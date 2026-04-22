Un uomo a Massa viene picchiato a morte di fronte al figlio di 11 anni per avere chiesto a dei ragazzi di non lanciare oggetti contro una vetrina. Il primo pensiero è quello di stare alla larga dagli adolescenti quando sono in gruppo: non si sa mai quali reazioni possano avere. Ma il secondo, come padre ed educatore, è che non posso rassegnarmi alla paura, camminando a testa bassa, tacendo per timore di dire la parola sbagliata.

ALBERTO

Attualità

Ucciso a Massa sotto gli occhi del figlio, il vescovo: «Cosa trasmettiamo alle nuove generazioni?»

Laura Bellomi
Ucciso a Massa sotto gli occhi del figlio, il vescovo: «Cosa trasmettiamo alle nuove generazioni?»
Ucciso a Massa sotto gli occhi del figlio, il vescovo: «Cosa trasmettiamo alle nuove generazioni?»

– Caro Alberto, il tuo moto di ribellione è comprensibile e prezioso. Episodi come questo alimentano un clima di insicurezza diffusa che rischia di avvelenare la vita quotidiana di tutti noi.

Come cittadini, genitori e adulti attenti ai giovani, siamo chiamati a uno sforzo collettivo per non lasciarci condizionare. Innanzitutto, ricordiamo che si tratta di fatti minoritari: media e social amplificano fenomeni di delinquenza che sono sempre esistiti.

C’è chi ha interesse a soffiare sul fuoco del malcontento, attraverso il sensazionalismo dei notiziari per ricavarne vantaggi di consenso politico o di audience.

In secondo luogo, è urgente investire in un’educazione alla convivenza e alla gestione delle emozioni. La famiglia è il primo luogo in cui si impara a stare insieme: quando diventa invece il regno dell’individualismo e delle rotture relazionali, l’intera società ne paga le conseguenze, impoverendosi progressivamente di legami.

Infine, se da più parti si alzano voci sul malessere giovanile e sulla diffusione del disagio psichico, noi adulti dobbiamo chiederci con onestà quali modelli di convivenza stiamo offrendo ai ragazzi.

E le istituzioni devono interrogarsi su quanta attenzione reale venga dedicata alla costruzione di un rinnovato senso comunitario, senza il quale nessuna misura di sicurezza sarà mai sufficiente.

Italia

Massa, ventimila fiaccole per Giacomo: il silenzio che interroga una città

Francesco Anfossi
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