C’è un momento precisa, nell’ombra dei palazzi del Corvetto, in cui la periferia smette di essere un semplice dato statistico o una nota di cronaca per trasformarsi in un cantiere dell'anima. Un luogo geometrico dove le storie, incrociandosi, cessano di rimanere schegge sorde e chiedono strada. Milano, che corre famelica nei suoi cantieri scintillanti a pochi chilometri di metropolitana, qui rallenta, spalanca le sue fratture, mette a nudo l'inquietudine delle sue giovani generazioni.

È all'interno di questo perimetro urbano che nasce “Spunti di Vista”, l’album collettivo firmato da nove ragazze e ragazzi – Whack Wheel, Seliny, Ikaro, Milo, Ciry, DaSamu, Ashanti, Samuelboom e KTG – sotto la guida del laboratorio di scrittura Rap e produzione musicale promosso da ForMattArt nell’ambito del progetto nazionale “Keep It Real – Comunità in cammino”.

La storia di questo disco non è la solita parabolina sul riscatto sociale a buon mercato, né una facile retorica consolatoria ad uso e consumo dei salotti cittadini. È, al contrario, un’indagine profonda e chirurgica sulle solitudini contemporanee, sul bisogno viscerale di essere visti e ascoltati quando intorno c'è solo il brusio uniforme della metropoli.

Per mesi, all’interno di uno spazio condiviso, questi ragazzi hanno imparato ad attraversare il processo faticoso e fecondo della creazione: scegliere le parole, limare i versi, calibrare il flow, entrare sul beat, scontrarsi e ascoltarsi. Sotto la direzione artistica di Mirko “Kiave” Filice (rapper, sound engineer e arteducatore) e con il supporto di Stefano Cesana (rapper e psicologo dell’Associazione 232), l'individualità spigolosa di nove solitudini si è trasformata nell'architettura di una vera crew.

Se si ascoltano con attenzione le nove tracce del disco, cucite sulle produzioni di Nene, Cala Cala e Zero e registrate negli studi Macro Beats, ci si rende conto che il Rap perde ogni connotazione di mero edonismo commerciale. Diventa, semmai, un bisturi e uno specchio.

Non si tratta di uniformare le voci in una narrazione omologata, ma di far convivere frequenze, sensibilità e prospettive differenti. Nei testi scorrono l’appartenenza, la fatica della quotidianità, il disagio che stringe la gola nei pomeriggi vuoti, la rabbia politica, ma anche un'ironia salvifica e lo sguardo teso verso il domani.

Il linguaggio della strada viene spogliato dalla tentazione della caricatura per diventare uno strumento di indagine esistenziale: un'arca condivisa dove ciascuno porta il proprio pezzo di storia senza la paura di essere giudicato.

La forza dell'esperienza milanese risiede proprio nel rifiuto dell'illusione. Come ricorda Iris Caffelli, presidentessa di ForMattArt, l’approccio arteducativo non usa il Rap come un fine, ma come una piazza di incontro dove mettere alla prova la relazione con l'altro. Non si inventano talenti a tavolino: si creano le condizioni relazionali e umane affinché i ragazzi possano sperimentare fino in fondo chi sono. E la risposta che arriva dal quartiere Corvetto travalica i confini della musica per interrogare la sociologia e la politica attiva. Non a caso, la prima annualità del laboratorio è diventata un caso studio all’interno del progetto europeo CLiViE (Cultural Literacies’ Value in Europe), che coinvolge tredici partner internazionali per analizzare l’impatto dell'educazione basata sull'arte nella coesione sociale degli adolescenti, con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca come referente italiano.

Il valore di questa contaminazione tra arte, vita e istituzioni vivrà un momento di verifica pubblica il 19 novembre, quando al Teatro Corvetto, nell’ambito del Festival “Abbraccia la Meraviglia”, si terrà una serata speciale. In quell’occasione verranno presentati i risultati della ricerca scientifica misurati attraverso lo SROI (Social Return on Investment), un indicatore capace di tradurre in cifre l'impatto educativo, relazionale e umano generato sul territorio. Ma la vera risposta non abiterà solo nelle tabelle dei ricercatori: la serata si concluderà infatti sul palco, dove i ragazzi, insieme a Kiave, restituiranno dal vivo quelle tracce nate nell'intimità del laboratorio.

“Spunti di Vista”, disponibile su tutte le piattaforme digitali di musica, ci consegna alla fine una lezione precisa: dove il tessuto urbano si sfilaccia, la parola poetica e ritmata del Rap può gettare un ponte. Non cancella le fragilità, non ripulisce d'incanto le asperità delle periferie, ma offre a giovani altrimenti inascoltati la possibilità di nominare il proprio mondo. E quando un ragazzo impara a dare un nome al proprio dolore e alla propria speranza, la periferia cessa di essere un margine e diventa, improvvisamente, il centro.