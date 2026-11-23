L’incipit del romanzo autobiografico di Antonio Franchini aveva spiazzato tanti lettori: «Benché da molti sia considerata una bella donna, mia madre puzza». Inizia così Il fuoco che ti porti dentro, che oggi diventa un film, nelle sale dal 19 novembre, per la regia di Edoardo De Angelis, dopo essere stato presentato in concorso all’ultima edizione della Mostra del cinema di Venezia.

Siamo a Milano, il Natale incombe. Angela Izzo è ospite a casa del figlio. È ingestibile, iraconda, respingente. Cucina, si lamenta, provoca, litiga con prole e nipoti. La cena del 24 dicembre si avvicina, sarà presente parte della famiglia. Ma più che una festa, sembra l’apocalisse. E tra gli invitati si aggiunge anche un noto scrittore.

A prestare il volto ad Angela è Vanessa Scalera, che offre la miglior interpretazione della sua carriera. Nel cast spiccano anche Lino Musella, Tommaso Ragno, Elena Radonicich e Ivana Lotito. «Angela è la donna più contraddittoria del mondo. È una dea negativa. Da una parte è sadica, dall’altra è masochista. Rovina i momenti importanti della quotidianità degli altri. È una madre lontana dai canoni mediterranei: non accoglie a braccia aperte, educa con severità, non sa che cosa sia una carezza. È sempre in guerra, col mondo e con sé stessa. Non troverà mai pace. Ha una personalità forte, ma è anche fragile. Sa però esercitare un certo fascino, anche malefico», spiega Scalera.

Anna Camerlingo

Aveva letto il libro di Franchini prima del film?

«Purtroppo no, l’ho recuperato dopo. C’è una frase che mi ha colpito: “Mia madre ha vissuto con me gli ultimi anni della sua vita e stava simpatica a tutti i miei amici”. È qui l’incredibile. Nel suo delirio, è capace di attrarre. Ognuno di noi ha un fuoco che si porta dentro. È la nostra energia. Nel mio caso c’è tanta legna da ardere. Per me è una necessità, un afflato vitale. Di sicuro la mia forza motrice è il lavoro».

Nel film al centro c’è il Natale. Lei come lo festeggia?

«I miei genitori hanno fatto gli infermieri. Avevano i turni in ospedale, quindi insieme potevamo fare o il Natale o il Capodanno. Bisognava scegliere. Non sono affezionata alla Vigilia, a casa abbiamo sempre festeggiato il 25 a pranzo. Il mio desiderio è quello di essere tutti riuniti, ma è complesso farlo diventare realtà. Il mio è sempre stato un Natale solitario».

Vuole condividere un ricordo?

«Ero ragazzina, alcuni zii a cui ero legata erano ancora tra noi. Mi ricordo la riunione familiare, il rumore, l’odore di fritto che veniva dalla cucina, che poi rimaneva sui vestiti. Gli uomini giocavano a carte tutto il giorno, le donne parlavano tra loro. C’era una divisione e i più piccoli si muovevano tra quei due mondi, nell’abitazione di mia zia. Per fortuna non abbiamo mai attraversato situazioni simili a quelle mostrate nel film. Il rapporto con i miei familiari era ottimo. Poteva capitare qualche screzio, magari proprio a Natale, ma poi tutto si risolveva».

Angela rivendica a più riprese la sua napoletanità. Per lei invece quanto è importante essere pugliese?

«Mi servono delle radici, in qualche modo mi definiscono. Il caso mi ha fatto nascere in quella terra, di conseguenza la amo molto. La Puglia mi ha cullato e cresciuta per diciannove anni. Poi sono andata a Roma, per fare l’attrice. Il dialetto è una lingua che parlo ancora, è la voce con cui mi esprimo, penso. Il mio paese è Latiano, in provincia di Brindisi. Sono del 1977, negli anni Ottanta ero quindi una bambina. Era diverso da oggi, sento lo scarto con la generazione di adesso. Ricordo pomeriggi passati per strada, altri invece seduta davanti alla televisione. I programmi adatti a me li trasmettevano in una fascia di due o tre ore. Non c’erano il computer, i social. Ero sempre in giro, altrimenti facevo i compiti. La sera ho iniziato a uscire quando sono diventata più grande».

Una foto di scena del film 'Il fuoco che ti porti dentro' di Edoardo De Angelis, 11 novembre 2026. ANSA/US FILM ++FOTO DIFFUSA DALL'UFFICIO STAMPA - USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE – FOTO NON IN VENDITA - DA USARE SOLO PER FINI GIORNALISTICI - NPK+++ (ANSA)

E la scuola?

«Fino alle medie sono stata molto brava. Ero attenta, giudiziosa. Poi sono stata investita dal mondo esterno. Era tutto da scoprire, esplorare. C’erano tante esperienze da fare. Spesso ci dimentichiamo che siamo stati adolescenti. Quella è un’età in cui davvero il fuoco dentro di noi divampa. Si fa fatica a soffermarsi solo sui libri. Alcuni sono nati per studiare, altri come me hanno bisogno anche di altro. Quelli sono anni che non ritornano, noi adulti dovremmo essere più indulgenti perché siamo stati giovani anche noi».