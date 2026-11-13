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Ogni mese lascia un fiore sulla panchina in via Scarlatti dove è morto Tobia. «Era un amico. Viveva per strada, si era lasciato andare, nessun dormitorio l’ha voluto accettare». Antonella L. ha 59 anni. Un matrimonio alle spalle, vive sul litorale domizio, frequenta una comunità carismatica, fa dei lavoretti al Villaggio Coppola. Il sabato raggiunge la parrocchia di San Gennaro al Vomero con i trasporti pubblici. Un paio di ore di viaggio per un pasto caldo, la colazione, il servizio abiti, la doccia: «Qui mi sento a casa», dice.

Napoli, Italia - 31 Ottobre 2026 - Progettto Abitiamo per l'assistenza ai senza fissa dimora, organizzato dalla comunità parrocchiale di San Gennaro al Vomero. Distribuzione degli abiti a persone indigenti. Ph. Giulio Piscitelli (Giulio Piscitelli)

A due passi da piazza Vanvitelli, nella zona dello shopping, una sessantina di persone il giovedì e il sabato mattina vanno in questa parrocchia per una prima accoglienza. «E un martedì del mese è dedicato a noi donne, andiamo anche dal parrucchiere a fare la piega. Con la mia amica Rosaria», continua Antonella. La donna minuta che le siede accanto sorride, ma di fronte al fotografo si ritrae, «non voglio farmi vedere dai miei figli». Mentre arrivano i cartoni con pizze, cornetti e altre delizie, omaggio di “Ambrosino”, rinomata gastronomia della zona, Antonella si mette in posa con Giuseppe, 29 anni, ingegnere chimico, che distribuisce caffè e latte. «In realtà non sono un volontario, ho avuto dei problemi, sono qui per “una messa alla prova” (una misura alternativa alla detenzione ndr.)».

Nella via dello shopping

Il progetto AbiTiamo nasce dieci anni fa, in concomitanza con la prima Giornata mondiale dei poveri. I locali, che negli anni erano serviti a scopi diversi, vengono attrezzati e messi in sicurezza. Una cucina, uno spazio comunitario, una sala per i vestiti, due locali docce.

«Ero arrivato da poco come parroco al Vomero, che non è propriamente un quartiere popolare. C’erano degli homeless, invisibili che giravano e che nessuno guardava. Mi colpì un signore, si chiamava Tobia, che venne in chiesa e mi chiese di andare in bagno. Era un uomo pieno di problemi, viveva in strada, aveva piaghe, era molto sporco, i nostri commercianti non gli davano la possibilità di usare il bagno. Tobia è stata la causa scatenante: qui, nel salotto di Napoli, non c’era la possibilità di un’accoglienza», racconta don Massimo Ghezzi, 62 anni. In diocesi in quel periodo si stavano approfondendo le opere di misericordia. «Pensai che sarebbe stato bello fare un progetto pastorale realizzando un’opera “segno”, non solo parole ma fatti. L’inaugurazione c’è stata il 16 novembre 2016, era la festa di san Giuseppe Moscati».

Napoli, Italia - 31 Ottobre 2026 - Progettto Abitiamo per l'assistenza ai senza fissa dimora, organizzato dalla comunità parrocchiale di San Gennaro al Vomero. Il parroco Massimo Ghezzi (Giulio Piscitelli)

Nasce così AbiTiamo, il progetto per gli invisibili, che ha tre valenze. «La prima sono gli abiti, il rivestire le persone ignude. Poi c’è la dimensione profonda della relazione, non si tratta solo di fare un servizio, ma di farlo con amore. Terzo, creare un luogo accogliente, una casa dalle porte aperte. AbiTiamo vuol dire non fermarsi alle apparenze. Perché dietro ogni persona senza dimora, c’è una storia, spesso complessa, fatta di relazioni interrotte, ferite, delusioni e talvolta di opportunità mancate».

Il giovedì alcuni medici volontari fanno una prima consulenza. Qualche commerciante e alcuni condomini continuano a protestare: «Ci accusano di sporcare la zona, allontanare i clienti. È la risposta dei perbenisti, di chi si chiude in se stesso e non ha la capacità di accogliere», dice don Massimo. Il quale sottolinea la risposta positiva dell’intera comunità: «Si è capito in concreto cosa significa essere Chiesa dalle porte aperte. Evangelizzare è anche accogliere gli altri. San Francesco diceva ai suoi frati: “Andate, annunciate il Vangelo, se è necessario anche a parole”».

Il ruolo del volontariato

Il progetto ha richiamato anche tante persone sensibili, non credenti – «il volontariato non è un’opzione riservata ai cattolici, è una dimensione di apertura umana», aggiunge il sacerdote – e si situa nell’alveo della Caritas, non è stata creata nessuna fondazione per supportarlo. Ci sono stati aiuti dall’8 per mille, un crowdfunding, sponsor tra esercizi commerciali di quartiere, collaborazione dal centro di pastorale giovanile Shekinà, in estate campi scuola dove arrivano persone di altre diocesi.

«Il tutto è possibile grazie ai volontari. Per loro facciamo appositi incontri di formazione», dice il parroco. Ci sono quelli della prima ora, come il coordinatore del progetto, Antonio Messina, dirigente della Ferrero e ministro straordinario della Comunione. Ha in mano un elenco dove chi arriva si registra per il servizio di cui intende usufruire – il pacco pasto, la doccia, i vestiti – e smista le persone che portano buste con indumenti usati. La grande richiesta è per scarpe e cinture.

Napoli, Italia - 31 Ottobre 2026 - Progettto Abitiamo per l'assistenza ai senza fissa dimora, organizzato dalla comunità parrocchiale di San Gennaro al Vomero. Nella foto attività di preparazione del pranzo nella cucina del centro parrocchiale. Ph. Giulio Piscitelli (Giulio Piscitelli)

«Abbiamo dieci gruppi, ciascuno di una decina di volontari, divisi a turno nei vari servizi», spiega Rosario De Rosa, dell’Azione cattolica parrocchiale, che affianca Antonio. Il menu questo sabato prevede pasta al sugo olive e capperi, fiordilatte, insalata di pomodori, frutta, pane e bottiglietta di acqua. Emilia, Carmen, Silvana e Maria, alcune delle volontarie in cucina, sono tutte della parrocchia. Giovanni viene invece «da un cammino laico di solidarietà». C’è chi ha fatto volontariato da giovane e poi, una volta cresciuti i figli, è tornato per dare una mano.

«Il 60 per cento degli utenti sono uomini, molti gli italiani», spiega De Rosa. «Qualcuno va nei dormitori pubblici, ma più del 70 per cento dorme per strada». Come Alessandro: «La strada è come il buio, ti avvolge, ti mangia», spiega. Dice che la sorella lo ha cacciato di casa, spiega che il suo sogno è «fare l’attore».

A volte basta una piccola spinta per riuscire a lasciare la strada. «L’anno scorso arrivò un giovane slavo, Luis», racconta De Rosa. «Chiese di fare una doccia e di provare un completo elegante, con camicia e scarpe in pelle: una richiesta insolita, perché di solito cercano tute, maglioni e scarpe da ginnastica. Aveva un colloquio di lavoro a Bressanone, lo aiutammo a comprare un biglietto FlixBus per il 20 dicembre. Dieci giorni dopo mi arrivò una sua foto al lavoro: il colloquio era andato bene e ora fa l’ascensorista».

Un servizio per tutti

Alla postazione “più tosta”, il front office zona docce e guardaroba, ci sono Maria Caterina e Daniela. La prima è dirigente del vicino ospedale Santo Bono, l’altra avvocata. «Questo non è un lavoro che chiudi la porta e te ne vai a casa. Le persone te le porti dentro», dice Daniela. «Non è solo l’accudimento nel dare abbigliamento, un bagnoschiuma, ma il senso di questo servizio sta nel chiedere un nome, nel rimanere a chiacchierare un po’. E questo arricchisce tanto, aiuta tutti», aggiunge Maria Caterina.

«Ci sono due tipi di povertà, quella materiale che magari puoi vedere qua, ma anche quella umana, a volte anche da parte di noi volontari», commenta Antonio Messina. «Tutti vorrebbero fare a parole, ma la costanza è difficile. Ci sono molte persone che aiutano anche economicamente, ma a volte non è quello l’elemento determinante. Serve la presenza: la chiacchiera che fai con una persona vale molto di più di 100 cose che gli puoi dare. La sua condizione non cambia, però lo fai sentire più umano, più persona. Ed è esattamente quello che a volte manca nella nostra società».