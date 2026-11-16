«L’amore non avanza mai». Veronica Maya lo ripete alla fine di ogni puntata di Avanzi il prossimo. Tutti a tavola, giocando con il titolo del suo nuovo programma di cucina, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11 su Tv2000. A volte sceglie parole leggermente diverse, magari fa qualche esempio («mi piace andare a sentimento») ma alla fine si congeda sempre così dal pubblico, ricordando che tutti abbiamo fame di affetto, cura e attenzioni. Tanto che persino un piatto di pasta può diventare un gesto di comunione. Basta aggiungerci l’ingrediente segreto («l’amore») che se preso sul serio si traduce in sobrietà di stile, lotta agli sprechi e condivisione con gli altri. «Non bisogna temere di abbondare con l’amore perché non è mai troppo, soprattutto in una società come la nostra: per questo mi piace dire che non avanza mai».

Più che segreto, l’amore rischia di diventare l’ingrediente dimenticato delle nostre vite?

«Purtroppo si respira un clima di ostilità sia a livello mondiale, tra guerre e faide internazionali, sia nel nostro quotidiano. Sono una mamma di tre figli che si affacciano all’adolescenza e non posso che essere sconfortata dal vedere quanti giovani ragazzi cedano agli atti di violenza. L’età si sta sempre di più abbassando. Davanti a tutto questo non posso non chiedermi cosa sia mancato loro, dove sono i genitori, dov’è l’amore. La speranza è che una tv diversa, come quella che propone Tv2000, possa rallentare tale deriva, farci fermare e riflettere. Certo, un programma come il mio è solo una goccia nell’oceano ma devo comunque tentare: lo devo ai miei figli. Se ci arrendiamo tutti, è finita».

Ad Avanzi il prossimo è aiutata dai frati francescani. Non rischiano di risultare fuori posto, tra pentole e grembiuli?

«Non fanno nulla fuori dal loro ordinario: nelle comunità e nei conventi i frati e le suore cucinano abitualmente. Da me non partecipano a un reality show, mettendosi in mostra, bensì mettono al servizio del pubblico un loro talento che diventa così un piccolo seme. La possibilità di divulgare un messaggio in modo nuovo, magari in una chiave che sentono più nelle loro corde, è solo una forma di ricchezza. Cucinare i piatti del convento (memoria che altrimenti scomparirebbe) è un regalo che fanno a chi li guarda, così come un frate che sa fare i giochi di magia: in quel gioco, avvicina i bambini».

Il discrimine non è però sottile?

«Non direi perché a fare la differenza è un aspetto decisivo: la vanità. Qui non c'è traccia di narcisismo e autocelebrazione. Cucinando e chiacchierando sono emerse tante storie anche legate a san Francesco, che io onestamente ignoravo e che i frati francescani invece mi hanno spiegato. È proprio vero quando si dice che da soli non si va tanto lontano: abbiamo bisogno di qualcuno, a maggior ragione in un cammino di fede, che ci aiuti a capire la vita, ad aprire una porta o a spostare ostacoli. Insieme è tutto più bello e più facile».

Nella foto: Veronica Maya con due ospiti durante la trasmissione. Tra gli “aiutanti” della conduttrice ci sono i frati dell’Antoniano. (uff stampa)

Lei chi ha come figure di riferimento?

«Tante persone carismatiche hanno costellato la mia vita. Da ragazza frequentavo l’Azione cattolica giovani qui da me, a Sant’Agnello: conservo bellissimi ricordi di quel periodo. Facevamo gite, ritiri spirituali, eravamo una comunità che mi ha traghettato in quel delicato passaggio dall’adolescenza all’età più matura. Poi c’è stato padre Arturo che a Penisola Sorrentina era riuscito a riempire la chiesa: sapeva parlare al cuore delle persone, in modo coerente con i tempi. Poi è arrivato don Rito Maresca, che è il mio attuale riferimento spirituale».

Grazie a loro quale porta del suo cuore è riuscita ad aprire?

«La porta del perdono. Non è sempre facile volersi bene ma il loro sguardo su di me mi ha permesso di perdonare me stessa. In particolare io e don Rito abbiamo un rapporto molto fitto: con lui riesco a confessarmi nel profondo, senza provare vergogna, e sentendomi abbracciata».

È vero che ha voluto chiamare il suo secondogenito Tancredi Francesco in onore a Bergoglio?

«Sì, è così. Ricordo bene quel giorno: Tancredi era ancora nella pancia e io ero sul divano, davanti alla tv, in attesa della fumata bianca. L’elezione del nuovo Papa era particolarmente sentita perché arrivava dopo le dimissioni di Ratzinger: un gesto che aveva lasciati tutti interdetti. Nessuno se l’aspettava e la percezione collettiva era di essere un po’ allo sbando. Francesco è stato subito empatico e carismatico. È scattato qualcosa mentre parlava. Così ho accarezzato la pancia e ho pensato: “Ben arrivato Francesco. Tu benedici noi e io benedico te con questo gesto di ringraziamento, scegliendo Francesco come secondo nome per mio figlio”».

Quest’anno si celebrano gli 800 anni dalla morte di san Francesco. Cosa resta, davvero, del suo messaggio?

«Forse non lo abbiamo capito abbastanza. Francesco andrebbe studiato molto di più. I film non bastano. Serve l’esempio di chi ha fatto propria la vita del santo, come i Francescani. Io ho avuto la fortuna di conoscere padre Alessandro Caspoli, ex direttore dell’Antoniano di Bologna. L’ho incontrato per la prima volta in occasione dello Zecchino d’oro, di cui ero la conduttrice, e subito sono rimasta folgorata dal suo parlare schietto e sincero. Siamo diventati amici al punto che gli ho chiesto di battezzare tutti e tre i miei figli. Non volevo infatti che fosse un rito formale: ci tengo che i sacramenti vengano condivisi con persone che ti conoscono nel profondo. Dovremmo per esempio valorizzare di più figure come i testimoni di nozze o le madrine e i padrini, dare maggiore importanza al loro ruolo nella comunità. Per esempio per i miei figli ho scelto come madrina la mia storica amica Marianna: desideravo qualcuno che accompagnasse davvero i miei ragazzi nelle sfide della vita».

La Sacra Rota ha riconosciuto nullo il suo primo matrimonio. Se si volta indietro, oggi, cosa vede?

«Una Veronica immatura, che ha fatto le cose di fretta (e mi sono assunta tutte le responsabilità del caso). Spesso si parla di alleggerire i processi di annullamento, semplificandoli, in realtà bisognerebbe intensificare il percorso di preparazione al Matrimonio. Il problema è a monte: come si arriva all’altare? Se ci arrivassimo più uniti e consapevoli, molte cose forse cambierebbero».