Ragazzino scanzonato ed effervescente, seminarista riflessivo ma senza vocazione, volontario durante la Prima guerra d’indipendenza, giornalista e opinionista, traduttore, autore per il teatro, Cavaliere della Corona d’Italia come autore di libri scolastici e per l’infanzia: Carlo Lorenzini è stato un vero intellettuale risorgimentale, la cui stessa vita ha dimostrato come non contasse più soltanto la famiglia in cui si nasce per determinare il proprio destino, ma che comunque le proprie radici restano un riferimento importante ovunque il cammino ci porti.

Una veduta aerea del borgo di Collodi (Pistoia) (Getty Images)

Carlo Lorenzini, nato in una famiglia povera, con nove figli, e i genitori al servizio di una famiglia nobile, dimostra subito di avere un ingegno fuori dal comune e un’attitudine allo studio, tanto che, insieme a uno dei fratelli, viene mandato a studiare.

Ma rimane legato visceralmente alla madre, Maria Angela Carolina Orzali, detta Angiolina, tanto che, a un certo punto della sua variegata carriera, decide di usare come nome d’arte quello del paese natio della mamma, Collodi.

E con esso è passato alla storia, rendendo famoso in tutto il mondo anche quel piccolo borgo in provincia di Pistoia, che poi ha reso omaggio al suo illustre cittadino erigendo a partire dal 1956 il celebre Parco di Pinocchio, ancora oggi meta di gite domenicali e di pellegrinaggi di stranieri. Il borgo del Comune di Pescia è anche la sede della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, presieduta da Giordano Bruno Guerri, che tanto si è spesa quest’anno per celebrare i duecento anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, detto Collodi.

Il francobollo commemorativo del bicentenario di Carlo Lorenzini detto Collodi

Facciamo un passo indietro, al momento della sua nascita, a Firenze, il 24 novembre 1826. Entrambi i genitori lavorano per i marchesi Ginori: la mamma come cameriera e sarta, il papà come cuoco. Carlo, sin da piccolo, ama intrattenere gli amici e i fratelli inventando storie. Quando compie undici anni, il marchese Ginori si incarica delle spese per la sua istruzione presso il Seminario di Colle Val d’Elsa, che frequenterà fino al 1842. Ritornato a Firenze, il ragazzo segue i corsi di retorica, filosofia e teologia presso le Scuole Pie degli Scolopi. È uno studente riflessivo, che ama la lettura e la scrittura, ma non possiede la vocazione alla vita religiosa. Quindi abbandona la tonaca e va a lavorare alla libreria e casa editrice Piatti. Un ambiente culturalmente e politicamente stimolante, dove Carlo scopre un’anima mazziniana e una vocazione al mestiere di giornalista.

Nella primavera del 1848, durante la Prima guerra di indipendenza, Carlo, insieme al fratello Paolo, al proprietario della libreria, Giulio Piatti, e a tanti altri giovani intellettuali e artisti, si arruola volontario nel battaglione toscano combattendo contro gli austriaci a Curtatone e Montanara. Ma dopo la sconfitta di Custoza, rientra a Firenze, dove le necessità della famiglia gli impongono di dedicarsi esclusivamente al lavoro. Diventa segretario del Senato toscano e intensifica la sua attività di giornalista, scrivendo su Il Lampione, quotidiano politico-satirico di ispirazione risorgimentale, di cui è tra i fondatori. Poi, in seguito alla riduzione della libertà di stampa nell’ambito della Restaurazione nel Granducato di Toscana, il periodico viene chiuso. Comincia a collaborare con L’Italia musicale, anche nelle vesti di traduttore. Tra le altre testate in cui lavora, Lo Scaramuccia da lui stesso fondato, La Lente (è in questo periodico che dal 1856 prende a usare lo pseudonimo di Collodi), La Nazione, Gazzetta d’Italia, Il Fanfulla.

Il burattino usato nel film Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini e in possesso della società San Paolo

Nel 1881, in un testo brillante e ironico intitolato Giornali e giornalisti scrive: «Si nasce poeti, ma non c’è bisogno di nascere giornalisti. Vero è che una volta giornalisti, si muore giornalisti». Pur non abbandonando mai il giornalismo, comincia a dedicarsi alla narrativa per ragazzi, con un tale successo da meritarsi il titolo di Cavaliere della Corona d’Italia nel 1878. Ed è proprio su un periodico, Il Giornale per i bambini, che Collodi, spinto più dal bisogno economico che da velleità artistiche, pubblica a puntate quella Storia di un burattino che lo ha reso immortale. Giornale di cui poi diventa il direttore dal 1883 al 1886. Il 1886 è anche l’anno in cui muore mamma Angiolina. Carlo, che non si è mai fatto una famiglia sua, viveva con lei e da quella perdita non si riprende più. Muore il 26 ottobre 1890.

Ansa (ANSA)

Con l’accrescere della fama dello scrittore, il paese di Collodi, in occasione dei 70 anni dalla pubblicazione de Le avventure di Pinocchio, ebbe l’idea di realizzare un parco monumentale (poi inaugurato nel 1956) dove i personaggi del celebre romanzo fossero opere d’arte di grandi artisti.

Uno scorcio del Parco di Pinocchio a Collodi

Alla prima opera dell’architetto Giovanni Michelucci, l’Osteria del Gambero Rosso, si aggiunsero via via le ventuno sculture in bronzo dei vari personaggi realizzate da Pietro Consagra; le siepi di sempreverdi progettate dal paesaggista Pietro Porcinai; il Grande Pescecane a opera di Marco Zanuso… In occasione del bicentenario di Collodi, tra le varie iniziative del Comitato che fa capo alla Fondazione, segnaliamo la mostra diffusa Carlo Lorenzini-Collodi 200: vita e opere di un intellettuale del Risorgimento, in programma fino a dicembre 2027, per ricordare, come abbiamo cercato di fare qui, che Collodi non è stato solo l’autore di Pinocchio.