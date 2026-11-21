Lc 21,1-4 - Lunedì della XXXIV Settimana del Tempo Ordinario

«In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti». L’elogio che Gesù fa di questa donna, nel Vangelo di Luca di oggi, è in fondo l’elogio del vero discepolo. Il vero discepolo, infatti, le assomiglia. Non calcola più. Non cerca di salvarsi da solo. Non ha più nessun appoggio umano e si fida completamente di Dio. Due monetine sembrano niente, eppure per lei erano tutto.

Gli altri davano molto, ma senza rischiare nulla. Lei ha messo in gioco perfino la propria sopravvivenza. Solo quando arriviamo a questa fiducia radicale, quando smettiamo di confidare in noi stessi o nelle cose di questo mondo, la fede diventa davvero capace di cambiare la nostra esistenza. Fino a quel momento resta una bella idea, un sentimento, un’abitudine, una tradizione, ma non tocca la vita. Diventa decisiva solo quando ci costa qualcosa, quando ci chiede di lasciare la presa e di affidarci a Qualcuno più grande di noi. Per noi è molto difficile essere radicali come questa donna. È molto più facile dare a Dio il nostro superfluo e tenerci stretto il nostro essenziale. Gli diamo un po’ del nostro tempo, purché non tocchi i nostri programmi. Gli diamo un po’ del nostro denaro, purché non intacchi le nostre sicurezze.

Gli diamo un po’ del nostro cuore, ma ci teniamo la parte più importante, quella che vogliamo governare da soli. La vedova fa esattamente il contrario. Il Vangelo dice: «Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». Non ha dato solo qualcosa: ha dato sé stessa. Ed è solo quando offriamo il nostro essenziale che dichiariamo davvero di fidarci di Dio. La verità è che abbiamo bisogno di scoprire che possiamo stare nelle sue mani senza paura. Chi dona tutto non resta mai a mani vuote. Le ha finalmente libere per ricevere molto di più di ciò che ha dato.