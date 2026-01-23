Vincitore del premio Oscar come miglior film in lingua straniera come miglior sonoro La zona di interesse di Jonathan Glazer racconta la vita di Rudolf Höss, comandante del campo di sterminio di Auschwitz.

Il comandante Rudolph Höss e la moglie Hedwig Hensel per quattro anni vissero e crebbero i loro cinque vigli in una villetta con un giardino piscina a ridosso della cinta muraria del campo di sterminio in cui morirono tre milioni di persone.

Una scena del film La zona di interesse

Rudolph Höss, nato n el 1922, dopo aver ascoltato un discorso di Adolf Hitler, aderì al Partito nazista. Per un’azione particolarmente crudele e gratuita commessa come capo di una banda dei Freikorps fu condannato a dieci anni di carcere. Dopo cinque anni di pena Höss fu liberato per un'amnistia generale. Il 17 agosto 1929 sposò, Hedwig Hensel, anch’essa nazista convinta.

Il primo aprile 1934 Höss si unì alle SS ed entrò nelle Unità testa di morto, incaricate di gestire i campi di concentramento. A Dachau si distinse per la sua efficienza. Nel 1938 Höss fu nominato Hauptscharführer (capitano) e divenne l'aiutante di Hermann Baranowski presso il campo di Sachsenhausen, a Brandeburgo. Presto le sue qualità gli valsero una promozione e il primo maggio 1940 fu nominato comandante di quello che era un piccolo campo in Polonia, e che poi diventerà il luogo principale dello sterminio degli ebrei, e non solo: Auschwitz. Era un luogo ideale per il suo facile accesso ferroviario. Durante i lavori di allargamento del campo furono installate le camere a gas camuffate da docce che permettevano di uccidere duemila persone alla volta. Ogni giorno vi arrivavano due o tre treni carichi di migliaia di prigionieri. Quelli che erano considerati adatti al lavoro venivano trasferiti in baracche e quelli che venivano dichiarati inadatti erano mandati direttamente nelle camere a gas. Per poter mantenere un tasso di omicidi più "efficiente" furono costruiti dei crematori, in modo da eliminare più rapidamente i cadaveri.

L'arrivo dei treni carichi di ebrei ad Auschwitz

Nel maggio del 1944 dopo un periodo di allontanamento dal campo (probabilmente perché accusato di appropriazioni indebite e una relazione con una prigioniera) tornò per supervisionare il trasferimento di 430mila ebrei ungheresi ad Auschwitz per eliminarli. Catturato nei giorni immediatamente successivi al termine del conflitto dalle forze inglesi, Höss fu rinchiuso in un campo di prigionia per uomini delle SS, ma chi l'aveva catturato non si accorse della sua reale identità e presto venne rilasciato. L'11 marzo 1946 la moglie rivelò dove si nascondeva il marito. Höss fu catturato, aveva una capsula di cianuro con sé ma non potè suicidarsi perché si era rotta pochi giorni prima.

Rudolf Hoss dove essere stato catturato



Dapprima fu chiamato a testimoniare durante il processo di Norimberga per la difesa di Ernst Kaltenbrunner, comandante della Gestapo e superiore diretto di Eichmann, l'organizzatore dell'Olocausto. Poi Il 25 maggio 1946, fu trasferito in Polonia per rispondere in giudizio dei crimini che aveva commesso ad Auschwitz e venne imprigionato a Cracovia. La Corte Suprema di Varsavia lo giudicò colpevole e la condanna a morte mediante impiccagione fu eseguita il 16 aprile 1947 davanti all'ingresso del crematorio di Auschwitz.

La sua famiglia continuò a negare le colpe di Rudolf celebrando la sua memoria come quella di un "eroe" morto in guerra avendo compiuto soltanto il proprio dovere. Solo il nipote Il nipote Rainer Höss si dissociò pubblicamente. Di una delle figlie, Inge Brigitte Höss si erano perse le tracce dal dopoguerra, aveva 80 anni quando fu “scoperta” in Virginia nel 2013 da un giornalista americano che la intervistò per un articolo che fece il giro del mondo. Morì poi nel 2023.