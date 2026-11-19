Mercoledì sera, a mercati chiusi a New York, è comparso un numero: 83. Ottantatré dollari per azione, sopra la forchetta di 70-78 indicata una settimana fa. Oggi, giovedì 19 novembre, Anthropic, la società che sviluppa il chatbot Claude, comincia a essere scambiata al Nasdaq con la sigla ANT.

Ha raccolto 81,3 miliardi di dollari e vale circa 1.500 miliardi: è la più grande quotazione della storia, davanti a SpaceX, che a giugno si era “fermata" a 75 miliardi (pur con una valutazione complessiva più alta, 1.770). Dietro il record c’è una domanda che pesa più del prezzo: è l’inizio di una nuova era o l’ultimo atto di una bolla?

Che cos’è una quotazione

Una quotazione è il momento in cui un’azienda vende una parte di sé al pubblico per raccogliere denaro. Il valore dell’impresa si ottiene moltiplicando il prezzo di un’azione per tutte le azioni esistenti, non solo per quelle messe in vendita: per questo 83 dollari diventano 1.500 miliardi.

A questi si aggiungono 26 miliardi sottoscritti in privato, allo stesso prezzo, da grandi del settore come Google, Microsoft e Nvidia.

Come ci si è arrivati

La storia comincia nel 2021, quando un gruppo di ex ricercatori di OpenAI lascia l’azienda criticando la corsa all’espansione di Sam Altman. Anthropic nasce come l’eccezione prudente in un settore spregiudicato: è una public benefit corporation, impresa a scopo di lucro con un obiettivo di interesse pubblico.

Il 1° giugno deposita in via riservata la domanda di quotazione, bruciando sul tempo OpenAI, che dovrebbe seguire più avanti. Le valutazioni circolate per settimane sfioravano i 2.000 miliardi, poi ridimensionate a 1.500. Gli ordini sono arrivati a circa sei volte l’offerta; ai piccoli risparmiatori è stata riservata una quota fino al 20 per cento, ma a quelle condizioni molti resteranno a bocca asciutta.

Dario Amodei

Chi compra, però, comanda poco. I sette cofondatori, tra cui Dario Amodei e la sorella Daniela, detengono azioni speciali che garantiscono il 50,1 per cento dei voti. Un Long-Term Benefit Trust, di cui fa parte l’ex governatore della Fed Ben Bernanke, vigila sui valori dell’azienda e può rimuovere parte del consiglio, ma non i fondatori. E c’è la geopolitica: secondo Bloomberg, agli investitori istituzionali di Cina e Hong Kong è stato impedito di presentare ordini. Anche in Borsa, la partita tra Washington e Pechino è seduta al tavolo.

I conti, senza giri di parole

Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi sono stati 33 miliardi, contro 2,5 dello stesso periodo del 2025: in cinque anni di vita è una crescita che non ha molti precedenti. Nello stesso tempo la perdita è stata di 104 miliardi, cifra che, secondo alcune letture del prospetto, dipende in larga parte da voci contabili e non da denaro uscito dalle casse; vale la pena controllarlo riga per riga.

Più solido è un altro dato: gli impegni per potenza di calcolo e infrastrutture sfiorano i 900 miliardi, circa 70 dei quali in scadenza entro un anno. Nel terzo trimestre i ricavi sono cresciuti del 46 per cento sul secondo, i costi di calcolo del 77, riferisce The Register. Lo stesso prospetto avverte che la crescita non è garantita. La domanda è se e quando supererà le perdite.

Il precedente del 2000

Per capire che cosa si teme bisogna tornare al 9 agosto 1995, quando Netscape, azienda di sedici mesi, debuttò a Wall Street a 28 dollari e chiuse a 58. Fu lo sparo d’inizio. Quattro settimane prima del picco, l’11 febbraio 2000, Pets.com, negozio online di cibo per animali, aveva venduto in Borsa 7,5 milioni di azioni a 11 dollari; nel giro di un anno era finito. Il 10 marzo 2000 il Nasdaq toccò il massimo a 5.048,62 punti. Il 9 ottobre 2002 chiuse a 1.114: meno 78 per cento. Per rivedere quel livello ci vollero fino all’aprile 2015. Anche Amazon perse oltre il 90 per cento, ma sopravvisse. La lezione non è che la tecnologia fosse falsa: Internet era vero, erano sbagliati i prezzi.

Che cosa è diverso, che cosa preoccupa

A differenza di molte dot-com, Anthropic i ricavi li ha, e crescono. Ma la fiducia di questa settimana poggia su gambe fragili. Il caso cinese è un campanello: l’indice STAR50 dei titoli tecnologici ha perso circa il 40 per cento dal massimo di luglio, tutta la Borsa cinese oltre 2.400 miliardi da maggio, e Reuters e Financial Times hanno scritto che laggiù la bolla sembra già scoppiata.

A Washington la vittoria dei Democratici alle elezioni di metà mandato ha fatto crescere i timori di regole più dure, specie sui data center. Poi c’è Nvidia, scossa dalle dimissioni dell’amministratore delegato Jensen Huang. E c’è la circolarità: secondo le analisi del prospetto, parte della spesa promessa tornerà ai fornitori che sono anche tra i sottoscrittori. Infine il calendario: dirigenti e primi investitori potranno vendere una parte delle azioni già da oggi, altre quote si sbloccheranno dal 15 dicembre, ben prima dei consueti sei mesi.

Nessuno oggi può dire chi abbia ragione, e chi lo fa vende qualcosa. Una quotazione non è un verdetto, è un test. Il 2000 insegna che il giorno della festa non è quello del conto: oggi conosciamo il prezzo, il valore lo scopriremo dopo.