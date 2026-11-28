Per tre volte papa Francesco racconta di aver percepito la presenza fisica del diavolo. Ne descrive gli occhi, ricorda di averne sentito la voce. Racconta anche di aver visto l’ingresso dell’inferno, dove, scrive, «si scivola come la cosa più naturale». E confida di aver attraversato, durante il suo pontificato, due anni di profonda crisi spirituale.

Sono alcune delle rivelazioni più sorprendenti contenute nel Diario personale di papa Francesco, pubblicato lo scorso 24 novembre, le cui pagine sono state selezionate e presentate dal cardinale Víctor Manuel Fernández, prefetto del Dicastero per la Dottrina della fede.

Al di là del clamore suscitato da queste rivelazioni, le parole di Bergoglio sollevano interrogativi che riguardano la fede e la vita di ogni cristiano. È davvero possibile vedere il diavolo? Come si distingue un’esperienza soprannaturale da un fenomeno psicologico? In che modo il maligno può agire nella nostra vita quotidiana? E come si concilia l’esistenza dell’inferno con l’infinita misericordia di Dio?

Ne abbiamo parlato con don Maurizio Gronchi, teologo e docente di Teologia dogmatica alla Pontificia Università Urbaniana, per comprendere, alla luce delle Scritture, della tradizione cristiana e del Magistero della Chiesa, il significato delle esperienze raccontate da Francesco.

Nel suo Diario personale, papa Francesco racconta tre episodi in cui afferma di non avere dubbi che il diavolo gli si sia presentato fisicamente. Descrive i suoi occhi e racconta di averne sentito la voce. Come dobbiamo interpretare queste parole? È davvero possibile vedere il diavolo?

«Ciò che papa Francesco racconta riguardo alla propria percezione del diavolo va interpretato alla luce di ciò che la Chiesa insegna sulle cosiddette rivelazioni private: esperienze di carattere soggettivo alle quali i fedeli non sono tenuti a credere. Il teologo Karl Rahner ricordava che nella tradizione mistica si distinguono tre tipi di visioni: corporee, immaginative e puramente spirituali. Santa Teresa d’Avila, per esempio, affermava di non aver mai avuto visioni corporee, ma soltanto immaginative, pur avendone avute moltissime. Probabilmente anche quelle di papa Francesco sono state visioni immaginative, da lui effettivamente percepite, senza che questo ci autorizzi a trarre ulteriori conclusioni».

Chi è esattamente il diavolo secondo la Chiesa cattolica? È un essere realmente esistente o una rappresentazione del male?

«La Chiesa insegna che il demonio esiste: è un angelo caduto, un essere spirituale che si è ribellato a Dio, come si legge nel Catechismo della Chiesa cattolica. Non è, dunque, una semplice rappresentazione del male. Ma il demonio è uno sconfitto. Questa certezza si fonda sulle parole di Gesù: “Ora il principe di questo mondo sarà cacciato fuori” (Gv 12,31). Ciò non significa che il diavolo non conservi una certa influenza su di noi, attraverso la tentazione e altre azioni straordinarie. Potremmo dire che il demonio agisce come un esercito sconfitto in battaglia che, pur sapendo di aver perso, cerca di causare il maggior danno possibile prima della resa finale».

Se il diavolo è un essere spirituale, può assumere sembianze umane? Quella raccontata da papa Francesco è un’esperienza eccezionale, propria della vita mistica, oppure potrebbe accadere a chiunque?

«Il diavolo è un essere spirituale, dotato di intelligenza e volontà, ma privo di un corpo materiale e, quindi, di una forma fisica propria. Secondo la tradizione dei padri del deserto e l’esperienza di alcuni mistici, come san Pio da Pietrelcina, si ritiene che uno spirito possa agire sull’immaginazione, sui sensi o su elementi materiali, fino a farsi percepire sotto diverse forme, anche attraverso sembianze umane o figure seducenti. Nei Vangeli, Gesù stesso fa esperienza della tentazione del demonio, che cerca di indurlo a disobbedire al Padre e alla missione che gli è stata affidata (Mt 4,1-11). San Paolo scrive: “Anche satana si maschera da angelo di luce” (2Cor 11,14). In casi estremamente eccezionali, il demonio può farsi percepire anche da persone che non sono né mistici né presunti indemoniati. Tuttavia, queste esperienze non fanno parte della normale vita cristiana e non sono qualcosa che ci si debba aspettare o temere».

Come si distingue un’esperienza di natura soprannaturale da un’allucinazione, da un fenomeno psicologico o da un prodotto dell’immaginazione? Quali criteri utilizza la Chiesa per valutare queste esperienze?

«La Chiesa conduce un’indagine rigorosa su tre piani: medico-psicologico, dottrinale e spirituale. Nel maggio 2024 il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato nuove norme per valutare i presunti fenomeni soprannaturali. Tra gli aspetti presi in considerazione ci sono la credibilità e l’equilibrio psicologico delle persone coinvolte, la coerenza dell’esperienza con la fede cristiana e i suoi frutti spirituali, come la preghiera, la conversione e la carità. Si valuta anche se vi siano interessi economici, ricerca di notorietà o disturbi psichici legati al fenomeno. Occorre infatti tenere presente che una persona può interpretare erroneamente ciò che ha vissuto, pur essendo in assoluta buona fede. Di norma, comunque, la Chiesa non si pronuncia sull’effettiva origine soprannaturale di queste esperienze».

Francesco descrive il demonio come una presenza allo stesso tempo minacciosa, seducente e affascinante. In che modo il diavolo può agire nella nostra vita quotidiana, anche senza che ce ne rendiamo conto?

«Dal Diario di papa Francesco emergono soprattutto due tentazioni da lui temute: la paura del male, che può portare allo scoraggiamento, e il fascino di un potere assoluto, che pretende di sostituirsi a quello di Dio. Ma è un inganno: l’onnipotenza di Dio consiste nell’amore, fino al dono totale di sé, non nel dominio sugli altri. Papa Francesco ripete di temere di diventare un “burattinaio”. Questa sarebbe, in effetti, la caricatura diabolica del potere. Già san Paolo VI, nell’udienza generale del 15 novembre 1972, descriveva l’azione del demonio come quella di chi nega la verità, spegne l’amore, smentisce il Vangelo e induce alla disperazione. Possiamo dunque ipotizzare la sua azione là dove prevale la menzogna, dove l’amore viene soffocato dall’egoismo, dove si tradisce il messaggio del Vangelo e dove la disperazione sembra avere l’ultima parola».

Se Dio è onnipotente e ama l’uomo, perché permette al diavolo di agire e di tentarci? Perché non lo sconfigge definitivamente?

«Come abbiamo detto, il diavolo è già stato sconfitto da Cristo, che con la sua morte e risurrezione ha vinto il peccato e la morte. Il demonio conserva la possibilità di tentarci, ma il suo potere è limitato. Non può avere la meglio su chi vive nella fede, nella speranza e soprattutto nella carità. In attesa della vittoria definitiva di Cristo, alla fine dei tempi, entrano in gioco due elementi fondamentali: la grazia di Dio, che ci sostiene nella lotta contro il male, e la libertà dell’uomo, che può scegliere se accogliere o rifiutare questa grazia. Non possiamo, dunque, attribuire al diavolo la responsabilità di tutte le nostre cadute. Già san Giovanni Crisostomo ricordava che molte delle nostre cadute e dei mali di cui ci lamentiamo sono riconducibili alla nostra stessa negligenza. Dovremmo quindi spostare il nostro sguardo dal demonio a Gesù. Con la sua incarnazione, morte e risurrezione, Cristo ci ha rivelato che l’unica via di salvezza è l’amore che viene da Dio e al quale rispondiamo attraverso le opere di carità, soprattutto verso i più deboli».

Francesco scrive che «all’inferno si scivola come la cosa più naturale». Che cosa può portare una persona all’inferno? E come si concilia la possibilità di una dannazione eterna con l’infinita misericordia di Dio?

«“Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati” (1Tm 2,4). Questa è la certezza della fede: la sua misericordia è infinitamente più grande di ogni nostro peccato. Tuttavia, l’amore non può imporsi con la forza. Se Dio costringesse una persona ad amarlo contro la sua volontà, distruggerebbe la libertà che rende l’amore autentico. L’inferno è la misteriosa possibilità dell’uomo di dire no a Dio fino in fondo, anche attraverso il disprezzo verso i più deboli, come emerge dalle parole di Gesù sul giudizio finale (Mt 25,31-46). La misericordia di Dio non ha confini stabiliti dagli uomini. Dio conosce l’intimo delle nostre coscienze, i condizionamenti, le fragilità e le ferite di ciascuno. Per questo, pur affermando che la dannazione eterna è una possibilità reale, la Chiesa non dichiara mai con certezza che una determinata persona sia all’inferno. La speranza cristiana è che la misericordia di Dio possa raggiungere ogni essere umano, nel modo che solo il Signore conosce. L’invito del Vangelo è dunque quello di lasciarsi raggiungere dalla misericordia prima che il nostro cuore si chiuda, riconoscendo le nostre fragilità e aprendoci all’incontro con Dio e con chi ha fame, ha sete, è malato, straniero o prigioniero».

Francesco racconta di aver stretto il Rosario «come arma» e di essersi affidato alla protezione della Madonna. Un cristiano deve avere paura del diavolo? Che cosa può fare concretamente per contrastare la sua azione?

«Affidarsi alla protezione della Vergine Maria è di fondamentale importanza. Quanto alla paura del demonio, occorre ricordare ciò che insegna il Catechismo della Chiesa cattolica: “La potenza di Satana però non è infinita”. Il demonio, per quanto potente, rimane una creatura e non può impedire la realizzazione del regno di Dio. Come ricorda san Paolo, “noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8,28). La tradizione cristiana conosce da sempre la lotta spirituale contro il male e, in particolare, il ricorso alla preghiera del Rosario, amata dai santi forse più di ogni altra. Proprio Papa Francesco, nell’esortazione apostolica sulla santità Gaudete et exsultate, dedica ampio spazio alla lotta contro il demonio. Ricorda che non si tratta soltanto di combattere contro la mentalità mondana e le nostre fragilità, ma anche contro il diavolo. È lo stesso Francesco a indicarci gli strumenti per affrontare questa lotta: “La fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario”. E aggiunge: “Lo sviluppo del bene, la maturazione spirituale e la crescita dell’amore sono il miglior contrappeso nei confronti del male”».

Dal Diario scopriamo che papa Francesco ha attraversato due anni di profonda crisi spirituale mentre guidava la Chiesa. Anche chi ha una fede profonda può attraversare momenti in cui fatica a sentire la presenza di Dio? Che cosa ci insegna l’esperienza di Bergoglio?

«Ciò che papa Francesco racconta della propria esperienza interiore, delle sue fragilità e della sua crisi spirituale va distinto, ma non separato, dal suo insegnamento. Sono due aspetti della stessa persona: da una parte l’uomo che affronta il proprio combattimento interiore, senza mai perdere la speranza, dall’altra il Papa che insegna come superare queste difficoltà alla luce della morte e risurrezione di Cristo. È un cammino che attraversa la notte oscura dell’anima per aprirsi alla luce della risurrezione. Un’esperienza descritta da san Giovanni della Croce e vissuta da santa Teresa d’Avila, santa Teresa di Lisieux e santa Teresa di Calcutta. E chissà da quante altre persone, non necessariamente santi riconosciuti dalla Chiesa. Scrivere un diario può essere un modo per dare voce ai propri tormenti e, allo stesso tempo, prendere le distanze dalle difficoltà che si teme di non riuscire ad affrontare. Le Confessioni di sant’Agostino sono uno dei più antichi esempi cristiani di questo travagliato percorso interiore. Forse, più che soffermarci sulla figura del diavolo e dell’inferno, dovremmo apprezzare il coraggio che ha avuto Papa Francesco nel mettere per iscritto queste esperienze».