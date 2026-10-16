«Alle 12:00 di oggi, 16 ottobre, Papa Leone XIV ha celebrato la Santa Messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli». Le parole della sala stampa vaticana arrivano insieme con la prima foto che ritrae il Pontefice dopo l’intervento. «Erano presenti personale medico e infermieristico dell’ospedale, in quel momento libero dal servizio, e del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano», continua il comunicato.

Nella sua omelia, si legge, «il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui».

Poco prima un comunicato scarno ma efficace testimoniava il costante miglioramento delle condizioni di salute di papa Leone. Il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora hano fatto sapere che «il Santo Padre questa mattina ha eseguito esami del sangue e radiografia del torace, che hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni generali». Inoltre «sono proseguite le sedute di fisioterapia respiratoria. Il recupero post operatorio permette di svolgere le normali attività quotidiane in completa autonomia».

Al Papa, con i saluti, gli auguri e la vicinanza di tutto il mondo sono arrivati anche i disegni dei piccoli pazienti ricoverati al Gemelli nel reparto di oncologia pedatrica diretto dal professor Antonio Ruggiero che esprimono affetto e calore.