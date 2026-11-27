Certe storie finiscono con una caduta. Altre con una bandiera a scacchi. Quella di Marc Márquez, invece, comincia a congedarsi con alcuni fogli di carta tenuti davanti a una telecamera, nel box della Ducati, a Valencia. Poche parole scritte a mano, una dopo l'altra. «Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero vi siate divertiti quanto me. Questa sarà la mia ultima gara in MotoGP». E poi, quasi a consegnare alla storia il senso di un'intera carriera: «Abbiamo fatto la storia».

È venerdì 27 novembre 2026. Il paddock è pronto per l'ultimo appuntamento della stagione, il Gran Premio di Valencia, ma nessuno si aspetta quello che sta per accadere. Márquez ha deciso di appendere il casco al chiodo. Domenica 29 novembre sarà la sua ultima gara. Ha 33 anni, indossa ancora i colori rossi della Ducati Lenovo e arriva da una settimana che lo ha consegnato definitivamente alla leggenda: a Portimao ha conquistato il decimo titolo mondiale della sua carriera, l'ottavo nella classe regina.

Non è soltanto un campione che si ritira. È il pilota che ha eguagliato il primato di Giacomo Agostini nella categoria più importante del motociclismo. E che lascia mentre è ancora campione del mondo. Una decisione che sorprende proprio perché arriva nel momento in cui, dopo anni di sofferenza, sembrava aver ritrovato tutto: la velocità, la fiducia, la competitività, il gusto di stare davanti agli altri.

La paura, il corpo e la decisione presa a Motegi

Nella conferenza stampa convocata dopo l'annuncio, Márquez ha raccontato che la decisione non è nata all'improvviso e neppure dopo aver conquistato il titolo. L'aveva già presa dopo il Gran Premio del Giappone, a Motegi. A conoscerla era una sola persona: il fratello minore Alex, anche lui pilota. Nemmeno il risultato del Mondiale avrebbe cambiato la scelta. Avrebbe smesso comunque, vincendo oppure no.

Ha aspettato a renderla pubblica per non compromettere la concentrazione nella corsa al titolo. Prima voleva finire il lavoro. Poi avrebbe spiegato.

Il passaggio più significativo delle sue parole riguarda il corpo. Non la perdita di velocità, non la mancanza di motivazioni, non la paura di essere battuto. Il problema è diventato il prezzo fisico di ogni caduta, di ogni tentativo di recupero, di ogni nuova operazione.

Marc Marquez, del team Ducati Lenovo, festeggia la conquista del titolo di campione del mondo al termine della gara di MotoGP, disputata in occasione del Gran Premio del Portogallo presso l'Autodromo Internazionale dell'Algarve, a Portimão, il 22 novembre 2026. Lo spagnolo Marc Marquez si è laureato oggi campione del mondo MotoGP per l'ottava volta – eguagliando così il record – in occasione del Gran Premio del Portogallo, una gara vinta dall'italiano Marco Bezzecchi. Il pilota Ducati ha chiuso la corsa all'ottavo posto, un risultato sufficiente a garantirgli il secondo titolo mondiale consecutivo e l'ottavo nella classe regina del motociclismo, eguagliando il primato dell'italiano Giacomo Agostini, che conquistò i suoi titoli tra il 1966 e il 1975. (Foto di FILIPE AMORIM / AFP) (AFP)

«Quest'anno ho iniziato a sentire paura», ha ammesso. Quando aveva rinnovato il contratto con Ducati, a marzo, era convinto di poter proseguire. Non immaginava che avrebbe dovuto sottoporsi a un altro intervento alla spalla destra. Nel corso della stagione, però, ha sofferto più di quanto prevedesse. Ha raccontato di aver avuto conseguenze fisiche importanti per molte ore dopo alcune cadute, tra Indonesia e Le Mans, e di aver cominciato a gestire diversamente i rischi.

«Io ci ho messo tutto il mio corpo», ha detto parlando della propria eredità sportiva. È forse la frase che restituisce meglio il senso di questa decisione.

Perché Márquez non è un atleta che si è semplicemente stancato di correre. È un uomo che ha trascorso buona parte della propria vita cercando di recuperare ciò che aveva rischiato di perdere. E che adesso riconosce di non poter continuare a chiedere al proprio corpo lo stesso tributo.

Da Cervera al tetto del mondo: il ragazzo che sfidò i giganti

Per capire la portata di questo addio bisogna tornare a Cervera, in Catalogna, dove Marc nasce il 17 febbraio 1993. Il numero 93 che porta sulla carena ricorda proprio il suo anno di nascita.

La sua carriera comincia prestissimo. Nel 2010 conquista il Mondiale della 125, nel 2012 quello della Moto2. È un ragazzo aggressivo, istintivo, capace di controllare la moto in situazioni che per molti altri piloti sarebbero già compromesse.

Nel 2013 arriva il salto in MotoGP, con la Honda ufficiale. Nessuno gli regala niente. Alla seconda gara conquista già una vittoria e, a fine stagione, diventa il più giovane campione del mondo della classe regina, oltre che il primo esordiente a riuscirci da 35 anni.

Non è soltanto una questione di talento. Márquez cambia il modo di stare in sella. Porta al limite l'inclinazione della moto, arriva a sfiorare l'asfalto con il gomito, recupera perdite di aderenza che sembrano inevitabili. Il suo stile è spettacolare, spesso al confine tra il controllo e il disastro. Ma dietro quella spettacolarità c'è una sensibilità tecnica straordinaria.

Nel 2014 fa qualcosa che sembra appartenere a un'altra epoca: vince le prime dieci gare consecutive della stagione e conquista il secondo titolo mondiale. Poi arrivano il 2016, il 2017, il 2018 e il 2019. Quattro campionati consecutivi, sei titoli nella classe regina in sette stagioni, con la sola interruzione del 2015.

Il 2019, in particolare, è una dimostrazione di superiorità impressionante: dodici vittorie e diciotto podi in diciannove Gran Premi. Márquez sembra destinato a riscrivere ogni record.

Ma la storia, proprio quando sembra avergli consegnato tutto, cambia direzione.

Marc Márquez, del team Ducati Lenovo, viene lanciato in aria dopo essersi laureato nuovo campione del mondo al termine della gara di MotoGP, in occasione del Gran Premio del Portogallo disputato all'Autodromo Internazionale dell'Algarve, a Portimão, il 22 novembre 2026. Lo spagnolo Marc Márquez si è aggiudicato oggi il titolo mondiale MotoGP per l'ottava volta in carriera – eguagliando il record – durante il Gran Premio del Portogallo, una gara vinta dall'italiano Marco Bezzecchi. Nonostante l'ottavo posto odierno, il pilota della Ducati ha conquistato il suo secondo titolo mondiale consecutivo, l'ottavo nella classe regina del motociclismo, raggiungendo così l'italiano Giacomo Agostini, che aveva conquistato i suoi titoli tra il 1966 e il 1975. (Foto di FILIPE AMORIM / AFP) (AFP)

Il 2015 e la ferita mai rimarginata con Valentino Rossi

Prima del calvario fisico c'è stato il terremoto sportivo e umano del 2015. Il nome di Valentino Rossi si intreccia a quello di Márquez in una delle rivalità più controverse della storia del motociclismo. Rossi, allora impegnato nella conquista del decimo titolo mondiale, accusa lo spagnolo di aver interferito nella sua lotta con Jorge Lorenzo, aiutando di fatto il connazionale. Le tensioni aumentano dopo il Gran Premio d'Australia e diventano esplosive alla vigilia della gara in Malesia.

A Sepang, il 25 ottobre 2015, i due arrivano al contatto. Durante il duello, Rossi allarga la traiettoria e Márquez finisce a terra. La Direzione gara, dopo aver esaminato le immagini e ascoltato i piloti, stabilisce che Rossi ha deliberatamente allargato la traiettoria per costringere lo spagnolo fuori linea, provocando il contatto e la caduta. Arrivano tre punti di penalità, che costringono il pilota italiano a partire dall'ultima posizione nel successivo Gran Premio di Valencia.

Lorenzo conquista il Mondiale. Rossi lo perde per cinque punti. Da quel momento, tra il Dottore e il campione spagnolo si apre una frattura che attraversa il motociclismo per anni. Due personalità fortissime, due campioni abituati a dominare la scena, due interpretazioni diverse della stessa battaglia.

Rossi non ha mai abbandonato la propria versione dei fatti. Anche nelle recentissime interviste, a più di dieci anni di distanza, ha ribadito di considerare quella vicenda una grande ingiustizia, sostenendo che Márquez avesse cercato di impedirgli di vincere il titolo. Lo spagnolo, dal canto suo, ha sempre contestato la ricostruzione del rivale.

È una rivalità che ha diviso gli appassionati, trasformando una vicenda sportiva in una questione quasi personale. E che continua a proiettare la propria ombra sul presente. Non è un caso che proprio Giacomo Agostini, in questi giorni, abbia lanciato una proposta tanto semplice quanto simbolica: invitare Rossi e Márquez a cena nel proprio museo di Bergamo per provare a ricucire il rapporto. «Li invito a cena, offro io», ha detto. Un gesto che somiglia a un tentativo di riconciliazione tra tre generazioni di campioni.

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Quando il braccio si spezza e la carriera sembra finita

Se il 2015 ha lasciato una ferita nella storia delle rivalità, il 2020 ha rischiato di chiudere quella personale di Márquez. Il 19 luglio, a Jerez, durante il Gran Premio di Spagna, lo spagnolo cade violentemente dopo aver tentato una rimonta straordinaria. Il risultato è una frattura dell'omero destro. Prova a tornare in pista già la settimana successiva, ma è troppo presto. La placca inserita nell'osso si rompe, arriva un secondo intervento, poi un'infezione che complica ulteriormente la guarigione. Nel solo 2020 subisce tre operazioni allo stesso braccio.

Comincia un calvario che si trascina per quattro stagioni.

Nel 2021 rientra e riesce persino a vincere tre Gran Premi, ma nuovi problemi alla vista, legati alla diplopia, lo costringono a fermarsi. Nel 2022 il disturbo si ripresenta dopo un'altra caduta. A giugno decide di sottoporsi a una quarta operazione, negli Stati Uniti, alla Mayo Clinic. I medici intervengono nuovamente sull'omero, correggendone anche la rotazione.

È un passaggio decisivo. Márquez salta sei gare, torna e cerca di ricostruire una condizione fisica che non è più quella di prima. Nel 2023, però, i problemi continuano. La Honda non è più la moto capace di accompagnarlo al vertice. Le cadute aumentano, la frustrazione cresce. Al Sachsenring arriva persino a cadere cinque volte nello stesso fine settimana. Il rapporto con la casa giapponese, con cui aveva conquistato tutti i suoi primi sei titoli nella classe regina, si deteriora.

A fine stagione prende una decisione che per molti sembra un salto nel buio: lascia Honda, rinuncia a un contratto economicamente importante e passa al team Gresini, per salire su una Ducati dell'anno precedente. Non cerca un ingaggio migliore. Cerca una possibilità di tornare a essere un pilota.

La rinascita Ducati: il settimo e l'ottavo titolo

Il 2024 è l'anno della ricostruzione. Márquez non vince subito il Mondiale, ma torna sul podio, ritrova la vittoria ad Aragón dopo 1.043 giorni e chiude terzo in classifica. È la prova che il talento non è scomparso. Nel 2025 arriva il passaggio alla Ducati ufficiale. E con la moto rossa torna il campione di un tempo. Conquista il settimo titolo della classe regina in Giappone, interrompendo un digiuno mondiale durato oltre sei anni. La sua rimonta è diventata una delle più grandi storie sportive degli ultimi anni: dalle quattro operazioni all'omero alla vetta del motociclismo.

Ma anche quel ritorno alla gloria viene seguito da un'altra caduta. Una settimana dopo il titolo, in Indonesia, entra in collisione con Marco Bezzecchi e deve fermarsi per il resto della stagione. Nel 2026 torna, ma ancora una volta il corpo presenta il conto. A Le Mans cade durante la Sprint, si fa male al piede e alla spalla e deve sottoporsi a un intervento chirurgico, saltando anche il Gran Premio di Catalogna.

A quel punto la classifica sembra compromessa. Dopo il Gran Premio d'Italia al Mugello si trova a 102 punti da Marco Bezzecchi. Ma Márquez ricomincia a vincere. Conquista sette delle successive tredici gare e recupera uno svantaggio che sembrava impossibile da colmare. Il 22 novembre, in Portogallo, gli basta l'ottavo posto per diventare campione del mondo. È il suo ottavo titolo nella classe regina, il decimo complessivo. Sei li ha conquistati con Honda, due con Ducati. È anche il secondo pilota, dopo Valentino Rossi, a vincere almeno due Mondiali nella classe regina con due costruttori differenti.

Un'impresa che racconta più di qualsiasi aggettivo la sua grandezza: Márquez non è stato soltanto capace di vincere con una moto straordinaria, ma ha saputo adattarsi, cambiare, ricominciare e tornare a vincere anche con una macchina e un ambiente differenti.

Agostini e Márquez: due GOAT, due epoche, una stessa grandezza

C'è un momento, negli ultimi giorni, che racconta bene il posto di Márquez nella storia del motociclismo. Giacomo Agostini, quindici volte campione del mondo, lo ha abbracciato pubblicamente dopo la conquista dell'ottavo titolo nella classe regina. Otto Mondiali, esattamente come quelli conquistati dal campione bresciano nella 500.

La sigla GOAT, ormai entrata nel linguaggio dello sport, significa Greatest Of All Time: il più grande di tutti i tempi. Stabilire chi meriti davvero questo appellativo è quasi impossibile. Le epoche sono differenti, le moto sono cambiate, così come le condizioni di sicurezza, i calendari e il numero delle gare. Eppure Agostini e Márquez rappresentano due risposte diverse alla stessa domanda.

Agostini ha dominato il motociclismo tra gli anni Sessanta e Settanta. Quindici titoli mondiali complessivi, otto nella 500 e sette nella 350, 122 vittorie nei Gran Premi. Con la MV Agusta ha costruito un'egemonia che ha segnato un'intera generazione, vincendo spesso nella stessa giornata nelle due categorie principali.

Márquez ha riscritto la storia della classe regina nell'epoca contemporanea: dieci titoli complessivi, otto nella MotoGP, 80 vittorie nella categoria e 106 in tutte le classi. Ha eguagliato Agostini nel numero dei campionati della classe regina, pur avendo ancora davanti a sé un diverso bilancio nelle vittorie complessive.

epa04442789 Spanish MotoGP rider Marc Marquez of Repsol Honda Team celebrates on the podium after winning the world champion title in the MotoGP Motorcycling Grand Prix of Japan at Twin Ring Motegi, Tochigi Prefecture, northern Japan, 12 October 2014. EPA/KIMIMASA MAYAMA (EPA)

Anche Valentino Rossi resta un termine di paragone imprescindibile: nove titoli mondiali, sette nella classe regina e 89 vittorie nella categoria. Il suo nome non può essere escluso da nessuna discussione sul più grande di sempre. Ma Márquez ha qualcosa che lo rende unico nella generazione moderna: la capacità di tornare dopo un infortunio che avrebbe potuto mettere fine alla carriera di molti atleti, vincere con due costruttori e conquistare tre distinti cicli di titoli consecutivi, nel 2013-2014, nel 2016-2019 e nel 2025-2026.

Il suo primato, dunque, non consiste nell'aver collezionato il maggior numero assoluto di vittorie. Consiste nell'essere diventato, insieme ad Agostini, il pilota più titolato nella storia della classe regina. E nell'averlo fatto attraversando una delle più dure vicende di recupero fisico e sportivo che il motociclismo ricordi.

L'ultima curva, senza rimpianti

Ora resta Valencia. L'ultimo appuntamento, l'ultimo fine settimana, l'ultima volta con il numero 93 sulla carena in una gara di MotoGP. Domenica il pubblico vedrà ancora Márquez in sella, ma saprà che non ci sarà un'altra stagione da preparare, un altro Mondiale da inseguire, un'altra caduta da trasformare in una nuova occasione.

Forse è proprio questo a rendere il suo addio così diverso da quello di molti altri campioni. Non se ne va dopo essere stato superato dai giovani, non dopo una lunga discesa in classifica, non perché abbia smesso di essere competitivo. Se ne va dopo aver dimostrato di poter ancora vincere tutto. Agostini lo ha riconosciuto, Rossi lo ha ancora come avversario irrisolto nella memoria, milioni di tifosi hanno imparato ad amarlo o a contrastarlo. Ma nessuno può negare ciò che ha costruito.

Márquez ha imparato che la grandezza non consiste soltanto nell'accelerare quando gli altri frenano. A volte consiste nel capire quando è arrivato il momento di fermarsi. Il ragazzo di Cervera aveva promesso di fare la storia. Lo ha fatto. E adesso, per la prima volta, sceglie di non sfidare più il limite. Non quello della pista, ma quello del proprio corpo.

Il numero 93 resterà sulle statistiche, nei libri, nei racconti di chi ha visto quelle curve impossibili e quelle rimonte. E resterà soprattutto nella memoria di uno sport che ha avuto il privilegio di assistere alla sua grandezza. A Valencia non finisce soltanto una carriera. Si chiude un'epoca del motociclismo.