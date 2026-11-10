«L'Iraq vive uno stato di attesa e instabilità a causa della guerra tra Iran e America. Allo stesso tempo soffriamo molto per la mancanza di opportunità di lavoro, la mancanza di servizi di base e la visione sfocata del futuro, perché non sappiamo cosa succederà».

Nabil Nissan, direttore di Caritas Iraq, fotografa la situazione del Paese. Nonostante la sicurezza sia migliorata rispetto a qualche anno fa, quando imperversava la guerra con lo Stato islamico, spiega, la nuova guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran ha creato «una situazione di forte instabilità: non si sa quello che succederà nel futuro e questo ovviamente colpisce anche la situazione economica».

Il problema principale, sottolinea, resta uno: «La mancanza di opportunità di lavoro». Per questo il futuro «appare oscuro».

L’effetto più concreto della crisi si legge nel portafoglio delle

famiglie. «Il cambio tra dinaro iracheno e dollaro è cambiato a sfavore e diventa sempre più costoso per le famiglie coprire i bisogni quotidiani», spiega Nissan.

Ma c’è un costo meno visibile: «Oltre ai bisogni materiali c'è questa forte instabilità, questa insicurezza per il futuro che crea sempre più ansia e instabilità psicologica per le persone, perché si vive in una situazione di sospensione».

Sul fronte migratorio, il direttore di Caritas Iraq registra un

cambiamento. «Recentemente, viste anche le difficoltà che vive l'Europa, con la guerra in Ucraina, le proteste in Francia, il miraggio dell’emigrazione in questo continente è un po' diminuito. È diventata meno attraente la prospettiva di emigrare in Europa». La spinta a partire, che resta forte, guarda ad altri lidi: «Molte persone hanno parenti che sono emigrati in America, in Australia, in Canada, e questo è ancora una forte attrazione a lasciare il Paese».

Un peccato, anzi uno «scandalo» perché «l’Iraq sarebbe un Paese ricco con il petrolio e potrebbe dare prosperità ai propri abitanti». Il budget nazionale, sottolinea, è di 150 milioni di dollari, eppure la popolazione continua a soffrire.

Sul fronte della convivenza multireligiosa e multietnica, Nissan distingue nettamente due livelli. «La comunità irachena consiste di tre comunità maggiori: curdi, sciiti e sunniti, e c’è una competizione tra queste comunità per controllare alcune posizioni di potere», spiega. «Ma nella vita di tutti i giorni le persone vivono in armonia, non c’è una situazione di tensione tra le persone stesse».

In questo contesto i cristiani giocano un ruolo di stabilizzazione e di costruzione di una pacifica convivenza. Forte della propria credibilità. «L’80 per cento dei nostri beneficiari sono della comunità musulmana — sunniti, sciiti o curdi — e non abbiamo problemi su questo. Caritas è ben accettata da tutti perché è un’organizzazione cattolica che lavora con tutti, servendo i più vulnerabili».

Un’organizzazione che, prima ancora dei servizi materiali, offre «solidarietà concreta». «Molti beneficiari chiamano gli operatori di Caritas “messaggeri di pace”», racconta Nissan, «perché presentano l’aspetto della carità prima di qualsiasi altro tipo di assistenza materiale».

Caritas Iraq lavora su quattro obiettivi strategici: riabilitazione

economica e sviluppo di piccole attività imprenditoriali; educazione; salute, con particolare attenzione alla salute mentale; costruzione della pace e coesione sociale.

«Ogni mese aiutiamo più di 4.000 persone, 4.000 situazioni di

bisogno», dice il direttore. E dal 1992 a oggi, «abbiamo raggiunto un milione e mezzo di beneficiari». La struttura conta «150 dipendenti permanenti, supportati da altri 150 staff qualificati e circa 40 volontari». Molti di loro «non sono della comunità cristiana, molti sono musulmani» e «questo è fondamentale quando si lavora con le comunità musulmane, sia per interagire meglio sia per mostrare concretamente la nostra apertura».

Uno degli impegni più delicati è quello sulla salute mentale. «Abbiamo una lunga esperienza, molto staff ha fatto formazioni specifiche sul supporto psicologico, e siamo molto avanzati in questo», racconta Nissan. Anche le autorità ce lo riconoscono tanto che adesso facciamo corsi anche ad altri, nelle scuole e nelle istituzioni sanitarie, su come gestire pazienti che hanno subito traumi psicologici».

Il metodo passa, soprattutto, dalla relazione. «Dobbiamo dialogare, parlare con le madri. Se le madri non si fidano di Caritas, non parlano facilmente di questi temi». In una società dove «non è facile che il marito permetta alla moglie di partecipare a seminari o attività», la fiducia costruita negli anni «ci permette di lavorare con le donne con il consenso dei mariti, che anzi le incoraggiano perché sanno che ci sarà un beneficio per la famiglia».

A incoraggiare la fiducia verso la Caritas e, in generale verso la Chiesa cattolica, ci ha pensato anche papa Francesco con la sua visita del 2021. «È stata un’esperienza bellissima, ancora viva, che ha aiutato moltissimo anche la reputazione della Chiesa e dei cristiani in Iraq, conferma Nissan. «Moltissime persone non cristiane hanno apprezzato questa visita e questa presenza, e questo ci ha aiutato a essere più accettati come parte attiva della società irachena. Ha rappresentato una svolta».

Guardando avanti, ora, la parola d’ordine è una: flessibilità. «Dobbiamo essere flessibili perché non sappiamo come andrà. Siamo pronti, in ogni caso, a continuare a servire tutti gli iracheni senza discriminare».

E questo anche se i fondi stanno diminuendo. «Con tutto quello che succede in Medio Oriente l’Iraq ormai è una crisi dimenticata. Tra Afghanistan, Libano e Siria, Paesi come l'Iraq sono meno considerati. I fondi per Caritas Iraq sono diminuiti negli ultimi due anni, e dobbiamo mettere in piedi progetti con lo stesso impatto ed efficienza, ma con un budget minore».

Per questo l’invito a tutti, ma in particolare ai cristiani nel mondo è uno: «Non dimenticate l'Iraq. I cristiani in Iraq hanno subito molti sacrifici per rimanere nel nostro Paese. Con il vostro supporto, non solo finanziario ma anche spirituale e morale, saremo in grado di continuare a vivere qui e di mantenere viva la presenza cristiana in Iraq». Ricostruendo non solo gli edifici, come è stato fatto per esempio a Karakosh, la città cristiana dove si parla ancora l’aramaico, che era stata distrutta dall’Isis, ma soprattutto tenendo insieme «la comunità».