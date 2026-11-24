Il caso di Trevignano Romano e della falsa veggente Gisella Cardia è solo la punta dell’iceberg. Per dare un’idea del fenomeno: in Italia ci sono 226 diocesi e «in ognuna di esse c’è almeno un sedicente veggente che afferma di vedere la Madonna o di avere contatti con il mondo celeste», come scrivono Maurizio Gronchi, teologo e docente di Cristologia alla Pontificia Università Urbaniana, e David Murgia, giornalista di TV2000 dove conduce Indagine ai confini del sacro, autori del libro Inchiesta su l’invisibile – Maria, i veggenti, la Chiesa (il Mulino), un viaggio nel controverso universo delle apparizioni mariane, dei presunti veggenti, delle guarigioni miracolose e dei messaggi celesti e lungo il confine, sempre molto sottile e scivoloso, tra fede, suggestione, manipolazione del sacro e interessi economici. Dalla vicenda infinita di Medjugorje, al centro del dibattito ecclesiale da decenni, ai casi più mediatici fino a quelli meno conosciuti, i due autori ricostruiscono, con precisione e accuratezza, vicende che hanno segnato la cronaca non solo religiosa degli ultimi anni fino a illustrare la svolta introdotta dal Vaticano nel maggio 2024 con le nuove norme del Dicastero per la Dottrina della Fede sul discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali. Un’indagine serrata tra cronaca e teologia.

La copertina del libro di Maurizio Gronchi e David Murgia

Don Maurizio Gronchi, partiamo da Medjugorje. Nel 2024 il Dicastero per la Dottrina della Fede ha concesso il Nihil obstat all’esperienza spirituale legata a questo luogo. Che cosa ha riconosciuto davvero la Chiesa finora?

«Medjugorje è una vicenda complicata, e la soluzione non è semplice. Il fenomeno sembra ancora in corso, ma al riguardo vi sono state forti perplessità anche da parte della Commissione internazionale guidata dal cardinale Ruini, conclusasi il 17 gennaio 2014. Nella sua relazione finale si faceva una netta differenziazione tra gli inizi del fenomeno (dal 24 giugno al 3 luglio 1981, ndr) e la sua storia successiva. I vescovi di Mostar-Duvno sono sempre stati risolutamente contrari anche alle presunte prime sette apparizioni, così come le commissioni episcopali locali. In base alle nuove norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali, pubblicate il 17 maggio 2024, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha concesso il nulla osta, il 19 settembre successivo, all’esperienza spirituale legata a Medjugorje. Senza, con questo, riconoscere la soprannaturalità né alle presunte apparizioni, né ai presunti veggenti, né ai presunti messaggi. Tutto presunto, niente di certo. Il nulla osta significa soltanto che si riconoscono alcuni segni di un’azione dello Spirito Santo “in mezzo” a questa esperienza spirituale. Di recente è stato nominato un nuovo visitatore apostolico, monsignor Francesco Cavina, che dovrà vigilare sui conti, sugli eventuali messaggi e soprattutto assicurare una sana pratica di vita di fede, come in ogni altro santuario, niente di più. Non saranno stati soddisfatti i sostenitori di Medjugorje, ma in realtà questo è già molto, rispetto alla nebulosità in cui è avvolto il fenomeno».

Il caso di Gisella Cardia ha fatto molto discutere. Nel giugno 2024 il Dicastero per la Dottrina della Fede ha confermato il giudizio di non soprannaturalità degli eventi di Trevignano Romano.

«In questo caso, il vescovo e il Dicastero si sono limitati ad affermare: “È chiaro che non si tratta di qualcosa di soprannaturale”. Constat de non supernaturalitate che è la formula con la quale la Chiesa desidera mettere in guardia, e soprattutto proteggere, le persone che ingenuamente si fidano della falsa veggente».

Pellegrini in preghiera davanti alla statua della Madonna nei pressi della chiesa di Medjugorje in Bosnia-Erzegovina (EPA)

Come si fa a riconoscere e smascherare queste figure?

«Tra i criteri negativi per il discernimento, in questo caso, risalta questo: “una ricerca evidente di lucro, potere, fama, notorietà sociale, interesse personale collegata strettamente al fatto”. Non si condanna nessuno, ma si dice a tutti di non fidarsi. Per il resto, la questione riguarda eventualmente la magistratura, che indaga per il reato di truffa ai danni di chi ha versato denaro in buona fede, credendo all’autenticità del fenomeno. Questi sono già elementi sufficienti a salvaguardare chi s’imbattesse nella veggente, in giro per l’Europa: basta cercare in rete le informazioni corrette per non lasciarsi abbindolare di nuovo».

Secondo una stima riportata nella vostra inchiesta, in Italia potrebbero esserci oltre 200 sedicenti veggenti, quasi uno per ogni diocesi. È possibile quantificare il fenomeno? E perché negli ultimi anni sembra esserci una proliferazione di persone che dichiarano di ricevere messaggi dal cielo?

«Esistono istituzioni come il GRIS (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa, ndr) che fanno indagini e stime affidabili in tal senso. David Murgia, che ha scritto il libro insieme a me, è il presidente della sezione romana, un vero esperto che da anni fa inchieste del genere. In un tempo di incertezze globali, il supermarket religioso non sembra affatto in crisi, anzi, proliferano ovunque esperienze di non facile identificazione, fuori dai recinti istituzionali. Siamo sul confine tra la ragione e la fede».

Che spiegazione dà dell’aumento di questi fenomeni?

«Si tratta di una sfida alla razionalità insoddisfatta mentre la creduloneria continua a reclutare ingenui, e soprattutto sofferenti assetati di risposte divine. Forse anche perché una certa predicazione moralistica non scalda il cuore, talvolta detta regole e precetti senza puntare sul centro della fede, che è l’incontro vivo con la persona del Signore Gesù, morto e risorto, sempre con noi nell’eucaristia e nei poveri».

Quando qualcuno afferma di avere apparizioni l’inchiesta e il discernimento sulla soprannaturalità o meno del fenomeno non spetta al vescovo diocesano? Perché molto spesso si tirano in ballo il Vaticano o il Papa?

«Il primo discernimento spetta sempre al vescovo del luogo in cui si verificano i presunti fenomeni soprannaturali. Il Dicastero viene in aiuto, deve essere consultato e interviene sempre per dare un’approvazione finale a quanto deciso dal vescovo. Al Papa, eventualmente, spetta di decidere per una dichiarazione di soprannaturalità, ma normalmente ciò non avviene, anche perché nessuno è obbligato a credere a questi fenomeni, anche nel caso fossero dichiarati autentici».

Maurizio Gronchi è docente di Cristologia alla Pontificia Università Urbaniana e consultore del Dicastero per la Dottrina della Fede

Che cosa intendete nel libro per “filiera del soprannaturale”?

«Il circuito mediatico e social oggi è diventato decisivo almeno quanto quella economico. In questo senso, i social diventano strumenti di incredibile forza perché riescono ad amplificare le singole manifestazioni soprannaturali. Generalmente le strategie divulgative che vengono utilizzate in queste situazioni sono tre: centralità assoluta dell’evento originato dalla Madonna; utilizzo di simboli religiosi tradizionali e invito perentorio alla partecipazione. Anche perché, in un’epoca definita come quella del bricolage religioso, il soprannaturale non circola più solo nei confessionali o nelle sacrestie, ma soprattutto nei contenuti digitali. Questa è la grande, vera rivoluzione di questi anni. Le manifestazioni divine – l’invisibile – sono diventate condivisibili. Oggi il veggente, il santuario, il comitato, i follower abitano lo stesso ecosistema visivo. Le visualizzazioni, i like, i commenti, i reel, le live, le community sono diventati la nuova liturgia per questi eventi celesti. L’invisibile ora non è più soltanto creduto o discusso: è anche postato, commentato, salvato».

In un tempo segnato da incertezze e smarrimento è “normale” che tanti credenti cerchino risposte attraverso veggenti, profezie e rivelazioni private?

«Il problema è l’immagine di Dio a cui siamo abituati, forse anche alimentata da una catechesi e da una predicazione impropria, che preferisce partire dall’Antico Testamento anziché dal Vangelo: il volto di Dio non ha i tratti amorosi di Colui che Gesù chiama Padre suo. Spesso si continua a cercare un Dio invisibile, creatore e giudice, che detta leggi, si nasconde nel suo cielo impenetrabile, dal quale si attendono messaggeri eletti, latori di messaggi spesso catastrofici. Ma Dio nessuno lo ha mai visto: il Figlio suo Gesù Cristo ce lo ha rivelato, come dice il Vangelo di Giovanni. L’esperienza fondante e normativa della fede è quella di Gesù Signore, morto e risorto, il Figlio di Dio Salvatore di tutti. Solo in lui, il Padre si è fatto conoscere. Anzi, ogni presunto fenomeno di origine divina non può che misurarsi sulla forma del Vangelo, non per sostituirsi a essa, ma per riceverne una più vivida impronta nel tempo presente».

Un credente come deve regolarsi con questi eventi?

«La fede autentica non ha bisogno di segni straordinari per un motivo molto semplice: se un presunto fenomeno soprannaturale è conforme alla rivelazione pubblica, è superfluo; se invece è in contrasto con essa, sicuramente è dannoso».

La collina di via Campo delle rose, il luogo di Trevignano Romano dove sarebbero avvenute le presunte apparizioni della Madonna sulle quali la Chiesa ha detto che non sono soprannaturali (ANSA)

Di fronte a questo proliferare di fenomeni amplificati dalla pervasività dei social media e dei media tradizionali come si può “tutelare” e comunicare il culto autentico verso la Vergine Maria così come è insegnato dalla Chiesa?

«Riguardo alla Vergine Maria, il Dicastero ha pubblicato, proprio un anno fa, il 4 novembre 2025, la Nota Mater Populi fidelis su alcuni titoli mariani, segnalandone anche alcuni inappropriati, come quello di “corredentrice” e di “mediatrice di tutte le grazie”, che rischiano di oscurare l’unica mediazione salvifica di Cristo. Per aiutare i fedeli, in modo particolare coloro che hanno una fede semplice, la Nota si propone di chiarire la figura di Maria in rapporto a Cristo e alla Chiesa. Come dicevano i Padri, anche in Maria si riflette il mysterium lunae, per il quale Cristo è il sole e la Chiesa risplende di luce riflessa come la luna; così vediamo brillare sul volto di Maria lo splendore del Figlio, che la ricolma della grazia trinitaria e ce la dona come madre. Aldilà della lunga e controversa storia delle tante vere o presunte apparizioni della Madonna, merita solo ricordare ciò che è essenziale per la venerazione della Vergine santa, continuando a meditare i tratti che i vangeli custodiscono: della ragazza piena di stupore e accogliente di fronte all’annunzio dell’angelo; pronta al servizio con la cugina Elisabetta; mamma in ansia per lo smarrimento del proprio ragazzo; premurosa commensale alla festa di nozze a Cana; discepola del maestro, che accompagna con discrezione; madre del discepolo amato sotto la croce del Figlio; compagna degli apostoli in attesa dello Spirito».