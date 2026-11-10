«Non esiste lavoro piccolo agli occhi di Dio: la grandezza di un’opera non risiede in ciò che si realizza, ma nell’amore che si mette in ogni gesto». Papa Leone, nell’Argentina di papa Francesco incontra il mondo del lavoro e dei movimenti popolari. Cita espressamente le tre “T” tierra, techo y trabajo, terra, casa e lavoro, i diritti su cui, come ha sempre detto Bergoglio, misurare la giustizia sociale. «La tecnica deve sempre essere subordinata all’etica; l’algoritmo non può sostituire il discernimento umano», dice Leone. E aggiunge: «L’accesso al lavoro per tutti deve rimanere un obiettivo prioritario delle politiche pubbliche». Parla della custodia del creato e della destinazione universale dei beni; della dignità di una famiglia che non può essere “scartata”; del lavoro che «ferisce gravemente la dignità» quando manca.

Riprendendo quanto già detto alle autorità argentine, su un’economia che «deve essere al servizio della persona, e non la persona al servizio dell’economia», ricorda ancora che la disoccupazione, per ogni persona, «non significa semplicemente negarle un reddito economico; vuol dire ferire gravemente la sua dignità, annullare la sua capacità di contribuire alla società e immergerla nell’esclusione». Ha detto che i sindacati sono «un’istituzione indispensabile quando difende chi non ha voce e quando si oppone alla mercificazione della forza lavoro». E ha aggiunto che, «per mantenere questa autorità morale, il sindacalismo deve guardare costantemente alle periferie esistenziali, integrando e tendendo ponti verso i lavoratori precari, informali ed esclusi».

Il rischio, sempre in agguato, è quello che Francesco chiamava la «cultura dello scarto». Leone XIV aggiunge che quando il profitto viene assolutizzato come unico criterio di successo, «l’impresa si disumanizza e diventa una struttura di peccato che genera esclusione». E ancora spiega che «è impossibile creare ricchezza in un Paese senza impegnarsi personalmente, senza assumersi l’incertezza che il futuro comporta». Poi, citando Enrique Shaw, l’imprenditore argentino in via di beatificazione, che diceva di voler «santificare la professione» attraverso il lavoro, mette in guardia dall’avidità, «una malattia del cuore».



Leone XIV parla dei cartoneros, dei contadini, degli artigiani, dei lavoratori “informali”. Dice che sono «espressioni viventi di una sussidiarietà attiva», di persone che non attendono «passivamente l’assistenza dello Stato», ma «si organizzano dal basso per costruire soluzioni comunitarie». È la stessa intuizione che Francesco aveva avuto dieci anni fa, quando aveva chiesto ai movimenti popolari di non lasciarsi «abbattere dal dolore» e di continuare a «combattere l’economia criminale con l’economia popolare» .



Tutto questo trasforma il lavoro da mezzo solo di sostentamento a un pezzo della propria identità. E sottolinea che «coltivare e custodire» la terra – quella terra che è di tutti, non solo di chi può comprarla – è un valore per ciascuno.

Infine Leone richiama le sfide poste dall’intelligenza artificiale e dall’automazione non regolamentata che «possono mettere a rischio molti posti di lavoro e diventare una vera minaccia per un adeguato sviluppo umano integrale». I poteri pubblici devono vigilare affinché ciò non accada. Anzi, al contrario, dice citando la Magnifica Humanitas, «l’accesso al lavoro per tutti deve rimanere un obiettivo prioritario delle politiche pubbliche e dei processi economici, criterio di giudizio per valutare la qualità umana di un modello di sviluppo».

Leone ricorda che «Dio ci chiama tutti a essere attenti ai bisogni di chi ci circonda, servendo gli altri attraverso il nostro lavoro. Riconoscere il volto di chi soffre nelle periferie urbane e rurali è la chiave dell’amore politico proposto da Fratelli tutti. La fraternità non è un’utopia astratta, ma una categoria politica e teologica che ci obbliga a considerarci uguali, abbattendo i muri dell’indifferenza globalizzata».

E affida ai presenti, «in questo mondo in profondo cambiamento, i principi che hanno dato origine alla Dottrina sociale della Chiesa: difendere la dignità dell’essere umano, promuovere il bene comune, riconoscere la destinazione universale dei beni, vivere una solidarietà effettiva e una sussidiarietà responsabile, per costruire insieme la civiltà dell’amore».