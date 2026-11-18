Lc 19,41-44 - Giovedì della XXXIII Settimana del Tempo Ordinario

«Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, quello che porta alla pace! Ma ora è stato nascosto ai tuoi occhi». Il Vangelo di Luca oggi ci racconta che Gesù, alla vista di Gerusalemme, pianse su di essa. Sono lacrime che non sono poi così lontane dalla tristezza che probabilmente il Signore continua a provare quando guarda la Gerusalemme di oggi, ancora una volta segnata da guerre, da nemici, da trincee, da divisioni.

Proprio la città santa sembra non riuscire mai a trovare la pace. Ma non dobbiamo leggere in queste lacrime soltanto il dolore per una città concreta, fisica, come Gerusalemme. Dentro c’è anche il dispiacere per la vita di ciascuno di noi. Ogni volta che ci chiudiamo alla relazione con Dio e pensiamo di bastare a noi stessi, finiamo quasi sempre per distruggerci con le nostre stesse mani. Non perché Dio ci punisca, ma perché lontano da Lui perdiamo la strada di ciò che ci fa vivere davvero.

È quello che Gesù dice a Gerusalemme: non hai riconosciuto «il tempo in cui sei stata visitata». Dio è passato, ha bussato, e non è stato accolto. E chi ci ama non può restare indifferente davanti alla nostra infelicità. Pensiamo a una madre che vede il figlio buttare via la sua vita, a un amico che assiste impotente alle scelte sbagliate di chi gli è caro. Non possono costringerlo, ma non possono nemmeno smettere di soffrire per lui. Le lacrime di Gesù sono esattamente questo: una dichiarazione d’amore. Dio non ci guarda con indifferenza o con rabbia. Piange per noi. E allora la domanda che oggi possiamo portare nella preghiera è semplice: possono queste lacrime farci cambiare vita? Possono convincerci che vale la pena aprire di nuovo la porta a Colui che non ha mai smesso di cercarci?