi.