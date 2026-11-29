«Roccella ce l'ha insegnato, gettarlo nel lago non è reato». È il coro intonato da un gruppo di manifestanti transfemministe durante il corteo nazionale di Non Una di Meno, che ieri, sabato 28 novembre, ha portato migliaia di persone nelle strade di Roma per dire no alla violenza contro le donne.

Il riferimento è alla tragica morte di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella. L'uomo, 84 anni, era scomparso lo scorso 27 giugno dopo essersi tuffato nelle acque del lago di Vico, davanti agli occhi della moglie. Il suo corpo era stato ritrovato il 4 agosto, dopo oltre un mese di ricerche.

La ministra ha rilanciato sui social il video dell'accaduto, diffuso dalla pagina Instagram Welcome to Favelas, accompagnandolo con poche parole: «Non una parola di meno». Numerose le manifestazioni di solidarietà, arrivate non soltanto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dagli altri esponenti del Governo, ma anche da parlamentari del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.

C'è qualcosa di profondamente vergognoso in quanto accaduto. E lo è tanto più perché quelle parole sono state pronunciate nell'ambito di una manifestazione nata per denunciare la violenza sulle donne, gli abusi, le umiliazioni e la sopraffazione.

Come si può rivendicare il rispetto della dignità delle donne e, contemporaneamente, deridere una di loro per la perdita del marito? Da quando il dolore di una donna è più o meno meritevole di rispetto a seconda delle sue idee politiche?

Si possono contestare le scelte della ministra Roccella, dissentire dalle sue posizioni, criticare anche duramente il suo operato. È il sale della democrazia. Ma trasformare un lutto familiare in uno slogan da gridare in piazza è un atto di crudeltà che nulla ha a che vedere con la legittima protesta politica.

Sarebbe ingiusto attribuire la responsabilità di quel coro alle migliaia di persone scese in piazza per una causa sacrosanta. Ma sarebbe altrettanto sbagliato minimizzare l'accaduto proprio in nome di quella causa. Perché anche le parole possono essere uno strumento di violenza.

La dignità di una donna non ha colore politico. E chi si batte per il rispetto delle donne dovrebbe essere il primo a ricordarlo, soprattutto quando si trova di fronte a una donna di cui non condivide le idee.