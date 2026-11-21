Libri di carta o libri digitali? Libri che pesano e spaccano la schiena o libri “leggeri” ma che rovinano la vista o l’apprendimento? Libri che costano o libri gratuiti che penalizzano le case editrici? Libri usati o libri nuovi? Si dibatte da giorni sul tema dei libri nelle scuole dopo che l’aula del Senato ha approvato l’emendamento sugli e-book presentato da Fratelli d’Italia al Decreto scuola, con 84 voti a favore e 76 contrari. E allora proviamo a fare ordine rendendo in qualche modo conto di tutti i temi sul tavolo e delle diverse posizioni.

LA PROPOSTA

La proposta di Fratelli d’Italia impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50 per cento del prezzo della versione cartacea, per venire incontro alle necessità delle famiglie.

LIBRI DI CARTA VERSUS LIBRI DIGITALI

Il primo punto è se abbandonare il vecchio strumento cartaceo a favore di quello digitale. I pro e i contro sono presto detti: il libro digitale non pesa, a maggior ragione visto che ci sono cartelle che sulla bilancia arrivano a pesare 9,5 kg e mezzo contro il peso di una ragazzina di 11 anni di 40 chili. L'AGCM, autorità garante della concorrenza e del mercato, ha rilevato che il peso dei libri scolastici in Italia è almeno doppio rispetto alla media europea.

Un e-book o libro digitale. (ANSA)

Il libro cartaceo pesa, incredibilmente, ma si sa e ce lo confermano gli esperti che influisce negativamente sull’apprendimento e sull’attenzione. Per citarne uno su tutti, Daniele Novara pedagogista, direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti (CPP) e docente Master in Formazione Interculturale presso l’Università Cattolica di Milano, a Tecnica della scuola ha dichiarato: «Le ultime ricerche hanno dimostrato che non tanto la lettura, quanto lo studio ha bisogno del cartaceo. In altre parole, lo studio funziona meglio se si memorizza sulla carta».

IL COSTO DEI LIBRI

Nella proposta si accenna alla possibilità di fornire una versione digitale al 50% del prezzo del cartaceo. Il tema del costo dei libri è un grande tema, soprattutto quando si tratta della scuola dell’obbligo che secondo la Costituzione dovrebbe essere “obbligatoria e gratuita per almeno otto anni”. Tanto da essere entrato anche nelle proposte del Forum delle Associazioni familiari di revisione alla Manovra 2027. In un’intervista al nostro settimanale, il presidente Adriano Bordignon alla domanda sui tagli alla scuola “Come va difeso il diritto allo studio?” rispondeva: «Ridurre le risorse destinate all’educazione va nella direzione opposta a quella necessaria. La scuola è un investimento sul futuro e deve offrire opportunità a ogni ragazzo, qualunque sia la situazione economica della sua famiglia. Alcune delle associazioni socie del Forum sono intervenute in via autonoma e sussidiaria con delle richieste sui temi oggi più dibattuti. Il Forum si è limitato a riproporre la detrazione del 19% per l’acquisto dei libri scolastici. È una misura precisa, che alleggerirebbe una spesa inevitabile e darebbe un riconoscimento concreto all’impegno educativo dei genitori promuovendo un migliore esercizio del diritto all’istruzione».

IL NODO ECONOMICO

Quello economico è un grande nodo. L'indagine dell'AGCM, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, conclusa nel gennaio 2026, ha messo in luce alcune contraddizioni: il mercato dei libri scolastici nuovi vale circa 800 milioni di euro all’anno; le famiglie spendono mediamente 580 euro per l’intero ciclo delle medie e 1.250 euro per quello delle superiori. Oltre l’80% del mercato è concentrato in quattro grandi gruppi editoriali. Il 95% circa delle classi adotta libri misti, cartacei e digitali. Ma soltanto il 16% delle licenze digitali risultava attivato nell’anno scolastico 2023/24.

LE NUOVE EDIZIONI

Infine, ma non per ultimo, le edizioni che cambiano. I libri cartacei diventano obsoleti più velocemente, quelli digitali hanno un margine più ampio di aggiornamento. Sempre AGCM ha evidenziato che 10% è in media la quota di "nuove edizioni e novità" nei cataloghi editoriali ogni anno, nel periodo 2013/14-2024/25. Dall’altra, è chiaro che gli editori rinnovino le edizioni per aggiornare i contenuti, adeguarsi alle nuove indicazioni nazionali, rinnovare esercizi e apparati didattici e rispondere alla concorrenza. Riducendo, di contro, la possibilità di utilizzare l’usato.

LA VERA QUESTIONE

Insomma, la questione non si risolve scegliendo una volta per tutte tra carta e digitale, tra libri nuovi e usati, tra risparmio delle famiglie e tutela degli editori. Il punto è trovare un equilibrio. Perché il libro non è una merce qualsiasi: è uno strumento di apprendimento, un investimento sulla crescita dei ragazzi e un costo che non può diventare un ostacolo per le famiglie. La tecnologia può offrire opportunità importanti, ma non dovrebbe essere adottata soltanto per risparmiare o per alleggerire gli zaini. Allo stesso modo, la tutela della filiera editoriale non può prescindere dalle difficoltà economiche di chi ogni settembre deve acquistare i libri per i propri figli. La vera sfida, allora, è fare in modo che la scelta del formato non penalizzi né l’apprendimento né il diritto allo studio.