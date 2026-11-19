Ha ritrovato la leggerezza di un tempo l’edizione più educata nella storia di X Factor: è sufficiente per un vero rilancio del programma, dopo qualche stagione meno brillante? Sì e no. La leggerezza è, appunto, quella che si respira piacevolmente nell’aria del talent show, lanciato verso il finale al Forum di Assago.

Si sente nell’aria il clima divertito di una giuria che ha recuperato finalmente un equilibrio fra competenza e senso dello spettacolo: menzione speciale per Paola Iezzi, con interventi sempre perfettamente a fuoco, uniti a gag brillanti e travestimenti sul filo dell’ironia.

Paola Iezzi

Paola è ormai un volto della televisione ed è pronta per la conduzione. Sempre sul pezzo anche Jake La Furia, un po’ più appannati Francesco Gabbani e Irama. Ma il mix funziona e nessuno pare fuori posto, come accadeva invece nelle scorse stagioni.

I giudici di X Factor Irama, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani

Anche il livello dei cantanti è tornato altone molte delle esibizioni di Teo Bok, Giacomo Calò, Camilla, Patrizia o Le Distanze sono un piacere da vedere e da sentire. Cosa manca? Lo show è rodatissimo e – nonostante qualche imprecisione tecnica più frequente che in passato – resta lo spettacolo più ricco e godibile della Tv italiana. E allora, forse, è proprio qualche “sporcatura” in più che sarebbe necessaria. A cominciare dalla conduzione di Giorgia (foto), che è talmente millimetricamente precisa da risultare scolastica e freddina: verrebbe da chiederle di lasciarsi un po’ andare.

E poi, da format, la gara dovrebbe essere anche fra gli educatissimi giudici, piuttosto concordi dopo qualche scintilla iniziale. La leggerezza è tornata, ma per restare lo show bandiera di Sky nei prossimi anni occorre qualcosa in più.