La presenza di Christopher Olah al tavolo della presentazione ufficiale dell’enciclica Magnifica Humanitas, lunedì scorso in Vaticano, ha colpito osservatori e addetti ai lavori. Non si tratta di una figura qualsiasi del mondo tecnologico: Olah è uno dei nomi più influenti nel campo dell’“interpretability”, la disciplina che cerca di capire cosa accade dentro i modelli di intelligenza artificiale quando producono un risultato.

La sua partecipazione, accanto al Papa e ai vari esperti, segnala la volontà, da parte della Santa Sede, di confrontarsi non solo con le implicazioni etiche dell’IA, ma anche con chi quei sistemi li costruisce e li studia dall’interno.

Chi è Christopher Olah

Christopher Olah è considerato una delle figure più originali della ricerca sull’intelligenza artificiale contemporanea. Dopo gli inizi nel mondo accademico e le esperienze in Google Brain, ha contribuito a sviluppare alcuni dei lavori più citati sull’interpretabilità delle reti neurali, in particolare sulle cosiddette “feature visualization” e sui “circuiti” interni dei modelli.

Il suo contributo principale è stato quello di spostare l’attenzione da una visione puramente prestazionale dei sistemi di IA (riassumibile nella domanda “quanto sono bravi a fare qualcosa”) a una domanda più profonda: “come arrivano a farlo?”. In altre parole, Olah ha provato a rendere leggibile l’opacità delle reti neurali, aprendo una strada che oggi è diventata centrale nel dibattito sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale.

In seguito, è stato tra i co-fondatori di Anthropic, una delle principali realtà globali nel settore dell’IA avanzata, nata con un’impronta esplicitamente orientata alla sicurezza e al controllo dei modelli di frontiera.

Papa Leone XIV stringe la mano al cofondatore di Anthropic Christopher Olah in occasione della presentazione di Magnifica Humanitas, la sua prima enciclica, dedicata all’ascesa dell’intelligenza artificiale, presso l’Aula Nuova del Sinodo in Vaticano, il 25 maggio scorso (REUTERS)

Anthropic e la scommessa della “AI safety”

Anthropic si è distinta nel panorama delle grandi aziende tecnologiche per aver posto al centro della propria missione la cosiddetta AI safety: la riduzione dei rischi sistemici associati a modelli sempre più potenti.

Il suo CEO, Dario Amodei, ha sostenuto negli ultimi anni la necessità di una cooperazione tra democrazie per evitare che l’intelligenza artificiale amplifichi squilibri geopolitici, e ha proposto una strategia di “entente”, di alleanza o accordo diplomatico, tra Paesi democratici per governare lo sviluppo dell’IA avanzata. Parallelamente, l’azienda ha dichiarato pubblicamente alcune linee di non utilizzo dei propri modelli in ambiti come le armi autonome e la sorveglianza di massa, una scelta che l’ha differenziata da altri attori del settore, pur non eliminando del tutto le controversie tipiche di un’industria in rapida evoluzione. È anche in questo quadro che si comprende il senso della presenza di Olah in Vaticano: non solo come tecnico, ma come rappresentante di una delle visioni più strutturate della responsabilità nello sviluppo dell’IA.

Il significato del dialogo con il Vaticano

Nel contesto della presentazione di Magnifica Humanitas, la presenza di un ricercatore come Olah assume un valore simbolico preciso: l’idea che il discernimento etico sull’intelligenza artificiale non possa essere separato dalla comprensione tecnica di ciò che questi sistemi sono. Il confronto tra teologi, filosofi e ricercatori di frontiera suggerisce una postura nuova: non più soltanto la “valutazione morale” di una tecnologia già compiuta, ma un dialogo in itinere con chi la sta costruendo. In questo senso, l’invito rivolto ad Anthropic appare come un riconoscimento implicito di una realtà ormai evidente: lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è guidato in larga parte da attori privati, transnazionali e dotati di un’influenza comparabile, e in alcuni casi superiore, a quella degli Stati.

Un dialogo necessario, ma non privo di tensioni

Proprio questa asimmetria apre però interrogativi inevitabili. Da un lato, la scelta del Vaticano appare coerente con l’intento di dialogare con i protagonisti reali del cambiamento tecnologico, senza restare su un piano puramente teorico. Dall’altro, la presenza di un’azienda di frontiera in un contesto così “ufficiale” solleva il problema della rappresentazione: fino a che punto un attore industriale, che ha anche interessi strategici e di mercato, può essere interlocutore neutrale in un confronto di natura etica e antropologica?

La questione non riguarda solo Anthropic, ma l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, nel caso specifico, il profilo pubblico dell’azienda, costruito attorno al tema della sicurezza e del controllo dei rischi, la rende particolarmente adatta a un dialogo con istituzioni come la Santa Sede che pongono al centro la dignità della persona e il bene comune.

Un nuovo spazio di confronto

La presenza di Olah alla presentazione di Magnifica Humanitas può essere letta come un segnale di apertura verso una forma inedita di confronto tra Chiesa e tecnologia: non più distante o meramente critica, ma dialogica e informata. Resta il nodo di fondo: la governance dell’intelligenza artificiale non è più solo una questione tecnica o economica, ma una questione antropologica. Ed è proprio su questo terreno che il dialogo tra Vaticano e ricercatori come Olah diventa significativo. Se, da un lato, la Chiesa cerca di leggere i segni dei tempi alla luce della propria tradizione etica e spirituale, dall’altro il mondo dell’IA è chiamato a confrontarsi con una domanda che va oltre l’efficienza dei modelli: quale tipo di potere stiamo costruendo, e chi ne risponde?

In questa tensione si colloca il valore, e anche il rischio, di un incontro che segna un passaggio ulteriore nel rapporto tra fede e tecnologia nel XXI secolo.