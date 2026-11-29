La mitra sul capo, il pastorale nella mano sinistra, una lunga barba bianca e un abito vescovile azzurro. Nell’altra mano, però, un libro con il logo dell’Alternative für Deutschland (AfD), il partito di estrema destra tedesco. A pochi giorni dalla festa di San Nicola, che si celebra il 6 dicembre, in Germania fa discutere una statuetta di cioccolato messa in vendita sul negozio online del partito. Un’iniziativa che ha suscitato l’indignazione di esponenti della Chiesa cattolica e di quella evangelica, ma che sembra aver riscosso un notevole successo commerciale: quasi 23 mila statuette ordinate al 18 novembre.

Per promuovere il prodotto, il negozio online invita gli acquirenti a tingere l’inverno di azzurro, il colore simbolo dell’AfD. In Germania, come in altri Paesi dell’Europa centro-settentrionale, è tradizione che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre San Nicola porti dolci e piccoli doni ai bambini. Il partito ha scelto di rivisitare questa antica usanza in chiave politica, trasformando la tradizionale statuetta di cioccolato in un gadget di propaganda.

Quasi 23 mila statuette ordinate e una seconda tornata di prenotazioni

Le polemiche, anziché scoraggiare gli acquirenti, sembrano aver contribuito a far crescere la domanda. Come ha spiegato all’emittente pubblica bavarese BR24 il gestore del negozio online, con sede a Kassel, la stessa statuetta era già stata commercializzata nel 2025, ma quest’anno l’attenzione mediatica ha fatto aumentare considerevolmente le richieste, provenienti in buona parte da privati cittadini e non da funzionari del partito.

Conclusa la prima fase di prenotazioni, il negozio ha deciso di riaprire gli ordini. Secondo quanto riportato dalla Stuttgarter Zeitung, il 18 novembre il contatore degli ordini sul sito segnava 22.995 statuette, al prezzo di 1,35 euro ciascuna. I San Nicola di cioccolato venivano proposti in confezioni da 21 pezzi, per un costo complessivo di 28,35 euro.

La condanna del vescovo di Essen: «Si è superato il limite»

A sollevare il caso, lo scorso 15 novembre, è stato monsignor Franz-Josef Overbeck, vescovo cattolico di Essen, che in un’intervista al quotidiano tedesco Bild ha accusato l’AfD di appropriarsi dei simboli cristiani per la propaganda di partito.

Per il presule, raffigurare San Nicola con i paramenti episcopali e il marchio di una formazione politica sul libro che tiene in mano significa aver superato il limite.

Overbeck ha ricordato che anche le società calcistiche commercializzano statuette di cioccolato con i colori delle proprie squadre, ma generalmente senza ricorrere a simboli esplicitamente cristiani. Secondo il vescovo, dovrebbe esserci un accordo condiviso affinché questi ultimi non vengano mai utilizzati per finalità di propaganda politica.

La Chiesa evangelica: «Il cristianesimo è al di sopra dei partiti»

Alle parole di Overbeck si sono aggiunte quelle di Christian Kopp, vescovo della Chiesa evangelica luterana in Baviera, che all’emittente pubblica bavarese ha ricordato come San Nicola rappresenti la misericordia e l’amore per il prossimo. Chi si richiama alla sua figura, ha sottolineato, deve essere giudicato sulla base di questi valori.

Ancora più duro il giudizio di Johann Hinrich Claussen, responsabile per la cultura della Chiesa evangelica in Germania (EKD), che ha definito l’iniziativa «imbarazzante e rivelatrice».

«Il cristianesimo è al di sopra dei partiti», ha dichiarato all’agenzia di stampa evangelica epd il teologo, ricordando come il vescovo di Myra abbia rappresentato un ponte tra Oriente e Occidente. Claussen ha inoltre richiamato il patronato del santo legato al soccorso in mare, facendo emergere il contrasto con le posizioni dell’AfD in materia di immigrazione.

Sulla vicenda è intervenuto anche monsignor Georg Austen, segretario generale del Bonifatiuswerk, organizzazione cattolica tedesca che da anni promuove la riscoperta della figura cristiana di San Nicola. Il sacerdote ha ricordato come nel corso dei secoli il santo sia stato più volte strumentalizzato, sottolineando che la sua figura non può essere ridotta né a un prodotto commerciale né a un programma di partito.

La replica dell’AfD: «Ci riconosciamo nei valori cristiani»

Il partito ha respinto le accuse. Un portavoce della direzione federale dell’AfD, interpellato dalla Bild, ha definito la propria formazione politica liberal-conservatrice e ha rivendicato la sua adesione ai valori cristiani, sostenendo che proprio per questa ragione la rappresentazione tradizionale di San Nicola sarebbe particolarmente adatta al partito.

L’AfD ha inoltre accusato le Chiese di portare avanti una campagna ostile nei suoi confronti, arrivando a sostenere sui social di essere l’unica forza politica in Germania a rappresentare ancora in maniera credibile i valori cristiani.

Non è la prima volta che le posizioni dell’AfD entrano in contrasto con quelle della Chiesa cattolica tedesca. Già il 22 febbraio 2024 la Conferenza episcopale tedesca aveva approvato all’unanimità una dichiarazione dal titolo Il nazionalismo etnico e il cristianesimo sono incompatibili, nella quale denunciava esplicitamente la progressiva radicalizzazione del partito.