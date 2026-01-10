Attualità
Italia
Cronaca
Politica
Mondo
Economia
Legalità e giustizia
Sport
Interviste
Papa
Papa
Chiesa
Chiesa
Fede e spiritualità
Santi
Devozione e fede
Parola del giorno
Santo del giorno
Società e valori
Ambiente e Creato
Volontariato
Diritti
Aziende di valore
Caso della settimana
Migranti
Diversità e inclusione
Costume
Cultura e spettacoli
Cinema, Tv e streaming
Libri
Musica
Arte
Famiglia e educazione
Genitori e figli
Nonni
Coppia
Scuola e giovani
Adolescenza
Bioetica
Vai
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Social
sabato, 10.01.2026
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Attualità
Papa
Chiesa
Fede e spiritualità
Famiglia e educazione
Società e valori
Cultura e spettacoli
Attualità
Italia
Cronaca
Politica
Mondo
Economia
Legalità e giustizia
Sport
Interviste
Fede e spiritualità
Santi
Devozione e fede
Parola del giorno
Santo del giorno
Cultura e spettacoli
Cinema, Tv e streaming
Libri
Musica
Arte
Papa
Papa
Chiesa
Chiesa
Società e valori
Ambiente e Creato
Volontariato
Diritti
Aziende di valore
Caso della settimana
Migranti
Diversità e inclusione
Costume
Famiglia e educazione
Genitori e figli
Nonni
Coppia
Scuola e giovani
Adolescenza
Bioetica
Social
Vai
Riflessioni
Foto
Video
Privacy Policy
Chi siamo
Contatti
Pubblicità
Registrati
Avvento in tavola
Come nei tradizionali Calendari dell’Avvento dedicati ai bambini, dove ogni giorno apre un cassettino o una casella e si trova una nuova sorpresa,
in questo blog
scoprirete 24 ricette festose per avvicinarci al Natale. Tante idee per comporre un meraviglioso menù della Vigilia, per il 25 dicembre e anche per il Veglione di Capodanno. Dagli antipasti ai dessert.
Avvento in tavola
24 dicembre: panna cotta green
Avvento in tavola
23 dicembre: girelle allo Speck Alto Adige IGP
Avvento in tavola
22 dicembre:capesante alla brace, carciofo e tartufo invernale
Avvento in tavola
21 dicembre: panettone tostato con gelato al pop corn
Avvento in tavola
20 dicembre: biscotti di avena con gocce di cioccolato
Avvento in tavola
19 dicembre: i pizzoccheri "light"
Avvento in tavola
18 dicembre: gli struffoli dello chef Gennaro Russo
Avvento in tavola
17 dicembre: dessert essenza del Natale
Avvento in tavola
16 dicembre: fusilli con tartare di gamberi, burrata, pesto di pistacchi e scorzetta di arancia
Avvento in tavola
15 dicembre: Spitzbuben con burro dell'Alto Adige
Leggi altro