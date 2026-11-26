«Fare spazio a Dio significa anche imparare a fare spazio all’altro». È il messaggio che padre Joseph Farrell, priore generale dell'Ordine di Sant'Agostino, condivide in vista del Natale, ribadendo il valore dell'interiorità nella spiritualità agostiniana e l'importanza dell'ascolto come strada verso la riconciliazione e la pace.

Padre Farrell, priore degli Agostiniani

Al centro della riflessione del Priore Generale, alla guida dell'Ordine al quale appartiene anche Papa Leone XIV, il significato più profondo del Natale, il valore dell'interiorità nella spiritualità agostiniana e l'importanza dell'ascolto come strada verso la riconciliazione e la pace. Interrogato sul contributo che la spiritualità agostiniana può offrire oggi alla Chiesa e al mondo, anche attraverso Papa Leone XIV, Padre Farrell richiama l'importanza dell'interiorità: «Questo ritorno all’interiorità non significa chiudersi al mondo. Al contrario, ci aiuta a vivere le relazioni in maniera più autentica, perché soltanto una persona capace di ascoltare ciò che accade dentro di sé può aprirsi veramente all’altro», dice il priore dalle colonne di Dalle Api alle Rose, la storica rivista del Monastero Santa Rita da Cascia.

Il cardinale Robert Francis Prevost, ora Papa Leone XIV, a Cascia (Perugia) nel 2024 (ANSA)

Il messaggio di accoglienza al centro della riflessione di padre Farrell si traduce in un impegno concreto attraverso l'azione della Fondazione Santa Rita da Cascia, ente filantropico nato per volontà del Monastero, che sostiene le persone più fragili in Italia e nel mondo. Tra i suoi progetti, l'Oasi Santa Rita, una futura struttura ricettiva non profit a Porto Recanati, nelle Marche, pensata per offrire alle persone con disabilità, alle persone in condizioni di fragilità e alle loro famiglie e caregiver un'esperienza di vacanza all'insegna dell'autonomia, dell'accessibilità e del benessere.

L'Oasi Santa Rita vuole offrire molto più di una vacanza accessibile: un'esperienza di autonomia, benessere e condivisione, nella quale ogni persona possa sentirsi accolta e libera di vivere i propri spazi. Centrale è il percorso di coprogettazione partecipata, ispirato al principio «Niente su di noi senza di noi», che coinvolge direttamente le persone con disabilità nella definizione degli ambienti e delle soluzioni progettuali, valorizzandone le esperienze, le esigenze e i desideri. «Per noi accogliere significa prima di tutto ascoltare e coinvolgere le persone nelle scelte che le riguardano. È da questo confronto che nasce l'Oasi Santa Rita: un luogo pensato insieme a chi lo vivrà, dove le persone con disabilità e le loro famiglie possano trovare autonomia, libertà e momenti di serenità», spiega Monica Guarriello, direttrice generale della Fondazione Santa Rita da Cascia.

Il monastero di Santa Rita a Casca (Fb Fondazione Santa Rita)

«Con la campagna di Natale vogliamo invitare tutti a partecipare a questo progetto, trasformando la solidarietà in un contributo concreto alla sua realizzazione».

Per sostenere i progetti della Fondazione, tra cui l’Oasi Santa Rita, in occasione del Natale è attiva una campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione che invita tutti a trasformare l'accoglienza in un gesto concreto di solidarietà. Partecipando con una donazione a partire da 18 euro, è possibile ricevere in dono l'Agenda 2027 di Santa Rita, un compagno di viaggio per il nuovo anno, con riflessioni e valori ispirati alla spiritualità critiana.

Il 12 e 13 dicembre la solidarietà arriverà anche nelle piazze italiane con Un Miele di Bene, l'iniziativa natalizia della Fondazione Santa Rita da Cascia, ispirata al miracolo delle api di Santa Rita. I volontari proporranno il miele solidale per sostenere i progetti della Fondazione a favore delle persone più fragili.

Per sostenere la missione della Fondazione e ricevere l'Agenda 2027: fondazionesantarita.org