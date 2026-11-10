Pochi giorni dopo le elezioni di mid-term (metà mandato) per il rinnovo del Congresso Usa (per intero la Camera, per un terzo a rotazione il Senato), nelle quali i democratici hanno inflitto una dura sconfitta ai repubblicani, la resa dei conti non si fa attendere. E arrivano le prime azioni, come quella del deputato repubblicano del Kentucky Thomas Massie, che ha presentato alla Camera la mozione per l'impeachment – ovvero la procedura di messa in stato di accusa - contro Pete Hegseth, il segretario alla Difesa. L’accusa è abuso di potere e aver condotto illegalmente quella che Massie definisce «sconsiderata e costosa guerra fallimentare in Iran», della quale Hegseth è stato convinto sostenitore e il principale artefice.

In particolare, il Segretario è accusato di aver violato la War Powers Resolution del 1973, ovvero la legge federale che, negli ultimi anni della guerra del Vietnam, ha circoscritto la facoltà del Presidente di impiegare le forze armate Usa in conflitti all'estero senza l’autorizzazione formale del Congresso o una dichiarazione di guerra.

In totale, contro il segretario sono stati presentati otto capi di imputazione, che riguardano anche il Venezuala e lo Yemen. Oltre ad aver mosso la guerra in Iran, Massie contesta a Hegseth il mancato rispetto delle leggi volte a ridurre al minimo le vittime civili, uccisioni extragiudiziali, la soppressione della libertà di parola in riferimento a presunte ritorsioni contro il senatore Mark Kelly, il sequestro del leader di un Paese sovrano, ovvero il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, attacchi ritenuti illegittimi contro presunti narcotrafficanti nei Caraibi, le operazioni militari illegali condotte in Yemen. Il deputato ha citato anche il raid statunitense contro una scuola in Iran nei primi giorni del conflitto, in cui sono rimasti uccisi 120 bambini.

Donald Trump finora ha continuato a difendere Hegseth a spada tratta, sostenendo addirittura che il segretario alla Difesa «ha vinto due guerre, in Iran e Venezuela». La mozione potrebbe essere votata già entro questa settimana. La parola passa alla Camera, dove per approvare la procedura di impeachment basta la maggioranza semplice. Esiste dunque la reale possibilità che si arrivi all’approvazione: molti repubblicani ritengono che il capo del Pentagono sia responsabile della pesante sconfitta del loro partito alle elezioni, nelle quali hanno pesato molto le conseguenze della guerra condotta in Iran che hanno un evidente impatto sulla vita dei cittadini americani.

Tuttavia, anche in caso di approvazione alla Camera, per la destituzione formale di Hegseth ci vorrebbe un processo e una maggioranza dei due terzi al Senato. E questo scenario al momento sembra poco probabile. In conferenza stampa il capo del Pentagono si è difesa dichiarando che gli sforzi per un impeachment «sono una farsa».

Ex ufficiale della Guardia Nazionale dell'esercito Usa e conduttore televisivo, 46 anni, a gennaio del 2025 pete Hegseth è stato nominato alla guida della Difesa. Se la mozione di Massie venisse approvata, sarebbe la prima volta in 250 anni che un segretario alla Difesa Usa viene messo in stato di accusa.