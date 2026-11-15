Per il prossimo 25 febbraio è stata fissata l'udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio, unico indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Lo ha fatto sapere con una nota la presidente del tribunale Enrica Bertolotto. Toccherà al Gup Luigi Umberto Riganti decidere se rinviare a giudizio o prosciogliere l’indagato. Sul suo tavolo cadrà un procedimento con cinque sentenze già pronunciate che hanno portato a una condanna passata in giudicato a carico di Alberto Stasi, alle quali si andranno a sovrapporre le carte del nuovo corso. Si tratterà di destreggiarsi tra una mole di consulenze, perizie, pareri tecnico-scientifici contrastanti, di opposto segno, alcuni dei quali raccolti a distanza di oltre tre lustri.

Abbiamo chiesto al professor Giovanni Tuzet, ordinario di Filosofia del diritto all’Università Bocconi di Milano, che da sempre si occupa di temi che riguardano la prova e il rapporto tra scienza e diritto, come fa un giudice a orientarsi in questi casi. «Le consulenze, le perizie, le prove scientifiche che nell’insieme possiamo chiamare prove esperte», spiega Tuzet, «sono portate dalle parti e sono necessarie nella misura in cui vogliamo avvalerci degli strumenti che scienza e tecnologia mettono a disposizione del diritto, anziché arrivare a prendere decisioni sulla base di elementi ben poco oggettivi come intuizioni personali e senso comune. Il paradosso è che il giudice che deve decidere su quelle prove portate da scienziati di campi diversi non è uno scienziato».

Quali strumenti ha il giudice per decidere in questi casi?

«Ha gli strumenti del diritto, che gli consentono di fare domande, di fare delle considerazioni sul metodo che hanno usato gli esperti per proporre una certa ricostruzione dei fatti con certe prove. Può cercare di capire se il metodo porta elementi non chiariti o punti deboli nella metodologia di acquisizione dei dati, può fare domande critiche per capire come gli esperti hanno operato».

Ci sono criteri internazionali per valutare l’attendibilità di una prova scientifica?

«Sono quelli stabiliti nel 1993 dalla sentenza Daubert della Corte suprema americana che hanno superato il cosiddetto criterio Frye. Una prova scientifica per essere giudicata attendibile deve rispondere a 4 criteri fondamentali: il primo è la testabilità, la prova deve poter essere testata empiricamente e potenzialmente smentita tramite esperimenti. Il secondo dice che il metodo, la teoria, o la tecnica, cui si fa riferimento devono essere stati sottoposti al controllo critico di altri esperti, la cosiddetta peer review, o che devono essere stati pubblicati su riviste scientifiche autorevoli ad elevato impact factor. Poi se ne deve conoscere il margine di errore, per esempio la percentuale di falsi positivi e falsi negativi di un test. È infine necessario, come già prevedeva il criterio Frye, che il metodo, la teoria o la tecnica, godano della generale accettazione della comunità scientifica di riferimento in quel campo. Quando il contrasto tra prove esperte non trova composizione e non si risolve il giudice penale deve decidere a favore dell’indagato e prosciogliere».

Da sinistra: Alberto Stasi, Chiara Poggi e Andrea Sempio (ANSA)

Il diritto chiede certezza al di là del ragionevole dubbio, la scienza ragiona solo in termini di probabilità. Come si conciliano questi due aspetti? E come si fa a decidere in un momento in cui l’elevatissimo grado di specializzazione scientifica può rendere difficile il dialogo anche tra scienziati dello stesso campo?

«Il criterio per la decisione finale, non quella del Gup, ma quella che arriva al termine del processo, è che per condannare occorre provare la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, e l’onere della prova grava sull’organo di accusa: è il Pm a dover portare la prova della colpevolezza dell’imputato e se le sue argomentazioni e gli elementi a sostegno non convincono il giudice, nel dubbio il giudice deve assolvere. L’onere è di provare l’accusa secondo uno standard di prova elevato, dato che un Paese liberale e democratico deve cercare di non condannare innocenti: lo standard è elevato, perché deve proteggere anche la libertà di chi è accusato di gravi crimini. Il nostro sistema penale prevede che lo standard richiesto sia “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tutti i dubbi ragionevoli portano all’assoluzione, solo il dubbio irragionevole, perché implausibile, perché prospetta scenari non supportati da alcun elemento di prova, può far resistere la prova di colpevolezza. La scienza non dà mai il 100%, ma neppure il diritto lo chiede, perché sarebbe possibile solo in particolari casi di flagranza di reato (per esempio un reato commesso davanti da delle telecamere e registrato ndr). E se si pretendesse questo si finirebbe per vanificare ogni possibilità di proteggere la società da criminali pericolosi in circolazione. La prova che definiamo al di là del ragionevole dubbio non è il 100% ma un grado di certezza molto elevato, che non scaturisce da una singola prova, ma che combina l’esito di una o più prove scientifiche con altri tipi di prove: quando ci sono evidenze che, in modo indipendente, confermano i risultati di altre prove, le probabilità possono aumentare moltissimo».

Può fare un esempio di dubbio irragionevole?

«Forse il pubblico ricorda il caso di Cogne: la prova scientifica rilevava molte tracce di sangue del bambino sul pigiama della mamma accusata dell’omicidio. Secondo una ricostruzione condivisa dalle parti, la mamma si sarebbe allontanata da casa per alcuni minuti (non ricordo esattamente, ma pochi) per accompagnare l’altro figlio alla fermata dell’autobus: la ricostruzione della difesa ipotizzava che in quei minuti un’altra persona fosse entrata in casa, avesse indossato il pigiama della madre e ucciso il bambino, per poi allontanarsi senza lasciare segni di effrazione né traccia alcuna di sé dentro la casa. Questo scenario fu considerato implausibile dai giudici. È uno di quei casi in cui scienza, senso comune e la nostra nozione di come va il mondo convergono nel dire che quello sollevato dalla difesa era un dubbio irragionevole».

Il Tribunale di Pavia dove il 25 febbraio prossimo si svolgerà l'udienza preliminare a carico di Andrea Sempio (ANSA)

A proposito di Garlasco, si parla di una istanza di revisione. Premesso che un sistema giudiziario può sempre sbagliare sia in eccesso sia in difetto, sia assolvendo sia condannando, c’è chi si domanda se sia possibile, come il nostro sistema prevede, che si provi una colpevolezza dopo due assoluzioni.

«Premetto che non ho una opinione precisa sul caso Garlasco né titolo a esprimerla, posso dire che secondo alcuni questa è una dimensione potenzialmente patologica del nostro sistema: si potrebbe ovviare al rischio che l’opinione pubblica abbia una percezione di imprevedibilità, o di arbitrio, stabilendo che il giudice che deve motivare una decisione di questo tipo, che ribalta una assoluzione, debba fornire una forma di motivazione rafforzata. Qualcosa del tipo: se decido per una condanna dopo una assoluzione, non devo solo dire perché sto condannando ma spiegare passo passo, analiticamente, perché la decisione precedente di assoluzione era sbagliata. Ricordiamo che in Italia, a differenza di quanto avviene per le giurie americane, tutti i giudici devono motivare per iscritto le loro decisioni».

È anche vero che spesso le motivazioni italiane sono molto analitiche: si vedono sentenze da 5-6mila pagine a volte. Non si rischierebbe di renderle ancor meno accessibili introducendo un rafforzamento?

«Il fatto che abbiano a volte uno stile involuto non aiuta, però non bisogna esagerare neanche nell’altro senso: una motivazione troppo snella potrebbe essere più veloce da leggere e più facile da capire, ma se troppo povera rischierebbe di motivare poco e quindi di garantire poco».

Garlasco vedrà una nuova udienza preliminare dopo quasi 20 anni. Quanto un tempo trascorso così lungo può complicare la strada di un nuovo giudizio?

«Sappiamo che i processi, al di là della specificità forse unica di questo caso, hanno bisogno di tempi ragionevoli per non produrre forme di ingiustizia, ragionevolezza vuol dire che dobbiamo trovare un equilibrio tra il far passare troppo tempo e una fretta di giudizio che può tradursi in percorsi sommari. Ma è vero che quando passa molto tempo, le prove finiscono esposte a qualche forma di decadimento o di alterazione e anche i ricordi dei testimoni rischiano di non essere più così genuini». Difficile non chiedersi che cosa resti di quei ricordi, dopo quasi vent’anni di ricostruzione, riproposizioni, rivisitazioni mediatiche a scadenza quotidiana.