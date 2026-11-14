Simbolo di unione, comunità e fratellanza, gli oratori sono una vera e propria istituzione che ha segnato la vita di tutti noi. Chiunque abbia avuto la possibilità di frequentare un campo estivo presso l’oratorio della propria parrocchia, o anche semplicemente trascorrerci qualche pomeriggio dopo scuola, porta con sé ricordi preziosi legati a questo luogo. Sabato mattina a Milano si è parlato proprio di questo durante il convegno “Oratorio bene comune”. Occasione per celebrare i venticinque anni dalla Legge regionale n. 22, la prima a riconoscere il ruolo educativo e sociale degli oratori. Lo fa attraverso le parrocchie, che agiscono mediante l’oratorio, in stretto rapporto con le famiglie. Questa legge riconosce che i minori, adolescenti e giovani vi accedono spontaneamente, senza moduli d’iscrizione o quote richieste.

Un momento del convegno

Un concetto è emerso in maniera lapalissiana: gli oratori funzionano, ancora. Certamente le dinamiche sono cambiate, i giovani di oggi non sono uguali a quelli di ieri, ma la ricerca di comunità e ascolto non è andata persa, anzi. E proprio su questo tema è intervenuto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini confermando che «l’oratorio c’è», anche se non è più quello di una volta, non perché la comunità cristiana abbia cambiato intenzioni, ma perché è «cambiato il mondo intorno». L’oratorio non pretende di risolvere tutti i problemi della fascia giovanile, ma continua a essere una scelta della comunità cristiana di mettersi al servizio di tutto il territorio. A un certo punto del convegno prende la parola una voce che non appartiene direttamente al mondo degli oratori. È quella di Elena Sorlini, di Fondazione Cariplo, e racconta una storia che racconta bene la realtà di questi luoghi più di ogni altra statistica. Questa mattina stessa, venendo al convegno, aveva letto un post su Instagram, i cui autori si interrogavano sul perché, in tanti quartieri italiani, dove negozi, esercizi e presidi chiudono uno dopo l’altro, come vittime di un effetto domino, gli oratori sono gli unici a rimanere in piedi. La risposta non è nei numeri, ma in una parola: gratuità. Che non vuol dire “senza costi”. Dietro gli oratori aperti, ci sono 400mila educatori e volontari che ogni giorno decidono di donare il loro tempo. È proprio relativamente a come oggi i ragazzi spendono il loro tempo che si gioca la sfida più delicata di questi anni: quella del digitale. È stata presentata una ricerca che aiuta a fare chiarezza sull’argomento, dal titolo “Generazione Plus”.

Per stilarne i risultati, i ricercatori si sono rivolti direttamente agli adolescenti. «Quando sei in oratorio, usi lo smartphone di più, di meno, o come al solito?», il 92,25 ha risposto con la seconda opzione: di meno. Un dato decisamente importante, indice di come anche i nativi digitali riescano, se messi nelle giuste condizioni, a distogliere lo sguardo dallo schermo. Significa che l’oratorio, semplicemente esistendo come spazio fisico e reale, è già da solo una risposta.

Tra le testimonianze raccolte per quella ricerca, ce n'è una di una ragazza che vale più di mille analisi: «Il digitale è un linguaggio, è il nostro modo di stare al mondo. Non è perfetto, ha ombre e rischi, ma anche possibilità enormi. Aiutateci come oratori a viverlo con equilibrio, senza demonizzarlo, senza idealizzarlo. Fateci domande vere e lasciateci rispondere sul serio: se ci ascoltate davvero, sappiamo raccontarvi chi siamo anche dietro uno schermo». Non è una generazione fragile che va salvata dagli schermi. È una generazione che chiede, semplicemente, di essere ascoltata, anche quando guarda uno schermo.

A chiudere la mattinata l’intervento di monsignor Maurizio Gervasoni, Vescovo di Vigevano e delegato della Conferenza episcopale Lombarda per la Pastorale Giovanile, hanno restituito il senso di questo convegno, fatto di riflessioni concrete. Perché se c'è una cosa che porto a casa da questo convegno, è che l'oratorio non è un ricordo da custodire in una teca. Era pieno, oggi, l'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia: vescovi, politici, sociologi, presidenti di associazioni di Comuni, educatori. Nomi diversi, mondi diversi, dal presidente Attilio Fontana (che ha aperto l’incontro con un videomessaggio) a monsignor Delpini, da Paola Frassinetti a Federica Picchi, da Elena Lucchini a Mariastella Gelmini, da Mauro Guerra a Claudia Sorlini, da don Riccardo Pincerato, presidente dell’Ufficio nazionale per la Pastorale giovanile della Cei, a don Michele Porcelluzzi, fino ai ricercatori Pierpaolo Triani, Cristina Pasqualini ed Eva Sacchi.

Ed è proprio questo il valore più bello e importante dell’oratorio: non ha mai smesso di essere un luogo dove mondi diversi si siedono alla stessa tavola. Lo era quando ci andavo io a comprare le goleador (che allora costavano ancora dieci centesimi l’una), lo è oggi quando un ragazzo entra e per qualche ora utilizza meno il proprio cellulare, perché ha trovato qualcosa di meglio da fare: passare il tempo con qualcuno. Venticinque anni di una legge non bastano a spiegare perché l'oratorio resiste. Ma forse basta questo: è uno dei pochi luoghi rimasti dove si può ancora, semplicemente, essere accolti per quello che si è.