Dice che di solito non si sente a proprio agio quando deve parlare in pubblico. Molto meglio cantare davanti a migliaia di persone. Ma adesso Elisa è felice di essere qui, all’Auditorium della Triennale di Milano, per incotrare i giornalisti. Perché il suo ultimo disco, Kintsugi, è molto diverso dagli altri. Il titolo riprende l’antica arte giapponese di riparare le ceramiche usando una lamina d’oro che così non nasconde, ma anzi valorizza le fratture.

Così ha fatto lei: ha trasformato le ferite che portava nell’anima in nuova luce, la luce della sua musica. Perché il dolore «non viene mai per niente, ma acquista il suo pieno senso quando diventa una sorta di attivatore che ti costringe a fare i conti con cose di te che tu non vorresti guardare. Ma è necessario farlo per superarle e andare avanti ».

Il primo dolore di questa trasformazione è stata la fine del suo matrimonio con il chitarrista Andrea Rigonat da cui ha avuto due figli, Emma Cecile e Sebastian, che oggi hanno 17 e 13 anni. «Non mi piace fare gossip su me stessa, però è andata così: quasi tutte le nuove canzoni che mi uscivano erano legate ai problemi di una relazione di coppia». Tra le canzoni che meglio raccontano questa crisi c’è il suo nuovo singolo, Ciao, in cui canta: «Le parole son botte, le voci sono rotte/Quando il cuore non mente, non ci puoi fare niente/ Niente, niente fa più male di essere in due/E sentirci soli/

Ma non era meglio contare le stelle che tutti gli errori».

Questa scelta di andare in fondo a sé stessa senza filtri, rileggendo i suoi diari che l’accompagnano da sempre, ha portato inevitabilmente Elisa a fare i conti con la ferita più grande della sua vita: l’abuso sessuale che ha subìto quando aveva 8 anni. «Mi sono detta: “Ora ho quasi 50 anni e ho imparato, grazie alla psicoterapia che ho iniziato lo scorso febbraio, a non identificarmi più con quel trauma. E quindi, in un percorso artistico in cui l’onestà è centrale, ho trovato la forza per condividerlo con gli altri. Chi ha provato esperienze come la mia sa bene quanto sia importante essere consapevoli di questa distanza tra sé stessi e il trauma. Avevo solo otto anni e quello che mi è successo è un orrore. E come fai spiegarti un orrore quando sei solo una bambina? Allora arrivi anche a chiederti se è accaduto davvero o te lo sei inventato. E hai paura che se lo racconterai, gli altri non ti crederanno. Quindi ti senti in colpa, anche se non hai fatto niente e questo senso di colpa ti rimane addosso sempre. Il cervello cerca di metterlo da parte, ma non ci riesce».

La copertina del nuovo album di Elisa

La cantante aggiunge di aver parlato in quest’ultimo periodo con altre persone che hanno vissuto traumi simili al suo: «Amiche, ma anche amici maschi, che hanno subìto abusi anche in contesti familiari, contesti dove persone che dovrebbero proteggerti invece ti fanno del male. Loro mi hanno detto aver avuto un vissuto simile, se non identico, al mio. E spesso le altre persone che ti stanno vicino e ti vogliono bene ignorano completamente quello che ti è successo». Per questo, spiega la cantante ogni tabù va spazzato via e bisogna sempre tenere alta la guardia: «Io ai miei figli fin da quando erano piccoli ho spiegato che potrebbero esserci delle persone che hanno degli impulsi sbagliati nei vostri confronti, anche molto vicine a voi. Se vedete qualcosa che vi sembra strano fatevi delle domande e non pensate di essere voi strani, non vergognatevi, ma parlatene». Ma non basta alzare la guardia solo in famiglia: «L'educazione sessuale a scuola dovrebbe essere obbligatoria sempre, come l’educazione alimentare: bisogna imparare come funziona il nostro corpo, non c’è nulla di sporco o di sbagliato in questo».

Alle giovani generazioni Elisa dedica parole piene fiducia e di speranza: «Tante le volte li abbiamo sentiti etichettare come svogliati, arroganti, ingrati. Io, al contrario, penso che siano evoluti rispetto a noi. Hanno capito che la loro felicità, la loro qualità della vita, non si misurerà mai con la posizione sociale o con il successo economico, i parametri di un capitalismo sbagliato che ci ha dominato. Piuttosto preferiscono scendere in strada per manifestare a difesa dei diritti umani e dell’ambiente, cioè del loro futuro».

Nel 2027 la cantautrice festeggerà i trent’anni di carriera. L'appuntamento è fissato l'11 settembre con un grande concerto alla RCF Arena di Campovolo. Elisa ripensa a quando faceva «le cover nei bar e suonavo con le band nei centri sociali» e a quando nel 2005 si esibì per la prima volta nella grande spianata alle porte di Reggio Emilia «per aprire il concerto di Ligabue. Quando però ritornerò, non ci sarà il sapore della nostalgia, ma la fiamma viva della mia nuova musica».