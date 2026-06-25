«L'infanzia è stata cancellata». È nero su bianco nel rapporto che la Commissione indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite ha reso pubblico il 23 giugno 2026, intitolato L'essenza dell'infanzia è stata distrutta: il deliberato attacco di Israele contro i bambini palestinesi nel Territorio Palestinese Occupato dal 7 ottobre 2023. Con questa formula, glaciale e amministrativa, le Nazioni Unite certificano quello che ormai il mondo intero ha imparato a nominare senza reticenze: un genocidio. Non una guerra. Non un conflitto. Genocidio.

In venti mesi e mezzo, dall'insorgenza del 7 ottobre 2023, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso più di 21 mila bambini palestinesi nella Striscia di Gaza. Il numero arriva dalle autorità sanitarie palestinesi ed è riconosciuto come attendibile dalle stesse Nazioni Unite. Ferito altri 44.143. Non sono statistiche neutre: dietro questi numeri c'è una strategia.

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Il cardinale Pizzaballa e il Patriarca ortodosso Teofilo in visita a Gaza, dove la gente continua a soffrire

Roberto Zichittella
Il cardinale Pizzaballa e il Patriarca ortodosso Teofilo in visita a Gaza, dove la gente continua a soffrire
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Secondo la Commissione presieduta dal giurista indiano Srinivasan Muralidhar, gli attacchi deliberati ai minori rientrano in un disegno più ampio, quello di «distruggere la continuità biologica e l'esistenza futura del gruppo palestinese». Si tratta, insomma, di quello che la Convenzione sul genocidio del 1948 definisce come genocidio: l'uccisione sistematica di un popolo.

Gli artefici di questo massacro operano da una posizione di quasi totale impunità. La tregua del 10 ottobre 2025 non ha interrotto la violenza; l'ha semplicemente trasformata. Il rapporto documenta che «anche dopo il cessate-il-fuoco, i bambini palestinesi continuano ad essere uccisi». Con la precisione tipica del linguaggio giuridico internazionale, gli investigatori Onu hanno catalogato le modalità di questa strage: gli Idf sparano ai minori con armi di precisione e droni durante gli attacchi ai complessi residenziali, alle scuole, ai campi profughi sovraffollati. Hanno preso di mira le reparti di maternità e neonatologia, provocando così un aumento di aborti spontanei e malformazioni genitali che minerebbe la stessa capacità di riproduzione biologica della popolazione palestinese.

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Flotilla per Gaza, cresce l'allarme: gli attivisti arrestati in Libia entrano nel quarto giorno di sciopero della fame

Luca Cereda
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A questo si aggiungono le torture. Nel rapporto si legge che in Cisgiordania e a Gaza, bambini e adolescenti sono stati «arrestati, torturati e maltrattati» nei centri di detenzione israeliani, dove hanno patito «episodi di violenza sessuale e di genere». Chi non muore per le armi perisce per la carestia. Il blocco israeliano, mantenuto costantemente, ha fatto sì che Gaza diventasse una trappola senza uscita, dove i bambini muoiono di denutrizione, dove il collasso dei servizi sanitari espone i minori a malattie endemiche, dove l'assenza di acqua pulita è diventata essa stessa un'arma. Chi sopravvive a questo inferno non è salvato: si trova ad affrontare «una vita di disabilità», ormai «una realtà demografica determinante» tra i minori di Gaza.

La risposta di Gerusalemme è stata immediata e prevedibile. Le autorità israeliane hanno definito il rapporto una «farsa calunniosa», accusando gli investigatori Onu di ignorare «le brutali tattiche di Hamas», di non considerare come i palestinesi utilizzerebbero i bambini come «scudi umani». È una narrazione che si ripete puntualmente dopo ogni condanna internazionale: il vittimismo dello Stato più forte di fronte ai testimoni della propria violenza.

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Sami Abu Omar da Gaza: «Non ci arrendiamo mai: arrendersi vuol dire morire»

Luca Cereda
Sami Abu Omar da Gaza: «Non ci arrendiamo mai: arrendersi vuol dire morire»
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Nel rapporto della scorsa settembre, la stessa Commissione aveva già certificato che Israele aveva commesso quattro dei cinque atti genocidari sanciti dalla Convenzione: l'uccisione sistematica, la lesione grave dell'integrità fisica e mentale, l'imposizione di condizioni volte alla distruzione totale o parziale, le misure per impedire le nascite.

Quello che i documenti delle Nazioni Unite non riescono a catturare pienamente è la dimensione del collasso morale, il fatto che un'intera generazione palestinese è stata deliberatamente aggredita nella sua infanzia, nella sua capacità di sognare, di crescere, di diventare. «La distruzione della loro salute, della loro istruzione e del loro sviluppo è irreversibile», avverte Muralidhar. Le ferite non guariranno con le medicine. I traumi non si rimarginano con il tempo. Questo è quello che il mondo ha scelto di non fermare.