Mentre l’Ucraina vede ormai alle porte un altro, durissimo inverno sotto gli attacchi alle sue infrastrutture energetiche, i colloqui trilaterali, tra Washington, Kyiv e Mosca, i primo dallo scorso febbraio, si sono conclusi dopo due giorni di lavori ad Abu Dhabi, con un copione già noto: molti buoni propositi, ma nessun risultato concreto.

L’elemento di novità è stata la presenza dell’Europa, anche se al di fuori del formato trilaterale: ad Abu Dhabi è arrivata una delegazione composta dai consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania, Italia e Regno Unito, da rappresentanti dell’Unione Europea e della Nato. Un primo passo verso un’apertura del processo negoziale ai Paesi europei, che rivendicano con forza la necessità che l’Europa, unita in una sola voce, sia più presente e partecipe nel percorso dei negoziati per arrivare a mettere fine alla guerra Russia-Ucraina. Ma se Kyiv punta sull’inclusione dell’Ue come attore nelle trattative, Mosca dall’altro lato frena e conferma il formato trilaterale. Anche se il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che Putin, è aperto ai contatti con tutti i leader europei, incluso il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Gli inviati di Washington presenti negli Emirati Arabi Steve Witkoff e Jared Kushner voleranno a Mosca per incontrare Vladimir Putin. Successivamente si recherenno a Dublino per incontrare Zelensky. Uno degli obiettivi dell’incontro a Mosca, ha dichiarato Kushner, è di ottenere il consenso da parte del presidente russo di allargare il trilaterale ai partner europei.

Ai colloqui di Abu Dhabi Kyiv sperava di fare qualche avanzamento rispetto al trilaterale a Ginevra di febbraio e di ottenere almeno un cessate il fuoco sul fronte energetico. Ma la Russia ha respinto categoricamente questa possibilità. Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha ribadito che nella linea e nelle richieste del Cremlino nulla è cambiato né cambierà: il processo negoziale «sarà strutturato in modo da raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale, che sono stati fissati dal presidente nel giugno 2024 e non sono mai cambiati da allora».

Tra Kyiv e Mosca «permangono divergenze significative», è stata la dichiarazione del capo-negoziatore ucraino Rustem Umerov sul suo profilo X. Che comunque apre alla speranza di compiere prossimamente dei significativi passi avanti. «C'è ancora molto lavoro complesso da affrontare, ma esistono margini per proseguire». Il trilaterale un risultato importante lo ha portato sul piano della diplomazia umanitaria: «Abbiamo raggiunto un accordo per uno scambio di prigionieri di guerra su larga scala. Stiamo lavorando per definire i dettagli e procedere alla sua concreta attuazione», ha spiegato Umerov.

«Riportare a casa la nostra gente rimane una delle nostre massime priorità. Stiamo facendo tutto il possibile affinché ogni ucraino possa tornare dalla prigionia il prima possibile». E ha aggiunto: «Nel formato trilaterale Ucraina-Stati Uniti-Russia, abbiamo discusso del raggiungimento della pace e della ricostruzione dell'Ucraina nel dopoguerra. Il primo passo consiste nel porre fine alla guerra e garantire all'Ucraina le necessarie garanzie di sicurezza.».