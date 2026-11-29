La sveglia suona ininterrottamente nella camera accanto. Rebecca, che ha da poco iniziato la quarta elementare, si alza per andare a svegliare la mamma. Ma quando si avvicina al suo letto, la trova immobile, con le mani gelide. Telefona alla nonna, che accorre e le dà la notizia che cambierà per sempre la sua vita: la mamma è morta.

Nei giorni successivi la bambina comincia a soffrire di forti dolori addominali e sviluppa un bisogno continuo di toccare le mani delle persone che le stanno accanto, per assicurarsi che siano calde.

È una delle storie raccontate da Maura Anfossi, psicologa e psicoterapeuta, responsabile del Servizio di psicologia dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, nel libro Oltrenero. Come rinascere dal trauma con l’EMDR (Edizioni San Paolo), dedicato alla capacità della mente umana di rielaborare le esperienze traumatiche e al contributo che può offrire l’EMDR, un approccio psicoterapeutico utilizzato nel trattamento del trauma.

Da una decina d’anni Anfossi si occupa, insieme ai suoi colleghi, di un Trauma Center psicologico nato per offrire un sostegno tempestivo a chi ha vissuto eventi che hanno messo in pericolo la propria vita o quella delle persone care: incidenti stradali, infortuni sul lavoro, aggressioni, violenze sessuali, calamità naturali.

«Mi sono accorta in questi dieci anni di aver accompagnato, nell’immediato dopo il trauma e per periodi anche non tanto lunghi, persone che hanno vissuto traumi enormi. Mi ha colpito tantissimo come la mente riesce a riparare il trauma e quindi io avevo proprio l’esigenza di raccontare queste storie», spiega la psicoterapeuta a Famiglia Cristiana.

Da qui nasce l’idea di Oltrenero, il cui titolo si ispira all’opera dell’artista francese Pierre Soulages, noto per la sua ricerca sulla luce attraverso il colore nero. Anfossi ne aveva scoperto il lavoro mentre scriveva il suo precedente libro, Emozioni a colori.

«Quando ho visto questa parola ho detto: il mio prossimo libro sarà raccontare l’oltrenero della mente». Il desiderio dell’autrice è quello di trasmettere un messaggio di speranza e di fiducia: «Davvero oltre il nero c’è la luce. Oltre il nero, però, vuol dire che l’angoscia, il dolore, vanno attraversati».

Che cos’è l’EMDR e come funziona

L’EMDR, acronimo inglese di Eye Movement Desensitization and Reprocessing (desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari), è un approccio psicoterapeutico sviluppato alla fine degli anni Ottanta dalla psicologa statunitense Francine Shapiro e riconosciuto dalle principali linee guida internazionali come uno dei trattamenti per il disturbo da stress post-traumatico (PTSD).

«È una terapia non invasiva che si basa sui movimenti oculari, cioè si chiede alla persona di seguire il movimento delle dita del terapeuta», spiega Anfossi. «In qualche modo cambia lo sguardo sul ricordo traumatico».

Durante il trattamento, il paziente viene invitato a richiamare alcuni aspetti dell’esperienza vissuta mentre il terapeuta utilizza una stimolazione bilaterale alternata, attraverso i movimenti oculari oppure mediante stimoli tattili o acustici.

L’obiettivo non è cancellare il ricordo di ciò che è accaduto, ma ridurre la sofferenza emotiva a esso associata, aiutando la persona a riconoscere quell’esperienza come appartenente al passato.

I meccanismi attraverso i quali l’EMDR produce i suoi effetti sono ancora oggetto di ricerca. Una delle ipotesi scientifiche riguarda il coinvolgimento della memoria di lavoro: richiamare un ricordo traumatico mentre si esegue un altro compito, come quello dei movimenti oculari, potrebbe contribuire a ridurne la vividezza e l’intensità emotiva.

Per spiegare la capacità della mente di riprendersi dopo un trauma, Anfossi ricorre a un’immagine: «Di fronte alla frattura l’osso si rinsalda, di fronte alla lesione la pelle cicatrizza, di fronte al trauma la mente riesce a ripartire, rinascere».

Quando il passato continua a essere presente

Tra i protagonisti del libro c’è Aldo, un uomo rimasto schiacciato dal proprio trattore durante un infortunio sul lavoro.

«L’ho incontrato in ospedale settimane dopo. Lui mi diceva: “Non riesco a dormire perché appena chiudo gli occhi mi rivedo sotto il trattore”», ricorda la psicoterapeuta.

L’incidente era ormai avvenuto, eppure Aldo continuava a riviverlo ogni volta che cercava di addormentarsi. È una delle possibili conseguenze di un’esperienza traumatica: il ricordo riaffiora involontariamente, accompagnato da paura, angoscia e sensazioni fisiche. A volte basta un rumore, un odore o un’immagine per riportare la persona a ciò che ha vissuto.

«Il problema del ricordo non elaborato è che è intrusivo, cioè ti viene in mente quando tu non lo vuoi», spiega Anfossi.

È proprio su questa sofferenza che interviene l’EMDR, aiutando il paziente a ricordare quanto accaduto senza essere nuovamente sopraffatto dalle emozioni associate all’evento.

Per quali traumi è indicato l’EMDR e quante sedute servono?

Incidenti, aggressioni, lutti traumatici, maltrattamenti: l’EMDR viene utilizzato in diversi contesti clinici, sebbene le evidenze scientifiche più consolidate riguardino il trattamento del disturbo da stress post-traumatico.

La durata della terapia varia da persona a persona. Una distinzione importante, sottolinea Anfossi, è quella tra un singolo evento traumatico e una successione di esperienze dolorose che si ripetono nel tempo.

Un incidente, per quanto devastante, può richiedere un percorso di rielaborazione più circoscritto rispetto a una situazione di maltrattamento protratta per anni, che finisce per compromettere anche la percezione che la persona ha di sé stessa.

«Nel trauma grande la valenza traumatica è evidente. Nel trauma relazionale, invece, è più difficile riconoscere la potenza traumatica di eventi maltrattanti, svilenti».

La violenza sulle donne e le ferite invisibili

È il caso di Ludovica, una giovane donna vittima di violenza da parte del compagno, alla cui storia Anfossi dedica uno dei capitoli di Oltrenero.

Nelle relazioni violente, alle aggressioni fisiche possono aggiungersi anni di maltrattamenti psicologici, in uno «stillicidio continuo» fatto di «svalutazione, riduzione dell’autonomia, atteggiamenti che colpiscono l’autostima».

Ludovica aveva rischiato di essere strangolata dal compagno. Durante il percorso terapeutico aveva espresso alla psicoterapeuta il desiderio di liberarsi dal peso di quei ricordi.

«Mi ricordo che dopo un po’ di sedute mi ha detto: “Ti prego, fammi di nuovo l’EMDR perché io voglio lasciare andare quel ricordo ossessionante che coltiva l’odio verso di lui”».

La ragazza era in gravidanza e desiderava poter guardare alla propria bambina con uno sguardo nuovo, senza che il passato continuasse a condizionare il suo futuro.

In questi casi, tuttavia, rielaborare il ricordo delle aggressioni è soltanto una parte del percorso. Occorre anche ricostruire la fiducia in se stesse, compromessa da anni di umiliazioni e maltrattamenti.

«Tutto il lavoro di svalutazione, di costrizione, di svilimento richiede un lavoro più lungo con un dialogo terapeutico. Quindi nella violenza di genere servono entrambi gli approcci», sottolinea Anfossi.

Il trauma vicario: quando a soffrire è chi presta soccorso

Anche chi, per ragioni professionali, entra in contatto con esperienze di grande sofferenza può sviluppare sintomi legati al trauma. È il cosiddetto trauma vicario, un fenomeno al quale Anfossi dedica il capitolo Oltre shock.

La psicoterapeuta ricorda il caso di un’infermiera di lunga esperienza che aveva assistito in pronto soccorso una donna vittima di gravi violenze, costretta a interrompere una gravidanza. Al termine dell’assistenza, l’infermiera si era sentita svenire e non riusciva più a rientrare in reparto.

Anfossi la incontrò quella stessa sera per una prima seduta di EMDR, alla quale ne seguì un’altra la settimana successiva. L’infermiera cominciò a stare meglio, riuscendo a liberarsi progressivamente dei ricordi intrusivi legati a quell’esperienza.

Rimaneva però una domanda: i responsabili di quelle violenze sarebbero mai stati individuati? Circa un anno dopo, quando la polizia riuscì a rintracciare la donna a capo del giro di sfruttamento, l’infermiera disse alla psicoterapeuta: «Ecco, il mio trauma si è concluso definitivamente adesso».

Una vicenda che richiama l’importanza di prendersi cura anche della salute psicologica di medici, infermieri e soccorritori, quotidianamente esposti alla sofferenza altrui.

L’EMDR nei bambini: quando il dolore si manifesta attraverso il corpo

L’EMDR può essere utilizzato anche in età pediatrica, con modalità adattate all’età e alle esigenze del bambino.

Anfossi racconta di aver seguito piccoli pazienti che avevano assistito alla morte improvvisa di un familiare o subito aggressioni da parte di animali. Nei bambini il disagio psicologico può manifestarsi anche attraverso sintomi fisici, come mal di testa e dolori addominali, che richiedono comunque un’attenta valutazione clinica.

È quanto accaduto a Rebecca, la bambina che aveva trovato la madre senza vita. «Io l’ho vista un paio di giorni dopo in studio, perché all’epoca non c’era ancora il Trauma Center. Lei aveva dei dolori addominali fortissimi e continuava a dirmi: “Fammi toccare se tu hai le mani calde”».

Dopo la prima seduta di EMDR, il padre riferì alla psicoterapeuta che la bambina aveva trascorso la notte senza mal di pancia. A distanza di due settimane era scomparsa anche l’ossessione per le mani fredde.

Non tutti i pazienti rispondono alla terapia negli stessi tempi e con gli stessi risultati. «Io sono proprio estasiata dal potere che ha la mente e da quanto questa modalità terapeutica sia molto efficace», commenta Anfossi, precisando: «Non fa magie, però è molto efficace».

Quando l’EMDR non è indicato: il problema della dissociazione

Non sempre è possibile ricorrere immediatamente all’EMDR. A raccontarlo è un’altra delle vicende contenute nel libro, intitolata Giovanni sul divano.

È la storia di una donna che, dopo aver perso il compagno, morto suicida, continuava a vederlo sul divano di casa. Anfossi la incontrò per alcune sedute, ma poi non la rivide più.

La donna aveva manifestato una forte dissociazione, un fenomeno che può verificarsi in seguito a un trauma e che comporta una difficoltà nell’integrare ricordi, emozioni e percezioni legati a quanto accaduto.

«Dopo un trauma io tengo le informazioni divise», spiega la psicoterapeuta. In alcuni casi la dissociazione si manifesta attraverso una sensazione di distacco emotivo: si sa che un determinato evento è realmente accaduto, ma si fatica a prenderne pienamente coscienza.

«Noi vediamo persone dissociate che rispondono molto bene all’EMDR», osserva Anfossi, «ma in alcuni casi invece la dissociazione può diventare un ostacolo».

Per questo è fondamentale una valutazione da parte di un professionista adeguatamente formato, che possa stabilire se e quando ricorrere all’EMDR o se sia necessario intraprendere prima un percorso di preparazione e stabilizzazione.

La storia di nonno Giacomo: quando la generosità è più forte del dolore

Tra tutte le storie raccontate in Oltrenero, ce n’è una alla quale Maura Anfossi è particolarmente legata. Non è quella di un suo paziente, ma quella di suo nonno Giacomo.

È il 1918. L’epidemia di influenza spagnola porta via a Giacomo entrambi i genitori nell’arco di tre giorni. Ha soltanto nove anni, la più piccola delle sue sorelle appena sei mesi. «Mio nonno diceva: “C’ero, ma il funerale è stato come vederlo attraverso una grata, io c’ero ma non c’ero”», racconta Anfossi.

I cinque bambini sono destinati all’orfanotrofio, ma lo zio Domenico, richiamato dal fronte dopo la morte del fratello, decide di accoglierli tutti: «Sono sangue del mio sangue e li prendo io, li adotto io».

Nonostante il lutto e le difficoltà affrontate durante l’infanzia, Giacomo continuerà per tutta la vita a definirsi un uomo fortunato. «È stato più forte il gesto di generosità di zio Domenico che il dolore dello strappo dei miei genitori», ripeteva ai familiari.

Nelle parole di nonno Giacomo c’è forse il significato più profondo di Oltrenero: la possibilità di ritrovare la fiducia nella vita anche dopo un dolore immenso, grazie alle risorse della mente, ma anche alla forza delle relazioni umane e alla generosità di chi ci sta accanto.