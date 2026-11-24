Emilia Mazzacurati, quando era vivo il papà, il regista Carlo Mazzacurati, ancora non ci pensava a mettersi dietro la macchina da presa, ma quando poi ha maturato questo desiderio, ha usato tutta la sua sensibilità e il suo amore per il cinema e, a soli 27 anni, ha esordito alla regia di Billy, da lei anche scritto e sceneggiato, nelle sale nel 2023, e stasera in Prima tv su Rai 5.

Matteo Oscar Giuggioli e Kristina Hermin in Billy

Billy (interpretato da Matteo oscar Giuggioli, il Mauro Repetto della serie 883) è un diciannovenne sospeso e irrisolto, che si prende cura della mamma Regina. Lei lo ama alla follia e vorrebbe proteggerlo da ogni dolore, ma al contempo è incapace di badare a sé stessa e si rifugia in un mondo di sogni e fantasticherie. Tutto dal momento in cui, come si vede nella prima scena del film, il papà di Billy (Alessandro Gassman) li ha piantati in asso senza dire una parola quando lui era molto piccolo.

Carla Signoris (ANSA)

Nel ruolo di Regina, Carla Signoris, che si è calata alla perfezione in questa mamma svanita, seduttiva e pasticciona, ingenua e manipolatrice.

Ha dovuto fare un provino per essere presa in questo film?

«Nessun provino, Emilia mi ha scritto e poi è venuta a casa mia a Genova. L’ho vista così giovane e già così determinata! E ho amato subito questa storia. Lei non la conoscevo, ma avevo lavorato con suo padre nel film A cavallo della tigre».

Regina fuma una sigaretta dietro l’altra, tanto da causare un incendio in casa. Lei fuma?

«No, così come non bevo, non mi drogo, non ho nessun vizio. E fumare in scena mi ha dato la sensazione di aver leccato un portacenere, ma gli attori devono fare questo e altro».

Regina, piromane, poi inizia a corteggiare, ricambiata, un vigile del fuoco fobico…

«È il gioco dei contrasti, in un film un po’ surreale e per nulla didascalico. Sono due solitudini che si uniscono, perché – questa è la frase che pronuncia Giuseppe Battiston, secondo me molto significativa – “è bello essere da soli insieme”».

Regina non le ricorda un po’ Dory, la pesciolina smemorata del film Pixar Alla ricerca di Nemo a cui aveva dato la voce?

«Sì, sbadata e con un grande cuore. Ho adorato quel personaggio, così dolce, che un po’ mi somiglia, a volte svagata, ma anche determinata quando vuole».

Carla Signoris, in posa durante il photocall del film di animazione della Walt Disney ''Alla Ricerca di Dory'', 2016, in cui è tornata a dare la voce alla pesciolina smemorata Dory (ANSA)

Lei che mamma è stata per i suoi due figli?

«Sicuramente molto presente. Quando erano piccoli per anni ho diradato tantissimo la mia partecipazione a spettacoli e film: non c’era quasi mai qualcosa di così convincente per cui valesse la pena di pagare il prezzo di non trascorrere del tempo con loro. E ora posso dire di essere molto contenta di come sono cresciuti».

Che cosa fanno? Seguono le orme dei genitori?

«In effetti, in parte sì. Giovanni, che è iscritto a Filosofia, si è nel frattempo diplomato al Centro sperimentale di cinematografia a Roma, dove ora vive, e ha già recitato in qualche film. Pietro si sta laureando in Fisica, ma dice che è il suo “piano B”, perché in realtà vuole fare il regista. Non sono felicissima di questo desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo, perché so bene che è una vita faticosa, sempre appesa all’incertezza, ma in fondo penso che sia il lavoro più bello del mondo».

Carla Signoris con Maurizio Crozza e gli altre comici del gruppo Bronkowiz nel corso della presentazione della programma Hollywood Party nel 1996

E lei ce l’aveva un “piano B”?

«Forse avrei potuto fare la psichiatra, visto che mi piace ascoltare le persone e i loro problemi».

È sempre convinta di aver sposato un “deficiente”, come recitava il titolo di un suo libro?

«Certamente, ma nel senso di deficere, cioè mancare, e tutti gli uomini sono mancanti: vi sembrerà strano, ma per me questa è una dichiarazione d’amore. Per il resto ho una grandissima stima di Maurizio (Crozza, ndr), ha un talento naturale incredibile».

Nessuna rivalità tra di voi, che avete cominciato insieme a recitare da giovani prendendo poi strade diverse?

«No, c’è solo la gioia di condividere le cose belle che entrambi facciamo».