Nel campo dei salari c’è una grossa novità, che supera le polemiche politiche di questi ultimi anni. C’è infatti un’alternativa alle pretese di regolare per decreto ogni piega dell’economia. Si chiama contrattazione. L’hanno riscoperta sindacati e imprese, dopo diciotto ore di negoziato, con la storica intesa sui salari e sui contratti raggiunta il 12 novembre. Lo chiamano «accordo di San Martino», non solo per la data: l’11 novembre, festa del santo, nelle campagne italiane si rinnovavano tradizionalmente i patti agrari. Un richiamo a un’Italia antica che, paradossalmente, indica una strada post moderna.

È la via italiana al salario giusto. Non una cifra identica imposta per legge a un’economia che cambia continuamente, settore per settore, impresa per impresa. Una fabbrica meccanica non è un albergo, una cooperativa non è un’azienda tecnologica, una casa editrice è diversa da un opicifio. Il salario minimo legale è una scelta possibile, adottata altrove in Europa, ma non è una bacchetta magica: la legge fissa una soglia, non può inseguire ogni trasformazione della produttività e del costo della vita. Così come non si possono fermare i prezzi per legge, come fecero (fallendo) Diocleziano e Richard Nixon. Le parti sociali, invece, possono misurarsi con queste differenze. Purché siano davvero rappresentative.

Qui sta una novità decisiva. La rappresentanza di sindacati e associazioni datoriali dovrà essere verificabile e autorevole. È un argine ai contratti pirata, firmati da sigle poco rappresentative per legittimare paghe da fame. Il riferimento dunque diventa il trattamento economico complessivo dei contratti qualificati, non una tariffa astratta decisa a Roma.

C’è poi la questione che interessa milioni di famiglie: l’inflazione. Se i prezzi crescono più di quanto previsto nel contratto, scatteranno verifiche periodiche per recuperare lo scostamento, anche prima della scadenza naturale del contratto. Non è il ritorno della scala mobile, l’indicizzazione automatica abolita negli anni Novanta che provocava la spirale prezzi-stipendi. È un meccanismo concordato tra le parti, inserito nella contrattazione. E sono previste tutele economiche anche quando un rinnovo ritarda. La piattaforma infatti dovrà essere presentata sei mesi prima della scadenza (con risposta un mese dopo), proprio per evitare estenuanti ritardi nella contrattazione collettiva, quella che solitamente cerca di tutelare il carovita e il quadro del Welfare.

Di ritardi contrattuali l’Italia ha una triste esperienza. Il contratto della vigilanza privata, scaduto nel dicembre 2015, è stato rinnovato nel maggio 2023: oltre sette anni d’attesa. Non è una garanzia contro ogni stallo, ma toglie al rinvio il suo comodo alibi.

Questa è concertazione, parola scomparsa troppo presto dal lessico politico. Ricorda il Protocollo Ciampi del 1993: la consapevolezza che salari sostenibili e imprese competitive non siano nemici, ma condizioni reciproche. Attenzione, però: quella del 12 novembre è una preintesa, attesa alla firma definitiva il 14 dicembre. Serviranno regole attuative e verifiche. La concordia sociale infatti non si proclama, si costruisce. E comincia quando chi produce ricchezza e chi lavora per produrla tornano a sedersi allo stesso tavolo.