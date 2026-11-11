Che cosa è successo. A margine di un incontro alla scuola media Goffredo Mameli di Milano il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara è tornato a parlare di Trame del tempo, un testo di storia contemporanea destinato al quinto anno delle scuole secondarie superiori pubblicato da Laterza, per un punto in cui critica il Governo in carica.

«Credo che sia nell’interesse stesso dell’editore», ha detto il ministro, «per salvaguardare la reputazione scientifica della sua casa editrice, ritirare un testo che dal punto di vista scientifico è del tutto inadeguato e che rischia di essere funzionale all’indottrinamento degli studenti». In un punto del testo si parla del governo Meloni come di un esecutivo che «si distingue nell’attuazione di misure chiaramente liberticide».

Si dice anche che il governo è «arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo» e che è «il partito che ne ha raccolto l’eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua ’base’ dichiaratamente fascista».

Il libro era già stato al centro di una polemica nell’estate 2025 quando il ministro Valditara aveva chiesto all’Associazione Italiana editori verificare la correttezza delle informazioni e dei fatti contenuti nel testo, dicendo che «non possono essere adottati volumi che contengano frasi offensive ovvero affermazioni tendenziose, che alterino la verità dei fatti, tradendo la serietà della ricostruzione storica che è alla base di una scuola democratica».

All’epoca l’Associazione aveva risposto che non rientra nelle sue competenze esercitare forme di controllo sui contenuti, mentre Laterza aveva respinto la richiesta di intervenire sul manuale.

Anche questa volta al Ministro ha risposto Alessandro Laterza, responsabile della divisione scolastica della casa editrice: «Non so per quale motivo questa storia venga ripresa ora, dopo che se ne era abbondantemente dibattuto nell’estate del 2025. Forse si aspettavano che noi lo ritirassimo o praticassimo una qualche forma di auto autocensura. Il tema non è il libro, non è la pagina del libro, ma è un tema di principio e cioè: può il ministro competente intervenire per chiedere di modificare o non adottare un libro di testo? La mia risposta è no. Per i testi diffamatori ci sono i tribunali».

Il ministro ha replicato ancora a propria volta: «In Italia non vi è alcuna valutazione governativa sul rigore scientifico dei libri adottati nelle scuole. Il nostro sistema ha preferito responsabilizzare editori e docenti, sarebbe tuttavia antidemocratico impedire a un ministro di dire la sua su un libro di testo che contiene giudizi storicamente falsi, strumentali e politicamente orientati sul governo democraticamente scelto dagli italiani. Si tenga il suo libro di certo non sarà Valditara a censurarlo, ma non sia intollerante e lasci che il ministro le dica con franchezza che ha pubblicato un testo che non fa onore alla serietà della sua casa editrice».

Nella contesa ministro-Laterza, c’è un aspetto che può essere legittimamente oggetto di discussione: quand’è che la storia può cominciare a definirsi tale? Qual è il punto di passaggio tra la storia e la cronaca? Difficile dirlo con nettezza assoluta, ma è ragionevole domandarsi se per dare agli storici il tempo di fare il loro lavoro di documentazione, ricerca e analisi, non serva un periodo di decantazione, 20-30 anni di bocce ferme per dare ai fatti e alle fonti il tempo di stabilizzarsi ed evitare di cascare nel qui e ora del dibattito politico. È un tema culturale su cui ha senso dibattere, anche nella scuola.

Il ministero ha i suoi strumenti per intervenire nel merito, ferma restando la libertà di insegnamento: con le indicazioni Nazionali può suggerire dove debba di massima fermarsi un programma di storia contemporanea: il ministero Valditara lo ha già fatto con le nuove indicazioni la scorsa primavera, mettendo come ultima periodizzazione del programma di storia del liceo 2027: «Verso il nuovo millennio. La crisi dell’Unione Sovietica dall’Afghanistan a Chernobyl. La caduta del Muro di Berlino e il crollo dell’impero sovietico. La crisi del modello fordista e dell’economia keynesiana. La rivoluzione telematica e la finanziarizzazione dell’economia. L’euro e l’unificazione monetaria europea. La svolta cinese, nuovi equilibri geopolitici mondiali».

Significa arrivare più o meno ai primi anni Duemila, ed è una periodizzazione sensata, ammesso che le scuole riescano ad arrivarci, intasate come sono di mille progetti, e investite di carichi educativi che continuano a crescere, a costo zero di ore e di denari. Mentre risulta che il problema ricorrente degli insegnanti non sia lo spingersi troppo avanti, semmai il non restare indietro, trovandosi a fine anno a metà del Novecento.

Il libro incriminato va più avanti? Pare di sì, ma il dove ci si ferma non è un termine perentorio: siamo nel campo di dibattito culturale, dell’opportunità di cui si può discutere, di una riflessione sulla libertà di insegnamento, forse anche nell’ambito dell’educazione civica dove storia e cronaca si toccano dentro il perimetro della Costituzione. Tanto più che si parla di un testo destinato a studenti che hanno già compiuto i 18 anni, che si presume già abbiano l’autonomia di giudizio per esercitare il senso critico, avendo già maturato l’età per il diritto di voto, per consentire o dissentire con il punto di vista di un libro che si esprime sulla contemporaneità.

E allora sì, il ministro può dire la sua dentro questo dibattito democratico, può dissentire dalle affermazioni del libro, può non essere d’accordo con una periodizzazione storica che sfoci nel presente, quello che, però, non può fare è chiedere (o anche solo dato il ruolo “suggerire”, per usare una sua precisazione successiva) di ritirare o modificare un libro di cui non gradisce il giudizio. Perché questo in democrazia non si fa. Sarebbe tra l’altro una toppa peggiore del buco: si finirebbe al paradosso di dare spago alle affermazioni che si vorrebbero veder cancellate.