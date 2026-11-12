Le sirene della polizia, le cartelle abbandonate in fretta sui banchi, il cortile affollato di un istituto di provincia e, soprattutto, i telefoni che vibrano all’impazzata nelle tasche dei genitori con decine di messaggi sulle chat di classe. La cronaca degli ultimi mesi ha fatto irruzione nei luoghi dell’educazione con una violenza inaudita. Falsi allarmi bomba, e-mail minatorie firmate con evocativi pseudonimi sovietici come "Mikhail Andropov", la minaccia algoritmica di una "guerra ibrida" che non combatte più solo sui fronti geopolitici lontani, ma sceglie come bersaglio tattico i nostri figli.

È una ferita profonda nel cuore della comunità educante. Per capire cosa stia accadendo e come evitare che la paura diventi una trappola esistenziale, ne abbiamo parlato con la professoressa Milena Santerini, pedagogista, già direttrice del Centro di Ricerca sull'Educazione Interculturale e figura di riferimento nel nostro Paese sui temi dell'infanzia, dei diritti e del contrasto all'odio.

L’occasione della realtà contro la trappola della paranoia

La prima reazione di fronte a un allarme bomba a scuola è l'angoscia. Ma Santerini, professoressa ordinaria di Pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore, invita a guardare oltre il panico immediato, leggendo il fenomeno con gli occhi lucidi dell'educatrice: «È una vicenda molto angosciante, ma allo stesso tempo è un'occasione. Perché in qualche modo queste guerre ibride di cui abbiamo sentito parlare, che riguardano armi non convenzionali come la propaganda, i social e gli allarmi, si avvicinano a noi e diventano qualcosa di concreto, che viene a minacciare la tua scuola e a incidere sulla tua vita».

Il rischio più grande, ammonisce Santerini, è cedere alla tentazione della paralisi: «L'errore più grande sarebbe aumentare l'angoscia dicendo che ci sono solo nemici oscuri e forze che non conosciamo. Certo, gli hacker non sappiamo ancora chi siano, ma questo è il momento per dire che la democrazia può affrontare tutti questi pericoli e ha le risorse per rispondere. Proviamo a capire insieme chi ha interesse a metterci paura e come possiamo contrastarlo».

È una riflessione che scava in profondità, ricordandoci la lezione civile dei grandi editoriali di analisi: il vero obiettivo di questi attacchi non è solo materiale, ma psicologico. «Questo meccanismo vuole produrre impotenza», spiega la pedagogista. «Vuole farci credere che non c'è niente da fare, che le forze in campo sono troppo più grandi di noi. E invece no: le società democratiche hanno gli anticorpi per reagire, purché si rifiuti la logica del tutti contro tutti e si smonti la confusione tra vero e falso».

Insegnanti in trincea e il ruolo insostituibile della scuola

Come i medici nei mesi più duri della pandemia, oggi gli insegnanti e i dirigenti scolastici si ritrovano esposti “in prima linea”. Non più solo custodi di programmi didattici, ma baluardi di una sicurezza emotiva e fisica collettiva. Spesso immersi in contesti urbani complessi, con scuole che affacciano su strade trafficate anziché su piazze protette, i docenti affrontano una prova titanica.

«La scuola è il luogo ideale per elaborare la complessità», sottolinea Santerini. Gli insegnanti «devono parlarne, non devono chiudere il discorso come se fosse la follia isolata di qualcuno e basta. Il modo per proteggere i ragazzi è dare loro gli strumenti critici per capire, evitando che vengano presi dall'angoscia e dalla paranoia». Dietro a queste regie, infatti, si muovono soggetti diversi: «Ci sono stati che mirano a destabilizzare l'Europa, ma ricordiamoci che esiste anche il fenomeno dei troll digitali, gente che diffonde odio e terrore per gioco, perché odia divertendosi».

La prova dei genitori: la solitudine digitale

C'è poi l'altra faccia della medaglia: le famiglie. Genitori impegnati al lavoro che ricevono la chiamata disperata per correre a riprendere il figlio a scuola. La fatica quotidiana di sminare il campo della paura dentro le pareti domestiche si scontra oggi con un pericolo subdolo, spesso sottovalutato.

La professoressa Santerini lancia un monito severo e urgente agli adulti: «Attenzione a non lasciare soli i figli con i telefonini e gli smartphone. Perché il rischio, di fronte a un mondo così complicato e spaventoso, è che i ragazzi soccombano quando vengono abbandonati a se stessi davanti agli schermi».

Milena Santerini, professoressa ordinaria di Pedagogia all'Università Cattolica del Sacro Cuore (ANSA)

Difendere la scuola e le famiglie significa allora ricostruire un'alleanza educativa solida. Non chiudendosi in una fortezza d'ansia, ma riscoprendo il valore della cittadinanza digitale, del dialogo e della verità contro ogni tentativo di intimidazione. La guerra ibrida vuole spezzare i legami comunitari; la risposta dell'educazione è stringersi attorno ai ragazzi, insegnando loro che la democrazia non trema di fronte ai fantasmi.