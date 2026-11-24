C’era grande attesa per la serie ispirata ai romanzi di Andrea Vitali, ambientati nella sua Bellano durante il ventennio fascista e con protagonista il maresciallo dei Carabinieri Ernesto Maccadò, e che arriva su Rai 1 dal 24 novembre in quattro serate, diretta da Marco Pontecorvo con il titolo Una finestra vista lago.

Il libro di Andrea Vitali da cui è tratta la prima serata della serie "Una finestra vista lago"

Una saga che negli anni si è conquistata un pubblico vasto e fedele e che ha reso Bellano, piccola località sul Lago di Como, un luogo conosciuto e amato. Qui Andrea Vitali è nato e cresciuto, qui ha esercitato il mestiere di medico condotto; e non ha mai lasciato il paese, neppure quando il successo dei suoi libri avrebbe potuto condurlo altrove. Ma nella serie Bellano non c’è.

«Esigenze della produzione», ci spiega Andrea Vitali, «perché dopo alcuni sopralluoghi era evidente che non si potesse ricostruire il paese degli anni Trenta: non è rimasto nulla di allora, se non il cimitero. E poi sarebbe stato complicato bloccare l’intero Comune, che si snoda quasi esclusivamente sull’unica strada che costeggia il lago. E, terzo fattore, non meno importante quando si tratta di produzioni televisive, la Piemonte Film Commission garantiva un’ottima copertura finanziaria». E così il piccolo mondo in cui si trova a vivere e lavorare il maresciallo Ernesto Maccadò, arrivato al borgo lacustre dalla Calabria dopo il matrimonio con l’amatissima Maristella, è stato ricreato sul Lago d’Orta. E si chiama… Bellamo.

Lo scrittore Andrea Vitali (yuma martellanz)

«Per il resto non posso che essere più che soddisfatto di come è stata girata la serie», ci confida Andrea Vitali. «E quando, l’unica volta che sono andato sul set, ho visto arrivare in divisa Antonio Folletto nei panni di Maccadò, ho esclamato: “Sei proprio tu!”. D’altronde io nei libri non ho volutamente fornito nessuna indicazione sul suo aspetto fisico, ho preferito concentrarmi sulla sua personalità, ma non poteva che essere lui». A proposito di piccolo mondo, quello dei romanzi di Vitali, fatto di osti e battellotti, brigadieri e ladruncoli, faccendieri e prevosti, ci ricorda un po’ il “Mondo piccolo” di Guareschi. «E non è un caso, perché il libri di Guareschi sono stati una delle mie letture preferite da giovane», conferma Vitali «mi sono chiaramente ispirato a quell’ironia e a quei personaggi. E aggiungo una bellissima citazione di Piero Chiara: “Nei piccoli paesi sembra che non succeda niente, invece c’è un fuoco che brucia sotto la cenere, bisogna soffiar via la cenere e poi si arriva a vedere quel fuoco”».

Chi conosce i libri di Vitali si stupirà di vedere un personaggio inedito: si tratta di Vinicio, un orfano di otto anni al quale Maristella, appena arrivata dal Sud e un po’ spaesata e malinconica, si affeziona. «È stata un’idea degli sceneggiatori, che abbiamo concordato insieme. Siccome i quattro episodi si svolgono nei primi sei mesi di Maccadò a Bellano, ci voleva un escamotage narrativo per far uscire di casa Maristella e ridarle il sorriso prima che, come vedremo in seguito, si realizzi il progetto della coppia di avere tanti bambini loro».

Tornando alle origini del personaggio, ci chiediamo come mai abbia scelto di farlo venire proprio dalla Calabria. «A me piaceva l’idea di far arrivare nella mia Bellano un personaggio totalmente estraneo a questo ambiente, e che pian piano comincia a conoscere e amare. Soprattutto negli anni Trenta le differenze tra Nord e Sud erano tante. È un personaggio a cui ho “prestato” le mie impressioni, il mio affetto per questo luogo. Poi, siccome mia sorella aveva sposato un calabrese, Nicola Gerace, avevo una fonte sottomano per le espressioni dialettali, le ricette di certi piatti tipici e alcune abitudini che all’epoca mi sarebbe stato altrimenti difficile conoscere».

Una delle cose più divertenti dei romanzi di Andrea Vitali sono i nomi assurdi, buffissimi, con cui “battezza” i suoi personaggi, da Scudiscia a Cagaia, da Marinata a Velata. «Li vado a cercare nei vecchi calendari, una delle mie fonti preferite è il Calendario di Frate Indovino. Ma solo pochi esistono davvero, mi diverto a storpiarli e a renderli onomatopeici o legati al ruolo che svolgono, come Limetta, la moglie del segretario del Partito fascista, che lavora nella pescheria del padre pulendo… i pesci!». Solo Ernesto e Maristella hanno nomi normali. Perché loro non sono macchiette, sono personaggi autentici, che Andrea Vitali ama e che siamo certi amerà anche il pubblico televisivo.