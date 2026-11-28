La Rai starebbe valutando la sospensione cautelativa per due settimane di BellaMa’, il programma pomeridiano di Rai 2 ideato e condotto da Pierluigi Diaco. Il giornalista, dal canto suo, si sarebbe detto pronto a interrompere il rapporto contrattuale con l'azienda. È l'ultimo sviluppo di una vicenda iniziata il 3 novembre con la controversa intervista all'ex sacerdote Alberto Ravagnani e proseguita con la diffusione di registrazioni audio fuori onda, l'apertura di un'indagine interna della Rai e l'intervento dell'Agcom.

A riferire le ultime indiscrezioni è stato, venerdì 27 novembre, Il Fatto Quotidiano. Secondo la ricostruzione, al conduttore sarebbe stato chiesto di modificare il proprio stile di conduzione e di rinunciare alla gestione diretta del gruppo degli autori, per i quali sarebbe stata prevista una presenza fissa in studio. Diaco avrebbe respinto entrambe le richieste, ritenendole incompatibili con il suo ruolo di ideatore e capoprogetto della trasmissione.

Il direttore dell'Intrattenimento Day Time della Rai, Angelo Mellone, avrebbe quindi prospettato uno stop cautelativo di due settimane, che spetterebbe all'amministratore delegato Giampaolo Rossi comunicare. Tra le ragioni del dissenso del conduttore vi sarebbero i risultati di ascolto del programma, il ruolo avuto nella sua ideazione e crescita e la circostanza che la sospensione arriverebbe ad accertamenti già avviati, senza che Diaco sia stato ancora convocato.

Al momento, tuttavia, non risulta alcuna comunicazione ufficiale della Rai sulla sospensione del programma, né una conferma pubblica da parte di Diaco della volontà di lasciare l'azienda.

L'intervista ad Alberto Ravagnani: da dove nasce il caso Diaco

Tutto ha inizio martedì 3 novembre, quando nello studio di BellaMa’ arriva Alberto Ravagnani, ex sacerdote dell'arcidiocesi di Milano e concorrente di Ballando con le stelle. Ospite della trasmissione per raccontare la scelta di lasciare il sacerdozio, il suo libro autobiografico e la nuova esperienza televisiva, Ravagnani si trova a rispondere a una serie di domande sulla propria intimità.

Diaco gli chiede se sia attratto dagli uomini o dalle donne e insiste per conoscere aspetti della sua vita sessuale, nonostante l'ospite manifesti il proprio disagio. Il conduttore rivendica la legittimità delle domande, richiamandosi alla scelta di Ravagnani di raccontare pubblicamente la propria vita.

L'intervista suscita immediate polemiche sui social. A prendere le difese dell'ex sacerdote è anche Milly Carlucci, che giudica inaccettabile il trattamento riservato al concorrente di Ballando con le stelle.

Le scuse della Rai e di Pierluigi Diaco

Il 6 novembre interviene la direzione dell'Intrattenimento Day Time della Rai. In una nota a firma di Angelo Mellone, l'azienda esprime rammarico per l'accaduto e porge le proprie scuse a Ravagnani e ai telespettatori, giudicando alcuni passaggi dell'intervista eccessivi e inadeguati rispetto ai principi di rispetto dell'interlocutore cui è tenuto il servizio pubblico.

L'8 novembre anche Diaco, in una dichiarazione rilasciata all'ANSA, riconosce che avrebbe potuto condurre l'intervista con toni diversi e meno incalzanti. Il giornalista annuncia però di aver dato mandato ai propri avvocati di tutelarlo dalle insinuazioni su presunte avance nei confronti dell'ex sacerdote, che nega siano mai avvenute.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, la Rai invia inoltre al conduttore una lettera di richiamo per il mancato rispetto dei principi deontologici e per le dichiarazioni rilasciate senza autorizzazione alla trasmissione Le Iene. Su quest'ultimo punto, la redazione del programma di Italia 1 preciserà che si era trattato di una telefonata e non di un'intervista ufficiale.

Gli audio fuori onda e l'inchiesta di Selvaggia Lucarelli

L'11 novembre il caso assume nuove dimensioni. Selvaggia Lucarelli pubblica nella sua newsletter Vale Tutto le testimonianze di alcuni ex concorrenti di BellaMa’, che raccontano un clima di tensione dietro le quinte della trasmissione, riferendo episodi di aggressività verbale e umiliazioni.

La giornalista diffonde anche registrazioni audio fuori onda nelle quali si sentirebbe il conduttore rivolgersi con toni aggressivi ad alcuni componenti del cast.

Nella stessa giornata la Rai annuncia l'apertura di un'indagine interna per accertare la fondatezza delle testimonianze e del materiale diffuso. L'azienda ribadisce la necessità di tutelare la dignità e la sicurezza dei lavoratori, dei collaboratori e degli ospiti delle proprie produzioni.

Nonostante le polemiche, BellaMa’ continua ad andare in onda. Nel corso della puntata dell'11 novembre Diaco accenna anche alla possibilità di una nuova edizione del programma, subordinandola alla conferma della fiducia da parte della Rai.

L'audit interno della Rai e il procedimento dell'Agcom

Il 13 novembre, alla luce di ulteriori segnalazioni sulla gestione del programma, la Rai dispone l'avvio di un audit interno su BellaMa’. Secondo quanto riferito dall'ANSA, gli accertamenti riguardano anche la correttezza dei rapporti di lavoro e il rispetto dei principi del servizio pubblico.

Il 18 novembre interviene l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che avvia un procedimento per verificare se le modalità dell'intervista ad Alberto Ravagnani siano state conformi agli obblighi previsti dal Contratto di servizio della Rai in materia di rispetto della dignità della persona.

L'Autorità intende accertare, in particolare, se l'insistenza sulle domande relative alla sfera intima dell'ospite, nonostante la sua richiesta di non rispondere, sia compatibile con tali obblighi. Verranno inoltre esaminate le misure adottate dall'azienda per sensibilizzare i conduttori e tutelare gli ospiti durante le trasmissioni in diretta.

Qualora venisse accertato un inadempimento, l'Agcom potrebbe diffidare la Rai affinché adotti specifiche misure di formazione e controllo redazionale. In caso di mancato adeguamento, l'azienda rischierebbe una sanzione fino al 3 per cento del fatturato.

L'assenza di Diaco e la lettera degli autori

Mercoledì 25 novembre Pierluigi Diaco non va in onda. Al posto della consueta diretta viene trasmesso BellaMix, un montaggio di contributi delle precedenti puntate. Secondo quanto riferito dall'Adnkronos, il giornalista ha comunicato alla Rai un'indisposizione.

Nel frattempo, Fanpage riferisce di una presunta sfuriata del conduttore al termine della puntata del 24 novembre, durante la quale Diaco avrebbe alzato la voce contro alcune persone dentro e fuori dallo studio. Non sono però emerse conferme di un legame tra il presunto episodio e la mancata diretta del giorno successivo.

Sempre il 25 novembre, gli autori e i collaboratori ai testi di BellaMa’ esprimono la propria fiducia al conduttore attraverso una lettera indirizzata a Diaco e trasmessa per conoscenza a Daniele Cerioni, capostruttura Rai competente per la trasmissione.

Giovedì 26 novembre il giornalista torna regolarmente alla conduzione del programma. Il futuro di BellaMa’ resta ora legato alle decisioni dei vertici di Viale Mazzini, mentre non sono ancora stati resi pubblici gli esiti dell'audit interno e del procedimento avviato dall'Agcom.