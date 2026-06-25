In un servizio su Il Giorno del 12 giugno si legge: «Pillola, profilattici e altri contraccettivi gratuiti in Toscana, già a 13 anni». Se almeno per ora nella “terra rossa” le famose “case” restano “chiuse”, domani chissà… Perché anche i tredicenni avranno pur diritto di fare un po’ di sesso, o no? Sarei curioso di conoscere l’opinione della Chiesa progressista su questa notizia.

Enzo Bernasconi - Varese