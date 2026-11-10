T-shirt bianca e abito scuro, elegante con un tocco di casual: è uno Jannik Sinner, al solito, gentile e misurato quello che si presenta alla stampa dopo molti mesi, in occasione Be like Sinner, presentazione della partnership tra il numero 2 del tennis e il gruppo assicurativo Allianz, ma è palese che non sia lì, davanti al fuoco di fila di domande, senza tennis di cui parlare, la sua zona di comfort. Il tutto mentre il campo da tennis, il suo habitat naturale, è lontano da mesi: «Sono stati mesi non semplici, mi manca la competizione, mi manca l’andare in campo e dare il 100%, mi manca quello che a me piace fare: giocare a tennis. Mi prendo cura del mio corpo perché voglio giocare per altri 10-15 anni, quindi se dovessi tornare in campo un mese dopo non cambierebbe niente da quel punto di vista, però ovviamente io a 25 anni voglio andare in campo e voglio dare il mio meglio».

UN PERIODO DIFFICILE

Di questo anno diviso in due in cui ha fatto il record di master 1000 e vinto Wimbledon per la seconda volta per poi fermarsi, vede il bello e il brutto: «Wimbledon è stato incredibile, vincere Roma è stato fantastico, davanti alla gente italiana. Però adesso mi sto fidando dei miei dottori, ho i dottori migliori al mondo intorno a me, e sto seguendo semplicemente il programma che mi stanno dando: lo devo accettare, è l'unica opzione che ho in questo momento. Tutto nell’ottica di tornare. Ma purtroppo questo periodo è difficile perché sono a casa a giocare al simulatore praticamente tutto il giorno e poi vado in palestra, quando torno mi rimetto sul simulatore. Ho avuto qualche discussione con Alex (Vittur, il suo manager, ndr), sul fatto che potrei avere un futuro nei motori, non subito però eh».

Scherza, ma poi si fa serio e un attimo si rabbuia: «Sto vivendo per la prima volta un momento in cui non ho il controllo e non è semplice, non posso dire che io stia imparando qualcosa su di me. La cosa positiva è il tempo per stare un po’ con i miei genitori, con i miei amici, anche se loro hanno un lavoro normale, quindi sono io che mi sposto. La cosa più importante è che il successo non mi ha mai cambiato. Sono il ragazzo che ero da quando sono andato via da casa, a 13 anni e mezzo, certo più maturo, perché ci sono anche altre cose che comunque arrivano, però credo di essere rimasto un ragazzo normale: la normalità è la cosa più importante. È quello che mi lega alle persone nel lavoro e nella vita. Poi viviamo in un mondo dove c'è tanta attenzione, tante persone vogliono entrare, non si sa perché, non hai mai la certezza, però fa parte del gioco».

LA PRESSIONE

Non nega che sia complicato affrontare la pressione di un pubblico che gli chiede continuamente: quando torni? Ma relativizza: «Sì, la pressione è sempre lì perché sarebbe strano non averla, però in questo momento è l'ultimo dei problemi».

QUANDO TORNA

Spiega i programmi cambiati in corsa: prima un rientro per la stagione americana in estate e poi per quella asiatica a settembre, entrambe saltate, per via del ginocchio: «All'inizio avevamo in mente un obiettivo che poi si è rivelato impossibile e quindi in quel momento abbiamo deciso di prendere un'altra via. Lo ripeto, se io sono un giocatore di tennis, non sono un dottore, l'unica opzione è fidarmi. Noi stiamo facendo tutto il necessario, secondo me abbiamo fatto tutto molto bene, per proteggere la carriera a lungo termine e stiamo comunque lavorando con quella strategia: l'obiettivo sarebbe rientrare in Australia e anche fare qualche torneo prima, però i protocolli in questo momento li devo rispettare».

Qualche domanda prova a stanarlo sulle inesattezze, le insinuazioni uscite riguardo alla gestione dell’infortunio, ma Jannik glissa con eleganza secondo il solito suo: «Le persone vicine a me sanno come stanno le cose. Inesattezze ne sono sempre uscite e continueranno a uscire, ma ma è l’ultima delle mie preoccupazioni».

Darren Cahill e Jannik Sinner alla conferenza stampa “Be like Sinner” alla Torre Allianz, Milano 10 Novembre 2026 (ANSA)

DA CAHILL A NORMAN

Accanto a lui siede Darren Cahill, il maestro sotto la cui guida ha trascorso gli ultimi cinque anni, i più importanti, che adesso lascia. Gli subentra Magnus Norman, allenatore svedese che ha lavorato fino a pochi mesi fa con Stan Wawrinka uno dei tennisti più longevi del circuito, a proposito di pensare in prospettiva:«Magnus è una persona molto simile a Darren, poi ovviamente ognuno è diverso, però ha lavorato per tantissimi anni con Wawrinka, anche lui ha vissuto tantissime cose. E accetta il modo con cui già noi stiamo lavorando. Questo è importante perché stavolta non si cambia nuovamente tutto, si tratta di mettere un 1% ogni anno per migliorare come giocatore. Di Darren mi mancherà sicuramente la parte personale, nel senso che ci siamo conosciuti all'inizio, ci siamo trovati subito bene e poi da lì è diventato quasi il mio secondo papà: abbiamo giocato insieme tutto ed era sempre una delle prime persone che ho chiamato nei momenti di difficoltà. All’inizio non potevo sapere con quanta naturalezza sarebbe stato nelle difficoltà, non lo sai mai all’inizio, e quella parte non se ne andrà, rimarrà comunque per sempre tra i miei contatti: appena mi serve qualcosa so che posso chiamarlo, o almeno spero, però diciamo che è un cambiamento normale, ci stiamo lasciando con normalità»

Cahill del resto aveva manifestato l’intenzione di ritirarsi già a fine 2025, poi Jannik lo ha convinto a restare un altro anno.

Cahill racconta la sua parte dell’avventura che li ha uniti: «Se quando abbiamo iniziato questo sodalizio cinque anni fa mi avessero detto che Jannik Sinner avrebbe vinto 5 slam, e tutti i Master, avrei chiesto dove potevo firmare.Tutto ciò che ha realizzato è stato fantastico. No regrets, it's been an incredible journey. Nessun rimpianto, è stato uno splendido viaggio. Non ho partecipato della scelta del nuovo allenatore, ma quando Jannik mi ha detto chi era, l’ho subito condivisa è un ottimo coach». Mentre quando gli si chiede se sarà nel box di Sinner in Australia fa capire che i ruoli vanno rispettati.

SINNER E GLI AVVERSARI

Sinner ammette di aver, in questa lunga sosta, guardato poco tennis: «Perché avrei voluto essere in campo: sono contento per Cobolli, per me era importantissimo avere un italiano a Torino. Ha fatto una stagione incredibile, la finale Roland Garros, tantissimi risultati straordinari e sono veramente felice per lui perché è un ragazzo bravo, dietro di sé ha un team molto professionale, col papà che è sempre lì: si merita tutto questo. Sasha Zverev ha vinto due Slam per prima volta nella sua carriera. Lo ha meritato ed è diventato numero uno. Io che ero in quella situazione so che è il sogno più grande da tennista: un'emozione unica perché vedi il tuo nome lì e ti dici finalmente. Carlos è tornato da un infortunio importante perché il polso è delicato, all'US Open si vedeva che mancava un po' il ritmo della partita. In questi mesi ho sentito Carlos, Berrettini, che pure sta passando un momento non semplice, e Jack Draper con cui sono amico».

Jannik Sinner e Kimi Antonelli in un selfie pubblicato sulla pagina instagram del pilota (ANSA)

L’AMICO KIMI

Ma è quando si parla di motori che si accende di passione: «Sono tifoso del calcio, il tennis mi piace, da spettatore, ovviamente, è il mio lavoro. Guardo il basket, un sport pazzesco, ma solo quando vedo Formula1 e MotoGP, quando ci sono Antonelli, Bagnaia o Bezzecchi, mi emoziono davvero. Quest'anno Kimi è stato incredibile, a 20 anni, vincere il mondiale con quella naturalezza: sembra tutto normale, ma non lo è, il primo anno in Formula1 è stato duro. Però ha lavorato tanto, ha fatto velocità che solo un fenomeno può fare: mi emoziona tantissimo vedere questa cosa, conosco un po’ il padre, un po’ lui, sono persone normali e questo ci lega molto: adesso con i bambini è più difficile, ci sono i social, quando io ero ragazzino uscivo solo con l’orologio, la mamma mi diceva torna alle sette e se erano le sette e cinque erano guai. L’educazione è anche questo: ma noi abbiamo avuto la fortuna di avere il campo da calcio e il campo da tennis, tutto lì vicino. Girando il mondo vedi bambini che, magari, hanno anche talento in quello che fanno, ma non hanno la possibilità di andare a giocare a calcio, di prendere una racchetta in mano e giocare a tennis, per questo abbiamo anche aperto la Fondazione perché mi cerco almeno di aiutare il più possibile i ragazzi a fare una vita non dico come la mia, ma ad avere una opportunità».

UNO SGUARDO NUOVO

Si parla di che cosa lascerà questa pausa forzata, di come Jannik la stia prendendo se con fatalismo o in altro modo: «Dopo vedrò il tennis in un altro modo ancora più positivo, perché prima quasi sembrava naturale, la cosa più normale: fai un torneo e lo vinci, poi fai un altro e lo vinci. Invece in questo momento sto anche apprezzando di più quello che sono riuscito a fare e, in un altro senso, la voglia di vincere è ancora più alta. Non ho mai visto il tennis come lavoro e non lo vedrò mai come lavoro, perché mi sento fortunato, mi piace talmente tanto, e forse dopo tutto questo me lo godrò anche un pochino di più».