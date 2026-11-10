«Pieno di umanità, era diventato volontario per restituire il bene ricevuto». Daouda Ndoye, l’operaio di Autostrade per l’Italia travolto e ucciso sulla A 11, nei pressi del casello Prato Est, era un volontario della Croce Rossa Italiana, molto stimato dai compagni. Ricordandolo, la presidente del comitato della Croce Rossa italiana di Lucca, Cecilia Di Somma, si commuove. «Era il volontario su cui ogni associazione vorrebbe poter contare».

Ndoye era originario del Senegal, come era arrivato in Croce Rossa?

«Dauda era giunto in Italia in aereo (senza “viaggi della speranza, ndr) ma nei primi tempi aveva avuto bisogno e aveva trovato tanto aiuto. Proprio per restituire il bene ricevuto si era offerto da noi come volontario, entrando in Croce Rossa nel 2013: da allora è sempre stato attivo e partecipe. Fino a ieri».

Che uomo era?

«Una persona determinata, capace di gestire le emergenze. Un uomo assiduo e fedele alla causa, era esigente e voleva fare sempre le cose per bene: il volontario sempre presente che tutti desidererebbero. Incarnava perfettamente il ciò che Croce rossa intende per umanità e solidarietà».

Cosa la stupiva di lui?

«I volontari che agiscono nelle emergenze sono sottoposti a grandi stress. Eppure Dauda dimostrava sempre fermezza e determinazione, senza mai mancare di gentilezza e rispetto».

Quali servizi svolgeva in Croce Rossa?

«Dauda ha lavorato moltissimo con i richiedenti asilo, prestandosi sia per la mediazione sia negli aspetti più operativi. E poi ricordo il suo impegno nelle operazioni di accoglienza durante gli sbarchi dei migranti, durante il Covid e le missioni per le calamità naturali, dai terremoti alle inondazioni alle nevicate. Si occupava in particolare di protezione civile, come delegato per la nostra associazione, portando competenza, esperienza e operatività. Essere volontari è un impegno, significa scegliere di donare del tempo agli altri e Dauda lo faceva con abnegazione: aiutava chi aveva bisogno, senza mai tirarsi indietro».

La sua ultima missione?

«Alla sala operativa del Lucca Comics, la scorsa settimana. Il lavoro lo teneva molto impegnato ma, appena poteva, era dei nostri. Mi piace poi ricordare un episodio».

Prego…

«Un paio di settimane dovevamo andare insieme a un appuntamento istituzionale. Dauda si era presentato molto elegante. Lo avevamo quasi preso in giro per tanta cura mentre ancora una volta ci ricordava come nelle relazioni il rispetto sia un ingrediente essenziale».

Conoscevate anche la sua famiglia?

«Dauda lascia tre figli. Il mezzano è volontario con noi alla Croce Rossa».

La raccolta fondi lanciata dalla Croce Rossa di Lucca a favore della famiglia Ndoye

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Lucca promuove una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Daouda. Per contribuire: Croce rossa italiana comitato di Lucca – IBAN:

IT34U0835813700000000762208. Causale: In memoria di Daouda Ndoye.