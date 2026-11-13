A rischio povertà sono soprattutto le persone sole, quelle che non hanno una rete familiare e amicale di supporto. È quanto emerge dalla lettura dei dossier sulla povertà della Caritas italiana e, in particolare, il rapporto della Caritas di Roma “Ricomporre la speranza”. Quest’ultimo è stato presentato il 13 novembre al Palazzo Lateranense alla presenza del cardinale Baldassare Reina e del direttore Giustino Trincia. La solitudine. è emerso, non è solo un contorno emotivo del disagio, ma un moltiplicatore oggettivo: chi vive senza legami affronta l’emergenza abitativa, sanitaria e alimentare senza alcun ammortizzatore sociale informale, e scivola più facilmente in una condizione di povertà che non è più temporanea ma strutturale.

A livello nazionale, la povertà assoluta riguarda il 9,8% della popolazione, oltre 5,7 milioni di persone e 2,2 milioni di famiglie. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 282.539 persone, il valore più alto mai registrato, con una crescita del 48% in dieci anni. Il dato che più preoccupa non è però solo l’aumento numerico, quanto la cronicizzazione: quasi una persona su due tra quelle che ricevono aiuti alimentari è in contatto con i servizi Caritas da almeno tre anni.

Crescono anche le fragilità sanitarie, aumentate del 69,4% in un decennio, e, come si diceva, il peso della solitudine: la quota di persone sole tra gli assistiti è passata dal 23,8% al 32,9%, con un incremento del 74,9% in termini assoluti. Gli over 65 incontrati sono cresciuti del 191%, dal 7,7% al 15,4% dell’utenza. Essere soli significa spesso essere anche più poveri: l’età media delle persone sole assistite è di 54,3 anni, contro i 48 complessivi, e oltre un terzo ha un Isee inferiore a 3mila euro annui.

Roma offre una lente di ingrandimento ancora più chiara. Nel 2025 la Caritas diocesana ha incontrato 23.416 persone; considerando anche i familiari coinvolti, la platea complessiva supera le 60mila unità. I servizi di ascolto hanno registrato 12.136 utenti e 49.331 colloqui, con una media di 4,1 incontri per persona. La rete è composta da 224 centri di ascolto parrocchiali, 25 équipe di Prefettura, cinque servizi di ascolto diocesani e 48 tra mense, strutture sanitarie e accoglienze. Un dato su tutti segnala la fragilità dei legami economici e sociali: il 43% delle persone assistite si è rivolto alla Caritas per la prima volta nel 2025. La composizione dei beneficiari vede il 42,9% di cittadinanza italiana, seguiti da peruviani (8,4%) e rumeni (6,8%). La solitudine, a Roma, ancor più che a livello nazionale, è un moltiplicatore della povertà: il 34,4% delle persone seguite vive da solo, il 18% con coniuge e figli, il 12,7% con i figli senza partner. Il direttore Trincia è netto: a Roma ci si impoverisce anche perché si è soli, e la solitudine moltiplica l’impatto di qualsiasi privazione materiale. Il cardinale Reina parla di un’allarmante povertà relazionale che isola soprattutto gli anziani e ferisce gli adolescenti nella solitudine digitale.

Il lavoro non basta più. A Roma il 13,5% dei lavoratori dipendenti è in condizione di bassa retribuzione, contro il 10,4% nazionale. La casa resta il principale fattore di vulnerabilità: il 43,6% delle persone seguite vive in affitto o subaffitto, il 13,9% in ricoveri di fortuna e il 10,6% presso amici, parenti o datori di lavoro. Non si tratta soltanto di chi vive in strada, ma di famiglie alle prese con affitti insostenibili e con un mercato abitativo che non lascia scampo. Chi non ha una rete su cui contare affronta l’emergenza abitativa, sanitaria e alimentare senza alcun sostegno informale.

La risposta, allora, sottolinea la Caritas non può essere solo assistenziale. Perché la povertà è un intreccio di vulnerabilità che necessita di interventi integrati, non di misure d’emergenza. A Roma come in Italia, la sfida è ricostruire legami prima ancora che distribuire beni. Se la solitudine amplifica la povertà, infatti, il più potente mezzo di contrasto diventa la prossimità, l’ascolto, la compagnia, la rete.