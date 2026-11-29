Una fotografia lo ritrae accanto a papa Leone XIV durante il recente viaggio apostolico in Perù. A distanza di appena due settimane, quell'immagine è tornata a circolare sui social e sui mezzi di informazione a seguito della morte di Bruno Rivas Zegarra, capitano dell'Aeronautica militare peruviana, che ha perso la vita insieme ad altri sette militari nello schianto di un elicottero nella regione di Ayacucho.

La notizia ha avuto grande risonanza anche in Italia, dove il capitano è stato indicato come il pilota dell'elicottero che aveva trasportato il Pontefice durante la sua visita nel Paese sudamericano. Nelle ultime ore, tuttavia, l'Aeronautica peruviana ha fornito una precisazione sul ruolo svolto dall'ufficiale durante il viaggio papale.

Chi era Bruno Rivas Zegarra

Originario di Tambogrande, nella regione settentrionale di Piura, Bruno Rivas Zegarra era un capitano della Fuerza Aérea del Perú (FAP). Nella sua città natale era conosciuto non soltanto per la carriera militare, ma anche per il suo impegno nelle missioni di aiuto umanitario.

Come ricorda la testata peruviana Caretas, nel 2017 aveva partecipato a operazioni umanitarie che avevano interessato proprio il territorio da cui proveniva. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra familiari, amici e concittadini.

Era davvero il pilota dell'elicottero di papa Leone XIV?

Il 14 novembre scorso, in occasione del viaggio apostolico di Leone XIV in Perù, l'Aeronautica militare aveva messo a disposizione quattro elicotteri per gli spostamenti del Pontefice e del suo seguito da Chiclayo, la città di cui Robert Francis Prevost è stato vescovo per otto anni, a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca.

In un primo momento la televisione pubblica peruviana, TVPerú, aveva riferito che Rivas Zegarra aveva fatto parte di uno degli equipaggi coinvolti nel trasporto della delegazione papale, diffondendo anche una fotografia del capitano insieme al Santo Padre.

Nella serata di sabato 28 novembre, però, l'Aeronautica militare peruviana ha chiarito che l'ufficiale aveva partecipato alle operazioni di supporto legate alla visita del Pontefice, occupandosi di attività connesse al suo trasporto e alla sua sicurezza, ma non era stato incaricato di pilotare l'elicottero sul quale viaggiava Leone XIV.

L'incidente in Perù: che cosa è successo

L'elicottero militare sul quale viaggiava Rivas Zegarra si è schiantato nei pressi della località di Sanabamba, nella regione di Ayacucho, nell'area conosciuta come VRAEM, dal nome delle valli dei fiumi Apurímac, Ene e Mantaro. Si tratta di una delle principali zone di produzione di coca del Paese.

L'aeronave, un elicottero Mi-17, era impegnata in una missione per recuperare una pattuglia dell'Esercito. A bordo si trovavano nove militari, tra cui Rivas Zegarra con il ruolo di copilota.

L'unico sopravvissuto è il comandante dell'elicottero, Enzo Espinoza, trasferito d'urgenza nella capitale Lima per ricevere cure specialistiche.

Le autorità militari peruviane hanno aperto un'indagine per accertare le cause dell'incidente, che al momento non sono ancora state chiarite.