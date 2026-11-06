Nel bicentenario della nascita sono due le monete celebrative dedicate all’autore di Pinocchio: La moneta, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e coniata dalla Zecca dello Statola 10 euro emessa oggi è pensata per accogliere al suo interno la 2 euro commemorativatiratura limitata a 5.000 esemplari.

Nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi, la Zecca dello Stato emette una nuova 10 euro dedicata all’autore di Pinocchio. Parte della Collezione Numismatica 2026 della Repubblica Italiana, la moneta è realizzata nel formato “ciambella”: al centro può ospitare la 2 euro commemorativa dello stesso anniversario, emessa a marzo 2026.

Il dritto è opera di Marta Bonifacio. Sullo sfondo del teatrino dei burattini compare Mangiafuoco, che muove i fili delle marionette. In basso, i trucioli di legno e la pialla ricordano Geppetto. Il rovescio, firmato da Emanuele Ferretti, mostra un globo terrestre attraversato da paralleli e meridiani, a indicare la diffusione internazionale della fiaba.

Il rovescio: un globo per la diffusione internazionale della fiaba

Il rovescio, realizzato da Emanuele Ferretti, raffigura un globo terrestre attraversato da paralleli e meridiani. Il simbolo richiama la diffusione internazionale della fiaba di Pinocchio e la capacità dell’opera di Collodi di superare confini geografici e culturali.

La moneta è coniata in Nickel brass e proposta in finitura Proof, una lavorazione tipica delle emissioni destinate ai collezionisti, caratterizzata da

standard qualitativi elevati.