La vita come reazione alla mancanza di affetto, fuga dalla miseria, rifiuto dell’ideologia: La vita sempre di Elena Varvello (Guanda) racconta l’istintiva e tenace ricerca della felicità di un uomo in un’epoca segnata dall’indigenza, dall’odio e dalle tragedie della Storia.

Il romanzo, vincitore del Supermondello e del Rapallo, si muove tra la fine della Prima e la fine della Seconda guerra mondiale e ha per protagonista Francesco, figura che, scopriremo, è il nonno dell’autrice. Siamo ad Alba, cittadina che porta – come l’Italia intera – i segni delle macerie lasciate dal conflitto. Francesco è figlio di una donna imbruttita dalla vita, incapace di affetto. Il ragazzo si sottrae alla sua presa opprimente, diventa un uomo affascinante, dedito al gioco e agli amori. In un cortile di povere case e fango cresce Teresa. I due sono diversi e si attraggono. Lei resta incinta. Ci si aspetterebbe da lui l’ennesima fuga, invece se ne assume la paternità, ma esplode la guerra.

La combo con le copertine della cinquina finalista della 64/a edizione del Premio Campiello, con "La vita sempre" di Elena Varvello, vincitrice con questo romanzo del Supermondello e del Rapallo. (ANSA)

Francesco non è fascista, non tanto per una consapevole scelta politica,

ma spontaneamente, quindi si dà alla fuga e viene più volte riacciuffato.

Dopo l’8 settembre prenderà parte alla Resistenza, più che altro per evitare di finire di nuovo fra le grinfie dei nazifascisti.

Lasciamo al lettore il piacere di scoprire lo sviluppo degli accadimenti, raccontati con uno stile che procede per frasi brevi, descrittive, immaginifiche. L’autrice ha ricostruito la vicenda del nonno partendo dalle poche notizie che le sono giunte – qualche foto e lettera, qualche leggenda – disegnando la parabola di un uomo, e con lui una città, Alba, simbolo dell’Italia intera, travolti dalla Storia.

L’ambientazione temporale e geografica rende inevitabile il richiamo a Beppe Fenoglio, in particolare, il suo Una questione privata. Anche qui pulsioni e sentimenti privati, personali, si intrecciano ineluttabilmente con il corso degli Eventi, guidando le scelte dei personaggi, costretti loro malgrado a fare i conti con l’eredità pesante della prima guerra e travolti dal fascismo e dal secondo conflitto.

La vita sempre di Elena Varvello si pone come un’elegia della povera gente, che avrebbe solo voluto vivere la propria esistenza, invece è stata schiacciata dall’incedere inarrestabile della Storia.

I PREMI VINTI DAL ROMANZO

Il romanzo ha giustamente fatto incetta di premi, trionfando sia al Supermondello sia al Premio dei giovani sia al Premio Rapallo. Era finito anche nella cinquina finalista del Campiello.

CHI È L’AUTRICE

Elena Varvello è nata a Torino, dove è docente presso la Scuola Holden. Ha pubblicato le raccolte di poesie Perseveranza è salutare e Atlanti. Con la raccolta di racconti L’economia delle cose (2007) ha vinto il Premio Settembrini e il Premio Bagutta Opera Prima, ed è stata selezionata dal Premio Strega. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, La luce perfetta del giorno. Il secondo romanzo, La vita felice (2016), tradotto in numerosi Paesi, è stato uno dei libri di narrativa straniera più venduti in Gran Bretagna nel 2018. Nel 2020 è uscito Solo un ragazzo.