sabato, 10.01.2026
Come nei tradizionali Calendari dell’Avvento dedicati ai bambini, dove ogni giorno apre un cassettino o una casella e si trova una nuova sorpresa, in questo blog scoprirete 24 ricette festose per avvicinarci al Natale. Tante idee per comporre un meraviglioso menù della Vigilia, per il 25 dicembre e anche per il Veglione di Capodanno. Dagli antipasti ai dessert.
24 dicembre: panna cotta green

23 dicembre: girelle allo Speck Alto Adige IGP

22 dicembre:capesante alla brace, carciofo e tartufo invernale

21 dicembre: panettone tostato con gelato al pop corn

20 dicembre: biscotti di avena con gocce di cioccolato

19 dicembre: i pizzoccheri "light"

18 dicembre: gli struffoli dello chef Gennaro Russo

17 dicembre: dessert essenza del Natale

16 dicembre: fusilli con tartare di gamberi, burrata, pesto di pistacchi e scorzetta di arancia

15 dicembre: Spitzbuben con burro dell'Alto Adige