Eh sì, può scappare anche la lacrimuccia nel vedere dal vivo le illustrazioni della Divina Commedia fatte da Botticelli o la calligrafia di Galileo che descrive i moti del mare. «È stata un’emozione fortissima trovarmi dinanzi a opere che ho conosciuto sin da bambino sui libri di scuola»: Claudio Uberti è il regista di Alfabeto universale, la nuova docuserie dedicata ai Dieci Comandamenti che Sky Arte propone nel periodo natalizio, a partire dal 21 dicembre.

Dieci puntate in cui l’arte diventa chiave di lettura e strumento attraverso cui interrogare la condizione umana. Perché, è questa la particolarità del progetto, ogni comandamento è letto attraverso un grande interrogativo dell’uomo e della donna di oggi. «L’idea è nata così, dal provare a fare delle domande. Poi ognuno darà la sua risposta», dice Uberti. Un progetto caldeggiato dal cardinale Giovan Battista Re («esprimo vivissimo apprezzamento per l’opera», ha dichiarato alla presentazione, il 27 novembre scorso). E che, a confrontarsi con le antiche parole consegnate a Mosé, ha trovato la disponibilità, tra gli altri, del segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, di monsignor Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario emerito della Santa Sede, ma anche di tanti uomini e donne che operano nei campi dell’arte e della cultura.

Dal filosofo Massimo Cacciari al sociologo Marino Niola, dagli attori Cesare Bocci e Francesca Einaudi, alla storica Anna Foa, alle donne dello sport, Tania Cagnotto e Antonella Palmisano. Tra le voci anche quella di un esperto del Primo Testamento, Haim Baharier, autore di numerose opere dedicate ai testi sacri, che insegna Talmud e Torah, ermeneutica ed esegesi biblica.

Al maestro dell’horror, Dario Argento è stato dato da rileggere il “Non uccidere”. «È stato un onore per me partecipare a questo progetto, per commentare uno dei comandamenti più difficili», ha dichiarato alla presentazione. «Oggi si uccide non solo infilando un coltello nel costato, ma in tanti modi, a partire dalle parole. Viviamo un tempo di violenze e guerre, è terrificante. Spero che questo documentario scuota qualcosa nel profondo, nelle coscienze, per farci comprendere quello che accade».

Partendo dal concetto dei Dieci Comandamenti come “alfabeto universale per tutta l’umanità”, la serie propone dunque le dieci Parole non soltanto come precetti religiosi, ma come codici capaci di parlare anche ai non credenti e di aprire una riflessione sui valori, sulle fragilità, sui desideri e sulle contraddizioni dell’uomo di oggi. Ogni puntata ha un titolo accompagnato da un punto interrogativo (“Siamo ciò che siamo o siamo ciò che facciamo?”, dedicato al tema dell’identità e della relazione con l’altro; “Come idoli: alla ricerca della felicità perduta?”, sui nuovi miti della società contemporanea, dal successo ai social network, dal potere al denaro; “L’io è Dio?”, una riflessione sull’uso del nome di Dio, sul potere e sulle azioni compiute in suo nome; “Essere o avere?”, sul rapporto fra lavoro, tempo, libertà, contemplazione e necessità; “Genitori e figli: autorità o amore?”, dedicato al rapporto tra generazioni e al significato contemporaneo dell’autorità; “Uccidere è il potere sulla vita?”, una riflessione sul valore assoluto della vita e sulle diverse forme, anche simboliche, di violenza; “Cosa resta della famiglia?”, sul rapporto fra amore, desiderio, fedeltà e relazione; “Rubare può essere lecito?”, che allarga il concetto di proprietà alle questioni della giustizia, dell’economia e della distribuzione dei beni; “Il vero e il bene coincidono sempre?”, dedicato alla verità nell’epoca dell’infosfera, della scienza e della continua contaminazione fra vero e falso; “Il desiderio è la scomparsa della relazione?”, sul confine fra desiderare, possedere e riconoscere la dignità dell’altro).

A guidare il racconto le voci di Francesco Prando e Filly Balice. Le riprese attraversano luoghi di eccezionale valore storico, artistico e spirituale. Tra gli altri la Basilica di San Pietro, la Torre dei venti dell’Archivio apostolico vaticano, il Salone Sistino della Biblioteca apostolica vaticana, il Monastero di Tor de’ Specchi, l’Abbazia delle Tre Fontane, Santa Maria dell’Anima e la Basilica dei Santi Nereo e Achilleo. Un patrimonio straordinario che permette alla serie di mostrare anche codici manoscritti, miniature, incisioni e opere normalmente non accessibili al grande pubblico.

La docuserie si avvale della collaborazione della Biblioteca apostolica vaticana, dell’Archivio apostolico vaticano, della Fabbrica di San Pietro, dei Musei Vaticani e della Pontificia accademia per la vita.

I dieci episodi sono prodotti da Lucere Film in collaborazione con Cinecittà e con Leblon Communication. Saranno in onda dal 21 dicembre su Sky Arte alle 20.15, due al giorno per 5 giorni, e in streaming solo su Now.