Il 1° dicembre 2024 tutti gli appassionati di sport, e non solo, sono rimasti col fiato sospeso. Durante Fiorentina-Inter, il calciatore Edoardo Bove si è accasciato a terra. Era stato colpito da un arresto cardiaco, causato da una grave aritmia. Il documentario In un battito (presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma e nelle sale il 16, 17 e 18 novembre) racconta quello che è successo dopo. Le visite mediche, il recupero, l’arrivo al Watford, in Inghilterra, dove oggi Bove è centrocampista. Il regolamento italiano non gli permette di militare in Serie A. Il regista Giovanni Troilo ha seguito Bove passo passo, realizzando oltre cento ore di girato. E ha accompagnato anche la nascita del progetto della Legge Bove, che vuole insegnare a più persone possibile come gestire i primi minuti di un’emergenza. «Ora sto bene, sono contento del percorso che sto facendo in Inghilterra. Sono sereno. Posso rimettere il calcio al centro della mia esistenza. Il cuore mi ha fatto un piccolo scherzo, ma ora abbiamo fatto pace. Sapevo che tornare a livelli alti sarebbe stato complesso, ma per fortuna sta procedendo tutto per il meglio», spiega Bove.

Che cosa si ricorda di quel momento?

«Nulla. Mi sono svegliato in ospedale. Mi girava un po’ la testa mentre ero in campo, poi le luci si sono spente. All’inizio pensavo di aver fatto un incidente stradale. Non ho immagini impresse nella mente, e questo evita di avere un trauma costante. Però ho chiesto subito di vedere il video».

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Poi che cosa è successo?

«La mia famiglia mi è sempre stata vicino, non ce l’avrei mai fatta senza la mia compagna. Ma per un periodo ho voluto anche stare da solo. Avevo bisogno di riconnettermi con me stesso, capire quale traiettoria prendere. Chi è Edoardo senza il calcio? Avevo bisogno di rifletterci, di ascoltarmi. Ho dovuto scavare sotto la superficie. Facevo fatica anche a guardare i bambini mentre palleggiavano in spiaggia».

E che cosa ha scoperto?

«Ho 24 anni, tante passioni, che finalmente ho avuto il tempo di coltivare. Amo la fotografia, la cucina, il cinema. Ho imparato a guardare i film con l’esperienza di chi adesso ne ha fatto uno».

Un'immagine del documentario In un battito di Giovanni Trolilo.

Com’è nato il suo impegno per promuovere la Legge Bove?

«Sono entrato in contatto con le associazioni e le fondazioni legate al primo soccorso. Alla base ci sono i famigliari di ragazzi che non ce l’hanno fatta. Dovevo fare qualcosa per aiutarli. Non qualcosa che riguarda solo lo sport, ma ogni ambito. Le persone, anche per strada, non sono formate per intervenire, hanno paura di peggiorare la situazione. I dati dimostrano che i bambini sono invece pronti a fare qualcosa. Quindi bisogna partire dalle scuole, passando da 15 mila a 100 mila persone che ogni anno fanno i corsi dedicati. È solo un piccolo passo, ma è necessario. La votazione della legge al momento è stata calendarizzata a gennaio, spero venga approvata».

Lei è molto amico del tennista Flavio Cobolli.

«È vero, mi accompagna anche sul red carpet del film. Seppur da lontano, è sempre stato presente nel mio percorso. Ci siamo conosciuti da piccoli, nelle giovanili della Roma. Giocavamo nello stesso gruppo, ma allo stesso tempo praticavamo anche il tennis. Condividevamo gli allenamenti e i tornei. Poi lui ha scelto la racchetta, io il pallone. In qualche modo è andata bene a entrambi. Ho apprezzato tanto il modo in cui mi ha sostenuto. Magari a fine carriera anche io tornerò al tennis».

Com’è la vita di un calciatore?

«È quello che ho sempre voluto fare, fin da bambino. Correvo ovunque, soprattutto nel campetto della scuola. I miei genitori mi dicevano che calciavo qualsiasi cosa avessi davanti. Oggi mi alzo presto, alle 7.30. Vado al campo, faccio colazione. Poi lavoriamo un po’ sulla tattica, ci alleniamo. Segue la fisioterapia, la palestra, il pranzo. Si torna a casa verso le 4 del pomeriggio. L’importante è divertirsi sempre, questa è la chiave. Sono un giocherellone».

Lo striscione dei tifosi per sostenere Edoardo Bove.

Qual è la differenza tra l’Italia e l’Inghilterra?

«A livello fisico è molto diverso, i ritmi sono elevati. Si fa meno tattica e si corre di più. L’obiettivo non è difendere, ma segnare un gol in più dell’avversario. Lo stile di gioco è più diretto, veloce, meno ragionato. Come sappiamo, cambiano le regole. In Inghilterra posso giocare, da noi no. C’è un modo diverso di concepire il carico di responsabilità, ma non per questo mancano le tutele. In futuro tornerei in Italia, anche se uno dei miei obiettivi è sempre stato provare una squadra all’estero».